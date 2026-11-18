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Družinska dediščina niso samo nepremičnine, denar in predmeti, ki jih starši zapustijo svojim otrokom, temveč tudi spomini, zamolčane skrivnosti in travme. Prav v to območje poseže norveška pisateljica Vigdis Hjorth (1959) z romanom Zapuščina (izvirno je izšel leta 2016, to je njen prvi prevod v slovenščino), ki se začne z na videz precej banalnim sporom glede dedovanja dveh počitniških hiš, kmalu pa se razpre v pretresljivo pripoved o družinskih razmerjih, zanikanju in otroški spolni zlorabi.

Založba Miš; Prevod: Marija Zlatnar Moe

Glavna junakinja Bergljot, ki je z družino pred več kot dvema desetletjema prekinila stike, namreč trdi, da jo je v otroštvu oče zlorabljal, medtem ko njena mati in sestri njeno pripoved zavračajo. V sporu je tudi njen brat Bård, ki je, podobno kot ona, odrinjen na rob družine in ji je v njenem soočanju s preteklostjo najbližji zaveznik. Hjorthova roman gradi s psihološko natančnostjo, v dolgih, asociativnih notranjih monologih, v katerih se sedanjost nenehno prepleta s spomini in poskusi razumevanja preteklosti. Zasebni družinski obračun, ki postane univerzalna pripoved o spominu, resnici in pravici posameznika do lastne zgodbe.