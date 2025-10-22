Kviz o zdravniških serijah: od Maje in Martina do Gregoryja in Jarca

Pred kratkim je na naše ekrane prišla dr. Maja Križaj, zdravnica nove domače serije Takšno je življenje. Ob tem smo se spomnili na mnoge druge priljubljene serije o »bogovih v belem«. Od bizarno prevedenih, kot sta Zdravnikova vest in Talenti v belem, do malo starejših klasik, kot sta Urgenca in Bolnišnica upanja, do novejših, kot je Bolnišnica New Amsterdam. In tu je še seveda naša Naša mala klinika ... V kvizu lahko preverite, ali ste tudi vi eden tistih, ki so podlegli čaru teh serij, ki navadno lovijo ravnotežje med medicinskimi ugankami razmerji med zdravniško ekipo.