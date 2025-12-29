Knjiga tedna: Vse živo, malo in veliko

Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, prevedel jo je Rudi Meden.

Vikendova ocena: 5 (od 5)

James Herriot (1916–1995) je bil angleški veterinar in pisec, ki je svoje delovno življenje preživel med živalmi in kmeti v podeželskem Yorkshiru, tam pa je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja začel – v značilnem humornem slogu in z obilo domišljije – zapisovati svoje prigode.

Te so v knjižni obliki postale klasike tovrst­nega pisanja in našle pot tudi v televizijske serije. Zdaj smo naposled dobili tudi njegovo najbolj znano knjigo Vse živo, malo in veliko, ki je izšla leta 1973, v njej pa nas seznani z osnovnimi koordinatami svojega življenja in dela, saj se že v prvih stavkih pred nami vrže na tla, da bi pomagal kravi, ki se noče in noče oteliti, potem pa v mlaki nedoločljive mešanice blata in iztrebkov razmišlja, da o tem, kako ravnati v takih primerih, ni nič pisalo v knjigah, iz katerih se je učil.

Njegove zgodbe, ki so še danes deležne statusa »prigod najbolj priljubljenega veterinarja«, se začnejo proti koncu tridesetih let, ko je Herriot diplomiral iz veterine, služb pa ni bilo, saj je država že dolgo zanemarjala kmetijstvo. Potem pa je le dobil ponudbo za delo … in legenda se je lahko začela!