Knjiga tedna: Sreča pesnice Mary Oliver

Knjigo je prevedla Jana Unuk. FOTO: Mladinska knjiga

Ameriško pesnico Mary Oliver (1935–2019) smo lahko do zdaj v slovenščini brali zgolj v njeni pesniški zbirki Zakaj se zbujam zgodaj, v teh dneh pa sta hkrati izšli njena predzadnja (Tisoč juter) in zadnja samostojna pesniška knjiga (Sreča), ki jo je objavila leta 2015.

V njej poetično navdihnjeni bralci in bralke najdemo osrednje teme njenega ustvarjanja, od rahločutnih zapisov o naravi, ki včasih zbodejo naravnost v srce (»Če drevesa slišiš v njihovem brezskrbnem času, potem jih seveda slišiš tudi pozneje, ko vpijejo na žagi.«), do bolj mističnih odtenkov (vsakega od treh delov knjige uvajajo Rumijevi verzi) in seveda ljubezni, torej ljubiti in biti ljubljena, kar ima Mary Oliver za nekaj največjega, kar ji je uspelo doseči v življenju (»V tem zgodnjem plesu novega dne – ko psi poskakujejo na plaži, ko delfini poskakujejo nedaleč od obale – se nekdo sklanja nadme, me počasi poljublja.«).

Sreča je obenem 50. knjiga izjemne zbirke Nova lirika, ki izhaja že dve desetletji, zanjo pa, skupaj z izjemnimi prevajalci in prevajalkami, skoraj ves ta čas predano skrbi urednik Andrej Ilc. Berimo Mary Oliver, pesnico, ki seže globoko v srce in dušo!