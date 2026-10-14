(Knjiga tedna) Uroš Buh: Zlata doba

Knjiga je razdeljena na pet delov, konča se s Tadejem Pogačarjem. FOTO: Mladinska knjiga

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Slovensko vrhunsko kolesarstvo je v zadnjem obdobju s stratosferskimi uspehi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja doseglo nesluteno raven, zato je prav, da je dobilo tudi kompaktno in koncizno zgodovino, ki jo je napisal publicist in kolesarski navdušenec Uroš Buh (tudi avtor Mohopedije Mateja Mohoriča).

Buh je slovensko kolesarsko zgodovino razdelil v pet delov, zgodbo pa pove prek najbolj izpostavljenih kolesarjev. Začne jo še v času Jugoslavije, ki je bila do profesionalizacije kolesarjev, kot so bili Polončič, Čerin, Pavlič in Bonča, ter njihovega kolesarjenja na tujem še precej zadržana, nadaljuje s samostojno Slovenijo (Hvastija, Štangelj, Hauptman in Eržen) ter jo potem podaljša v milenijsko evforijo (Valjavec, Brajkovič, Špilak in Božič).

Četrti del poimenuje Zlata doba, kakor je naslov tudi knjigi, in v njem portretira Mateja Mohoriča in Primoža Rogliča, sklepni del z naslovom Najboljši vseh časov pa seveda pripade Tadeju Pogačarju, ki je že s svojo dosedanjo kariero ustvaril enega večjih športnih presežkov vseh časov. Knjiga je zgodovina moškega kolesarstva, vendar Buh pripoved sklene z napovedjo, da se bliskovito razvija tudi naše žensko kolesarstvo – počakajmo torej še nekaj ovinkov!