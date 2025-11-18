Knjiga tedna: Slavko Jerič: Kruha in iger

FOTO: Založba Goga

Športni novinar Slavko Jerič se je očitno odločil, da bo na športnem področju pustil knjižno sled.

Po Čisti desetki (2021), v kateri je obdelal preteklo desetletje športnih junakov in dosežkov, ter bolj matematični Statistiki za začetnike (2023) se zdaj vrača z resnejšo, a še vedno športno razigrano esejistično knjigo Kruha in iger, v kateri pogleda na šport z različnih družbenih plati.

Pri tem poskuša biti tako konkreten kot splošen, izhaja iz poznanih športnih zgodb, škandalov in senzacij ter jih postavlja v širši družbeni kontekst, denimo zadnji esej Ali smejo moški mlatiti ženske, v katerem obdela spol in njegovo določanje v športu ter posledice, ki izhajajo iz tega, obenem pa ima ves čas pred očmi vodilo, da je šport pomemben del naše družbe, tako spektakelsko kot intimno.

Iz tega izhaja tudi naslov knjige, ki ga še posebej tematizira v eseju Moderni gladiatorji, v katerem vzporeja borce v antičnih amfiteatrih in današnje (skupinske) športnike, ki so podobno (če se kdo poškoduje) takoj nadomestljivi, saj se predstava pač mora nadaljevati. Izvirne športne refleksije o času, ki ga krojijo tudi vrhunski slovenski športniki, od Pogačarja in Dončića naprej.