Kviz: Čez planke po znanje

1 Solun je bil stoletja eno najpomembnejših pristanišč:
A) Jadranskega morja
B) Egejskega morja
C) Črnega morja
2 Katera sladica je eden od simbolov Soluna in ima korenine v zgodbah beguncev iz Male Azije?
A) Baklava
B) Bougatsa
C) Tulumba
Prva oddaja Čez planke: Solun in okusi severne Grčije bo na sporedu v soboto, 13. junija, na TV SLO 1 ob 20. uri. FOTO: Tim Hafner.
3 V Vergini, nekdanji prestolnici antične Makedonije, so arheologi odkrili grobnico:
A) Leonida
B) Perikleja
C) Filipa II., očeta Aleksandra Velikega
4 Severna Grčija je domovina sorte grozdja, iz katere nastajajo nekatera najbolj cenjena grška rdeča vina. Kako se imenuje?
A) Agiorgitiko
B) Xinomavro
C) Assyrtiko
5 Kolumbija je ena največjih proizvajalk kave na svetu. Kaj pomeni izraz »specialty coffee« oziroma izbrana kava?
A) Kava, ki raste samo nad 2000 metri.
B) Kava najvišje kakovosti s sledljivim poreklom
C) Kava brez kofeina
6 Kaj pri specialty kavi najpogosteje ocenjujejo na cuppingu?
A) Barvo kavnih zrn
B) Obliko kavnega grma
C) Aromo, okus in kakovost skodelice
7 V dolini Cocora v Kolumbiji raste nacionalno drevo države. To je:
A) kavovec
B) voščena palma
C) mangovec
Oddaja čez planke je na sporedu že 25 let. FOTO: Tim Hafner.
8 Katera srbska gora je dobila ime po bogati rudarski preteklosti?
A) Tara
B) Zlatibor
C) Kopaonik
9 Šarganska osmica je znamenita zato, ker ...
A) Povezuje osem gora.
B) Njena železniška proga poteka v obliki številke osem.
C) Ima osem postaj.
10 Kdo je ustvaril nenavadno leseno naselje Drvengrad?
A) Novak Đoković
B) Emir Kusturica
C) Nikola Tesla
REŠITVE
1 = B; 2 = B; 3 = C; 4 = B; 5 = B; 6 = C; 7 = B; 8 = C; 9 = B; 10 = B
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