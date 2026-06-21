(Knjiga tedna) Valérie Perrin: Tetka

Roman tetka je prevedel Luka Novak. FOTO: Založba Vida

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Potem ko je roman Sveža voda za rože francoske pisateljice Valérie Perrin (1967) v Sloveniji postal ena največjih prevodnih uspešnic zadnjih let, smo zdaj v slovenščini dobili še avtoričin najnovejši roman Tetka.

Sred­njeletna Agnès, uspešna filmska režiserka, ki se je nedavno ločila, zaradi česar se je znašla tudi v osebni in ustvarjalni krizi, dobi klic policije, da ji je umrla teta Colette. To seveda ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi Colette umrla že pred tremi leti in bila tudi uradno pokopana. Agnès se zato poda v raziskovanje družinske preteklosti in poskuša ugotoviti, kdo je bil v resnici pokopan v tetkinem grobu ter zakaj je Colette uprizorila svojo smrt.

Roman Tetka je pisan dinamično, s kratkimi poglavji in preskoki v času, v katerih se Agnès spominja svoje mladosti ter sčasoma, ob razvejeni pripovedi, vse bolj odkriva koščke družinske preteklosti in vloge, ki jo je imela Colette v njihovem življenju, pa tudi širše. Družinska saga, detektivska uganka in čustvena pripoved o ljudeh, ki vse življenje nosijo skrivnosti, da bi zaščitili druge – kot nalašč za poletno branje!