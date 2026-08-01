(Knjiga tedna) Virginie Despentes: Teorija King Kong

Knjigo je prevedla Jedrt Maležič. FOTO: Cankarjeva založba

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Po odmevni trilogiji Vernon Subutex, ki je tudi v slovenskem prevodu (prav tako Jedrt Maležič) potrdila Virginie Despentes (1969) kot eno naj­ostrejših sodobnih francoskih pisateljic (in filmark), velja poseči po delu, iz katerega izvirajo številne njene ideje.

Teorija King Kong je zbirka sedmih strastnih, osebnih in provokativnih esejev, skoraj feministični manifest, prvič objavljen leta 2006, pri čemer se naslov in sklepni esej navezujeta na filmsko uspešnico King Kong iz leta 2005. Avtorica v teh besedilih brez olepševanja piše o lastnih izkušnjah posilstva, prostitucije in odraščanja na družbenem robu, iz njih pa razvije neusmiljeno kritiko patriarhalnih predstav o ženskosti, spolnosti in moči spola nasploh. Pri tem ne moralizira in ne ponuja preprostih odgovorov, temveč razbija ustaljene predstave, saj bralca vseskozi sili, da ponovno premišljuje o samoumevnih družbenih normah.

Njena pisava je surova, neposredna in polna energije, knjiga pa učinkuje kot neposreden udarec v trebuh, tako da Teorija King Kong ostaja aktual­no delo – ne zato, ker bi ponujala dokončne resnice, temveč zato, ker ne pristaja na udobne odgovore in vse do danes ohranja moč, da razburja, izziva in odpira prostor za javno razpravo.