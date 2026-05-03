(Knjiga tedna) Nejc Pohar: Kratki rezi, Poročilo o režiranju na tujem

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Nejc Pohar (1976), cinefil, režiser in v zadnjem času vse bolj tudi knjižni avtor, nas v svoji najnovejši knjigi Kratki rezi, kolažu poročil s svojih snemanj, popelje v 18 držav, v katerih je v daljšem obdobju snemal oglaševalske spote vseh vrst.

Snemanja so intenzivna druženja ekip v kratkem času, začasne 'družine', ki jih Pohar predstavlja barvito, vsako od zgodb pa, kot kak scenarist, z natančnim in dramaturško izurjenim slogom pripelje do konca, pa naj bo to snemanje v Moskvi, kjer med produkcijo niso mogoče nobene spremembe, ali pač v Albaniji, ko je treba po začetnem zavlačevanju v en divji dan stlačiti več snemalnih dni.

Pohar piše slastno, če govori o hrani, in strastno, ko razmišlja o filmih in ljudeh, ki jih srečuje, ob tem pa je ves čas občutljiv in angažiran opazovalec okolice, kjer deluje. Gastarbajterska knjiga o njegovem začasnem delu v tujini, ki dokazuje, kaj vse je lahko danes izvirni potopis.