Koala Voice: Koža se menja vsakih sedem let

Za pokušino so pred kratkim izdali skladbo Jaz grem domov, ko ti greš domov, ki je trenutno na voljo le v fizični obliki, na vinilni mali plošči. Manca Trampuš, Miha Prašnikar, Domen Don Holc in Tilen Prašnikar so pobrskali po spominih iz šestnajstletnega delovanja.

Novi single Jaz grem domov, ko ti greš domov je za zdaj na voljo samo na vinilni singlici. Kdo od vas ima najdlje gramofon in kaj se znajde v vaši zbirki vinilov?

Manca: Mislim, da je prvi pri nas začel Tilen, potem pa smo postopoma sledili drugi. Vsem je »zadogajal« format in ritual poslušanja glasbe na vinilkah. Ravno to, da smo postali feni vinila, je krivo, da imamo zdaj tudi singel na vinilki. Na mojem gramofonu se zadnje čase največkrat zavrti Air – Moon Safari, taka fina plošča za zjutraj.

Katero skladbo Koala Voice si največkrat zavrtite in katero najraje preskočite?

Tilen: Če grem prav poslušat naš album, potem ne preskočim nobene. Če pa se kakšen naš komad med drugimi znajde na »shuf­fle«, preskočim vsakega. (smeh)

Manca: Redko si zares zavrtim naše komade, če jih oz. ko jih ulovim na radiu, pa jih vedno pustim do konca. Če sem v avtu sama, dam ponavadi še malo bolj na glas. Še posebno ljubi so mi momenti, ko se zvečer ravno vozim s koncerta in je kak naš na radiu, mislim, da sem nazadnje ujela komad Admiral.

Koala Voice, izid plošče Učiti Biti, 9. aprila 2027

Kdo od vas je še najbolj takšen kot pred šestnajstimi leti, ko ste se zbrali, in kdo se je najbolj spremenil?

Tilen: Menda ljudje zamenjamo kožo vsakih sedem let, tako da smo se vsi že vsaj dvakrat prelevili.

Kdo koga spravlja ob živce? Na kateri živec je treba stopiti, da pride do reakcije?

Manca: Mislim, da nam gre zelo dobro, da enakomerno drug drugega spravljamo ob živce. Lepa rotacija je. Vsak je kdaj težak.

Kdaj so trenutki največje napetosti med vami in kdaj največje sproščenosti?

Miha: Napetost mi najbolj povzročajo tehnične težave. Vsakič znova si samo želim, da bo vse delalo tako, kot mora, da se lahko sprostim in uživam v koncertu.

Manca: Jaz bi rekla, da je največ sproščenosti prav ob priklonu po končanem špilu. Takrat res zadiham in se počutim vedno znova hvaležno za odziv občinstva.

Koala Voice FOTO Marina Uzelac

Kaj drug o drugem veste, česar drugi ne vedo?

Tilen: Tega pa res ne smemo povedati.

Manca: Sladke skrivnosti.

Domen: Po šestnajstih letih igran­ja, ustvarjanja, potovanj, takih in drugačnih dogodivščin smo se res že dodobra spoznali.

Manca: Ja, ne vem, ali me kdo pozna na tak način, kot me Miha, Domen in Tilen. Bend je res en tak poseben organizem. Vse je notri: resnost, zabava, ranljivost, veselje, vztrajnost … Ni, da ni.

Katero koncertno izkušnjo Koala Voice imate v najlepšem spominu in katero bi najraje pozabili?

Tilen: Ena lepših Križanke s Pi­xies, pozabil pa bi en ponesrečen koncert na Hoomstocku.

Manca: Meni je turneja po Španiji ostala v res lepem spominu, malo manj pa morda tura po Poljski.

Domen: Eden boljših festivalov zagotovo Pohoda, Slovaška.

Miha: U, ja, se strinjam kar z vsemi naštetimi.

Imate kakšen ritual, preden stopite na oder?

Domen: V vseh teh letih smo imeli kar nekaj različnih ritualov, od petja v krogu do fizičnega ogrevanja. Trenutno pa se pogledamo v oči in gremo.

Manca: Ja, nikoli ne manjka po­gled, kepica, potem pa si zaželimo en FSM (fajn se mej).

S svojimi idoli Pixies ste že zdavnaj igrali v Križankah. S katerim tujim izvajalcem bi poleg njih najraje skupaj stali na odru?

Tilen: Od aktualnih bi rekel morda Idles.

Manca: Jaz pa bom rekla kar klasiko, ki jo zdaj že nekaj let ponavljam v intervjujih, in to so Gorillaz.

Koala Voice Foto Marina Uzelac

Če bi se kdaj odločili za ploščo priredb, katere skladbe bi bile verjetno na njej?

Manca: Če se malo pohecam in pobrskam po spominu, katere skladbe smo kdaj na vaji preigrali, bi rekla Anita ni nikoli – Tuljo s skupino Halo in Creep – Radio­head.

Tilen: Pa Od ljudi za ljudi – Murat & Jose. (smeh)

Miha: In pa najbrž Ledena od Siddharte ne bi smela manjkati. Na to priredbo smo dobili res lepe odzive na takratnih Izštekanih.

Domen: Pa za konec še Purple Rain – Prince.

Katera je najbolj zanimiva pohvala ali graja Koala Voice, ki se je spomnite?

Tilen: Jaz se spomnim graje iz sploh prve recenzije, ki smo jo dobili, in to je »slaba kopija Lollobrigide«.

Manca: Menda je Pero Lovšin rekel, da smo njegov najljubši slovenski punk bend.

Domen: V spominu mi je ostal moment, ko mi je v Križankah kitarist Pixes rekel: »That's some pretty decent guitar playing.« (To je pa kar spodobno igranje kitare, op. p.)

Miha: »Zelo kul.«