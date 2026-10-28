(Knjiga tedna) Tadej Golob: Romantik na konju … z ročaji

Knjigo je izdala Beletrina.

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Skoraj predolgo smo čakali na (avto)biografijo našega znamenitega olimpionika Miroslava Cerarja (1939), enega najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov, prejemnika številnih kolajn, tudi dveh zlatih olimpijskih in petih zlatih na svetovnem prvenstvu (kariero je sklenil leta 1970 z zlatom na prvenstvu v Ljubljani), »boga na konju« – tega orodja se je oprijel tudi zaradi praktičnih razlogov –, vzornika številnih športnih in splošnih generacij, zadržanega, a odločnega ter vase prepričanega človeka, ki je tudi doma poosebljal red in disciplino ter osredotočenost na cilj.

Zgledno »zapakirana« in urejena knjiga s predgovoroma Franja Bobinca in njegovega sina Mira Cerarja, jasno osrednjo pripovedjo, utrinki sodobnikov o Cerarjevem življenju in njegovih športnih dosežkih ter poti do njih, na koncu pa tudi s spremnima besedama in utrinki hčerk iz družinskega življenja nam premočrtno in disciplinirano (vešči Tadej Golob) oriše njegovo pot od skromnih začetkov pa vse do gimnastičnega Olimpa, ki jo je prehodil skupaj s svojo dolgoletno soprogo Zdenko.

Navdihujoča zgodba o človeku, ki je osvojil športne vrhove in ki ostaja miren in vitalen vse do poznih let.