Knjiga tedna: Werner Herzog: Vsak zase in Bog proti vsem

Knjigo je prevedla Anja Naglič. FOTO: Beletrina

Kaj dobimo, če pri svojih osemdesetih letih avtobio­grafijo napiše Werner Herzog (1942), eden najbolj vplivnih evropskih filmskih režiserjev zadnjega časa, ki igrane in dokumentarne (celovečerne) filme snema že več kot šestdeset let?

Nič več in nič manj kot divjo, dramatično in strast­no pripoved človeka, ki se je rodil sredi vojne (oče je bil v zaledju fronte, mama, po rodu iz Hrvaške, pa je Herzogovemu dedu vest o rojstvu sporočila na razglednici z že natisnjenim portretom Adolfa Hitlerja namesto znamke), preživljal težko, revno in lačno otroštvo, potem sčasoma prišel do filma (ter opere in gledališča) in v naslednjem obdobju ustvaril mnoge mojstrovine.

Nekateri od njegovih filmov so nastali v izjemno težkih okoliščinah (Fitzcarraldo), z izjemno napornimi igralci (Klaus Kinski), v izjemno hudi konkurenci z drugimi reži­serji (denimo Jama pozabljenih sanj o slikarijah v Chauvetovi jami), z izjemnimi osebnostmi, s katerimi je sodeloval (vključno z Reinholdom Messnerjem in Bruceom Chatwinom), pri čemer ga ni nič ustavilo ali zlomilo, tako da ustvarja še naprej – njegov novi igrani film Bucking Fastard bo na spored prišel letos.