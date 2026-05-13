(Knjiga tedna) Jim Thompson: Morilec v meni

Roman je prevedla Maja Novak. FOTO: Cankarjeva založba

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Jim Thompson (1906–1977) je eden ključnih avtorjev ameriških noir kriminalk, vendar je šele z romanom Morilec v meni dobil svoj prvi prevod v slovenščino. Gre za njegovo najbolj znano delo iz leta 1952, ki bralca popelje v notranji svet Louja Forda, na videz mirnega pomočnika šerifa v majhnem teksaškem mestu. A pod to navidezno preprostostjo se skriva nekaj precej bolj temačnega.

Roman je pisan v prvi osebi, zaradi česar smo ves čas ujeti v miselni tok protagonista. Prav ta perspektiva ustvarja nelagodje, saj postopoma razkrivamo razpoke v Loujevi osebnosti in njegovo nasilno naravo. Thompson mojstrsko gradi napetost brez klasične detektivske strukture – namesto iskanja morilca spremljamo njegovo logiko, opravičevanje in zdrs v vse hujša dejanja.

Morilec v meni je surova, psihološko intenzivna kriminalka, ki presega žanrske okvire in ostaja eno ključnih del »mrakobne« literature. Danes velja za kultno (tudi večkrat ekranizirano) delo, ki je močno vplivalo na poznejše pisce in utrdilo Thompsonov sloves enega najbolj neizprosnih portretistov temne plati človeške psihe. Obsežno spremno besedo k prevodu je napisal Marcel Štefančič, jr.