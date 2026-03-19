Knjiga tedna: Svet in vse v njem, veliki balkanski roman

Roman Svet in vse njem je prevedla Irena Duša Draž. FOTO: Založba Goga

Ameriško-bosanskega pisatelja Aleksandra Hemona (1964) smo v zadnjih letih lahko spoznavali prek dveh njegovih literarno-biografskih knjig Tole ni zate in Moji starši, zdaj pa je v prevodu izšel njegov velikopotezni zgodovinski roman, ki je v osnovi zgodba o ljubezni, zgodovini in izgubljenih svetovih.

Začne se v Sarajevu tik pred prvo svetovno vojno, ko je judovski farmacevt Rafael Pinto dobesedno v živo priča atentatu na nadvojvodo Franca Ferdinanda, saj se ta zgodi nedaleč od njegove lekarne, kmalu potem pa ga, tako kot bosanskega kmeta Osmana Karišika, mobilizirajo v avstro-ogrsko vojsko.

Po katastrofi na vzhodni fronti padeta v rusko ujetništvo in se znajdeta v vrtincu razpadajočih imperijev, revolucije in neskončnega potovanja čez Rusijo, Sibirijo in Srednjo Azijo, ki ju naposled prinese vse do Šanghaja, v tem kaosu pa se med njima razvije nežna, a trdoživa ljubezen, ki je pogonska os romana.

Hemon pripoved gradi kot niz zgodb, anekdot in digresij, ki ustvarjajo občutek sveta v razpadanju, a tudi sveta, ki ga ljudje nosimo v sebi. Roman je pisal kar dvanajst let – in z njim ustvaril ep o vojni, izgnanstvu in preživetju. Veliki balkanski roman!