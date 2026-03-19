    Knjiga tedna: Svet in vse v njem, veliki balkanski roman

    Aleksandar Hemon je spisal velikopotezni zgodovinski roman, ki je v osnovi zgodba o ljubezni, zgodovini in izgubljenih svetovih.
    Bosansko-ameriški pisatelj Aleksandar Hemon je napisal ep o vojni, izgnanstvu in preživetju. FOTO: Leon Vidic
    Samo Rugelj
    19. 3. 2026 | 09:00
    1:42
    Roman Svet in vse njem je prevedla Irena Duša Draž. FOTO: Založba Goga
    Ameriško-bosanskega pisatelja Aleksandra Hemona (1964) smo v zadnjih letih lahko spoznavali prek dveh njegovih literarno-biografskih knjig Tole ni zate in Moji starši, zdaj pa je v prevodu izšel njegov velikopotezni zgodovinski roman, ki je v osnovi zgodba o ljubezni, zgodovini in izgubljenih svetovih.

    Začne se v Sarajevu tik pred prvo svetovno vojno, ko je judovski farmacevt Rafael Pinto dobesedno v živo priča atentatu na nadvojvodo Franca Ferdinanda, saj se ta zgodi nedaleč od njegove lekarne, kmalu potem pa ga, tako kot bosanskega kmeta Osmana Karišika, mobilizirajo v avstro-ogrsko vojsko.

    Po katastrofi na vzhodni fronti padeta v rusko ujetništvo in se znajdeta v vrtincu razpadajočih imperijev, revolucije in neskončnega potovanja čez Rusijo, Sibirijo in Srednjo Azijo, ki ju naposled prinese vse do Šanghaja, v tem kaosu pa se med njima razvije nežna, a trdoživa ljubezen, ki je pogonska os romana.

    Hemon pripoved gradi kot niz zgodb, anekdot in digresij, ki ustvarjajo občutek sveta v razpadanju, a tudi sveta, ki ga ljudje nosimo v sebi. Roman je pisal kar dvanajst let – in z njim ustvaril ep o vojni, izgnanstvu in preživetju. Veliki balkanski roman!

    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Anketa

    Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

    V sklopu Delovega poslovnega centra Šport 2026 zveze in klubi odgovarjajo na vprašanji, kako so zadovoljni s položajem športa in kaj pričakujejo od nove vlade.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Knjiga tednaAleksandar HemonSvt in vse v njem

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzijski izvod

    (OCENA) Ne škoduj naravi, ki te razveseljuje s svojo lepoto

    Gre za delo, ki razsvetli ključno zgodovinsko obdobje v naravovarstvu ter s tem vendarle razkriva njegove korenine v našem prostoru.
    19. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Miami

    Velik mejnik za Lionela Messija, pred njim je le še Ronaldo

    Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je onkraj Atlantika dosegel poseben mejnik, ki pa ni bil dovolj za zmago njegovega Miamija.
    19. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Selitev športa na ministrstvo za gospodarstvo zadetek v polno

    Sistemska sredstva za šport so se v zadnjih štirih letih več kot podvojila, letos bo vrhunski šport od resornega ministrstva prejel štirideset milijonov evrov.
    Jernej Suhadolnik 19. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    O prihodnosti z dijakinjo

    Hana Špičko: To je odgovornost in naloga starejših generacij

    Z dijakinjo smo se pogovarjali o perečih družbenih temah in kako bi mlade zainteresirali za politične vsebine.
    Danaja Lorenčič 19. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
