Koala Voice: Koža se menja vsakih sedem let

Za pokušino so pred kratkim izdali skladbo Jaz grem domov, ko ti greš domov, ki je trenutno na voljo le v fizični obliki, na vinilni mali plošči. Manca Trampuš, Miha Prašnikar, Domen Don Holc in Tilen Prašnikar so pobrskali po spominih iz šestnajstletnega delovanja.
Manca: Mislim, da je prvi pri nas začel Tilen, potem pa smo postopoma sledili drugi. Vsem je »zadogajal« format in ritual poslušanja glasbe na vinilkah. Ravno to, da smo postali feni vinila, je krivo, da imamo zdaj tudi singel na vinilki. Na mojem gramofonu se zadnje čase največkrat zavrti Air – Moon Safari, taka fina plošča za zjutraj.
Tilen: Če grem prav poslušat naš album, potem ne preskočim nobene. Če pa se kakšen naš komad med drugimi znajde na »shuffle«, preskočim vsakega. (smeh)
Manca: Redko si zares zavrtim naše komade, če jih oz. ko jih ulovim na radiu, pa jih vedno pustim do konca. Če sem v avtu sama, dam ponavadi še malo bolj na glas. Še posebno ljubi so mi momenti, ko se zvečer ravno vozim s koncerta in je kak naš na radiu, mislim, da sem nazadnje ujela komad Admiral.
Koala Voice, izid plošče Učiti Biti, 9. aprila 2027
Tilen: Menda ljudje zamenjamo kožo vsakih sedem let, tako da smo se vsi že vsaj dvakrat prelevili.
Manca: Mislim, da nam gre zelo dobro, da enakomerno drug drugega spravljamo ob živce. Lepa rotacija je. Vsak je kdaj težak.
Miha: Napetost mi najbolj povzročajo tehnične težave. Vsakič znova si samo želim, da bo vse delalo tako, kot mora, da se lahko sprostim in uživam v koncertu.
Manca: Jaz bi rekla, da je največ sproščenosti prav ob priklonu po končanem špilu. Takrat res zadiham in se počutim vedno znova hvaležno za odziv občinstva.
Tilen: Tega pa res ne smemo povedati.
Manca: Sladke skrivnosti.
Domen: Po šestnajstih letih igranja, ustvarjanja, potovanj, takih in drugačnih dogodivščin smo se res že dodobra spoznali.
Manca: Ja, ne vem, ali me kdo pozna na tak način, kot me Miha, Domen in Tilen. Bend je res en tak poseben organizem. Vse je notri: resnost, zabava, ranljivost, veselje, vztrajnost … Ni, da ni.
Tilen: Ena lepših Križanke s Pixies, pozabil pa bi en ponesrečen koncert na Hoomstocku.
Manca: Meni je turneja po Španiji ostala v res lepem spominu, malo manj pa morda tura po Poljski.
Domen: Eden boljših festivalov zagotovo Pohoda, Slovaška.
Miha: U, ja, se strinjam kar z vsemi naštetimi.
Domen: V vseh teh letih smo imeli kar nekaj različnih ritualov, od petja v krogu do fizičnega ogrevanja. Trenutno pa se pogledamo v oči in gremo.
Manca: Ja, nikoli ne manjka pogled, kepica, potem pa si zaželimo en FSM (fajn se mej).
Tilen: Od aktualnih bi rekel morda Idles.
Manca: Jaz pa bom rekla kar klasiko, ki jo zdaj že nekaj let ponavljam v intervjujih, in to so Gorillaz.
Manca: Če se malo pohecam in pobrskam po spominu, katere skladbe smo kdaj na vaji preigrali, bi rekla Anita ni nikoli – Tuljo s skupino Halo in Creep – Radiohead.
Tilen: Pa Od ljudi za ljudi – Murat & Jose. (smeh)
Miha: In pa najbrž Ledena od Siddharte ne bi smela manjkati. Na to priredbo smo dobili res lepe odzive na takratnih Izštekanih.
Domen: Pa za konec še Purple Rain – Prince.
Tilen: Jaz se spomnim graje iz sploh prve recenzije, ki smo jo dobili, in to je »slaba kopija Lollobrigide«.
Manca: Menda je Pero Lovšin rekel, da smo njegov najljubši slovenski punk bend.
Domen: V spominu mi je ostal moment, ko mi je v Križankah kitarist Pixes rekel: »That's some pretty decent guitar playing.« (To je pa kar spodobno igranje kitare, op. p.)
Miha: »Zelo kul.«
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