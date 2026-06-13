Kviz: Čez planke po znanje

1 Solun je bil stoletja eno najpomembnejših pristanišč:

A) Jadranskega morja

B) Egejskega morja

C) Črnega morja

2 Katera sladica je eden od simbolov Soluna in ima korenine v zgodbah beguncev iz Male Azije?

A) Baklava

B) Bougatsa

C) Tulumba

Prva oddaja Čez planke: Solun in okusi severne Grčije bo na sporedu v soboto, 13. junija, na TV SLO 1 ob 20. uri. FOTO: Tim Hafner.

3 V Vergini, nekdanji prestolnici antične Makedonije, so arheologi odkrili grobnico:

A) Leonida

B) Perikleja

C) Filipa II., očeta Aleksandra Velikega

4 Severna Grčija je domovina sorte grozdja, iz katere nastajajo nekatera najbolj cenjena grška rdeča vina. Kako se imenuje?

A) Agiorgitiko

B) Xinomavro

C) Assyrtiko

5 Kolumbija je ena največjih proizvajalk kave na svetu. Kaj pomeni izraz »specialty coffee« oziroma izbrana kava?

A) Kava, ki raste samo nad 2000 metri.

B) Kava najvišje kakovosti s sledljivim poreklom

C) Kava brez kofeina

6 Kaj pri specialty kavi najpogosteje ocenjujejo na cuppingu?

A) Barvo kavnih zrn

B) Obliko kavnega grma

C) Aromo, okus in kakovost skodelice

7 V dolini Cocora v Kolumbiji raste nacionalno drevo države. To je:

A) kavovec

B) voščena palma

C) mangovec

Oddaja čez planke je na sporedu že 25 let. FOTO: Tim Hafner.

8 Katera srbska gora je dobila ime po bogati rudarski preteklosti?

A) Tara

B) Zlatibor

C) Kopaonik

9 Šarganska osmica je znamenita zato, ker ...

A) Povezuje osem gora.

B) Njena železniška proga poteka v obliki številke osem.

C) Ima osem postaj.

10 Kdo je ustvaril nenavadno leseno naselje Drvengrad?

A) Novak Đoković

B) Emir Kusturica

C) Nikola Tesla

REŠITVE

1 = B; 2 = B; 3 = C; 4 = B; 5 = B; 6 = C; 7 = B; 8 = C; 9 = B; 10 = B