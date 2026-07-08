(Knjiga tedna) Tim Winton: Jezdeci

Roman je prevedla Katarina Mahnič. FOTO: Založba Miš

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Tim Winton (1960) je eden najbolj uveljavljenih avstralskih pisateljev, ki ga s kar nekaj prevodi (Hiša na Ulici oblakov, Vdih, Rob zemlje) dobro poznamo tudi pri nas. Mednarodno najbolj znan pa je njegov roman Jezdeci iz leta 1994, ki ga je zasnoval na podlagi svojega daljšega bivanja v Evropi in je bil v ožjem izboru na Bookerjevo nagrado.

Zgodba spremlja Avstralca Freda Scullyja, ki se z ženo Jennifer in hčerko Billie preseli na Irsko, kjer kupita staro kmetijo. Medtem ko Scully obnavlja hišo, se Jennifer z deklico vrne domov, da bi uredila zadnje zadeve. Ob prihodu na letališče pa iz letala izstopi le Billie – Jennifer je skrivnostno izginila. Scully se tako odpravi na dolgo in obupano iskanje po Evropi, pri čemer se vse bolj razkrivajo razpoke v njunem zakonu in vznika vprašanje, koliko je sploh poznal svojo ženo.

Zdaj je prevod tega romana po dvajsetih letih izšel v prenovljeni izdaji, za to pa obstaja dober razlog: nemški režiser Edward Berger snema film po romanu, v katerem Freda Scullyja upodablja nihče drug kot Brad Pitt. Primeren čas za vnovično branje izvrstnega romana, ob tem pa letos v prevodu dobivamo tudi Wintonovo knjigo o Avstraliji z naslovom Otok, moj dom.