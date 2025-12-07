Katera političarka ni sedela na Popovem stolčku?

FOTO: Pop TV
1. Kdo je vodil prvo oddajo 24UR, ki je bila na sporedu 15. decembra 1995?
Matjaž Tanko
Drago Balažič
Slavko Bobovnik
FOTO: Pop TV
2. Na fotografiji je voditelj oddaje 24UR, kdo je to?
Boštjan Lajovic
Miha Drozg
Sandi Salkič
FOTO: Pop TV
3. Na Pop TV že od samega začetka, najbolj jo poznamo po oddaji Preverjeno, to je ...
Darja Zgonc
Maja Sodja
Alenka Arko
Pop TV
4. Katera od dam nikoli ni vodila vremenske napovedi v oddaji 24UR?
Alenka Oldroyd
Špela Jereb
Ota Roš
FOTO: Pop TV
5. Kdo ni (bil) voditeljski par oddaje 24UR?
Darja Zgonc in Edi Pucer
Nataša Briški in Jani Muhič
Tamara Vonta in Matjaž Tanko
6. To ni del oddaje 24UR ...
Vizita
Inšpektor
Fenomeni
FOTO: Pop TV
7. Katera političarka nikoli ni vodila 24UR?
Nataša Pirc Musar
Urška Klakočar Zupančič
Tamara Vonta
FOTO: Pop TV
8. »Rad imam vse letne čase, ki so oziroma naj bi bili v povprečju značilni za Slovenijo. Zasneženo zimo z minusom, cvetočo pomlad brez pozebe, zmerno poletje brez udrihanja z do 28 stopinjami in pisano jesen brez povodnji in z dobrim pridelkom,« nam je zaupal priljubljeni Robi Erjavec, ki nas je leta 2023 nepričakovano prezgodaj zapustil. Na Pop TV je vodil ...
Vreme
Šport
24UR Dejstva
FOTO: Pop TV
9. Začela je na Kanalu A, najbolj pa jo poznamo po rubriki Pop In, to je ...
Polona Zoja Jambrek
Špela Pretnar
Katja Jevšek
10. Športa na Pop TV nikoli ni vodil ...
Franci Petek
Tomaž Klemenčič
Jure Košir
FOTO: Pop TV
11. Vodila je rubriko Pop In, na fotografiji je ...
Urška Pirš
Janja Sodja
Helena Lovše
FOTO: Pop TV
12. Priljubljeni voditelj Matjaž Tanko se je ne le preizkusil, temveč tudi slavil v kvizu ...
Vzemi ali pusti
Milijonar
Vem!
Pop TV
13. Na fotografijah sta ...
Darja Zgonc in Edi Pucer
Sandi Salkič in Darja Groznik
Petra Kerčmar in Edi Pucer
14. Kateri okrogli rojstni dan je pred kratkim slavil Edi Pucer?
40 let
50 let
60 let
FOTO: Pop TV
15. Uroš Slak je pred leti vodil polemično oddajo ...
Tarča
24UR zvečer
Trenja
16. Katerega leta je bila na sporedu prva oddaja 24UR zvečer?
1997
2007
2017
REŠITVE
1 = Drago Balažič; 2 = Boštjan Lajovic; 3 = Alenka Arko; 4 = Ota Roš; 5 = Nataša Briški in Jani Muhič; 6 = Fenomeni; 7 = Urška Klakočar Zupančič; 8 = Vreme; 9 = Polona Zoja Jambrek; 10 = Jure Košir; 11 = Urška Pirš; 12 = Milijonar; 13 = Darja Zgonc in Edi Pucer; 14 = 60 let; 15 = Trenja; 16 = 2007
Komentarji