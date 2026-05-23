(Knjiga tedna) Sabahattin Ali: Madona v krznenem plašču

Roman je prevedla Špela Grošelj: FOTO: Založba Vida

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slovenski bralci so, kar zadeva prevode turške književnosti, zelo dobro seznanjeni z opusom nobelovca Orhana Pamuka, seveda pa ta velika književnost premore mnoga imena, ki jih do zdaj še nismo mogli prebirati v našem jeziku. Med njimi je turški pisatelj Sabahattin Ali (1907–1948), ki je nekaj let bival tudi v Nemčiji, imel doma težave z oblastjo, bil zaprt, potem pa so ga ustrelili med prečenjem turško-bolgarske meje.

V zakladnico svetovne književnosti je prispeval zdaj že zimzeleni roman Madona v krznenem plašču, ki je izšel leta 1943 ter postal velika in trajna knjižna uspešnica. V njem se prvoosebni pripovedovalec zgodbe po izgubi službe zaposli pri prijatelju, kjer spozna redkobesednega Raifa, ki mu nekega dne, ko se poškoduje, poda dnevnik in mu reče, naj ga uniči. Vendar pripovedovalca premami radovednost, odpre dnevnik in začne brati zgodbo Raifa v mladih letih, ko ga je oče poslal v Berlin, da bi se naučil umetnosti izdelovanja mila, tam pa je srečal Mario, »žensko v krznenem plašču«, ki je omrežila njegovo srce in zaznamovala nadaljevanje njegovega življenja …

Pazljivo in klasično izpisana ljubezenska drama.