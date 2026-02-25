  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Laibach ni K-pop, ampak L-pop

    Laibach je v pričakovanju izida nove plošče Musick, ki bo 1. maja.
    Laibach se zdaj predstavljajo z modernimi plesnimi ritmi FOTO Nika H. Praper &amp; Ludvik
    Laibach se zdaj predstavljajo z modernimi plesnimi ritmi FOTO Nika H. Praper & Ludvik
    Robi Loboda
    25. 2. 2026 | 08:00
    9:58
    Najuspešnejši slovenski izvozni glasbeni artikel Laibach po 12 letih spet ponuja ploščo z avtorskim materialom Musick, ki jo napoveduje skladba Allgorhythm. Če so nekoč s skladbo Tanz mit Laibach skoraj ukazovalno pozivali na ples, pa tokrat s skladbo Allgorhythm vabijo na ples. In to v gangnamskem stilu.

     

    Če je Laibach na začetku glasbeno sooblikoval zvrst industrijskega rocka, pa zadnje čase, kar se glasbenega stila tiče, pri njem velja – pričakuj nepričakovano. Love is Still Alive I (Moon, Euphoria) je country skladba, s priredbo prvega singla skupine Bijelo dugme Top ste se lotili »pastirskega rocka«, zdaj pa za skladbo Allgorhythm pravite, da ponuja drzen kolaž elektronskih pop klišejev, refrenov in beatov. Med komentarji zasledimo zapis, da je Laibach K-pop novinec leta.

    Pričakovati od Laibacha slogovno doslednost je podobno, kot bi od zgodovine pričakovali linearni razvoj. Naš edini slog je transformacija, naš edini žanr je kontekst. Industrijski zvok ni bil nikoli naš cilj, temveč bolj produkt časa in prostora, iz katerega smo v 80. letih nastali. Tako kot country, »pastirski rock«, simfonična glasba ali elektronski pop niso slogovne odločitve, temveč funkcionalna orodja. Glasba je za nas zgolj medij, ne identiteta. Trenutno pač uporabljamo hiper-pop, ki se nam zdi najbolj primerna forma za vsebino, s katero se ukvarjamo.

    Kako poteka ustvarjalni proces pri pisanju skladb, ki so tokrat spet avtorske, in izbiri glasbene zvrsti?

    Ustvarjalni proces se v skupini običajno ne začne z vprašanjem »kakšen žanr«, temveč z vprašanjem »kakšna nuja«. Včasih je to politično dejstvo, drugič estetski eksperiment, tretjič preprosta želja po tem, da algoritmu ponudimo nekaj, česar ne more prebaviti. Če danes torej kdo misli, da smo K-pop novinci leta, potem smo očitno pravilno razumeli duha časa – čeprav seveda v resnici nismo K-pop, ampak L-pop. Skladbe na prihajajočem albumu so formalno res avtorske, ker so rezultat naše potrebe po refleksiji sveta. Toda v resnici je svet že sam po sebi kolaž klišejev, refrenov in beatov. Mi jih samo uporabimo in reorganiziramo.

    Z albumom Musick naj bi slavili in hkrati kritizirali obdobje umetne inteligence. Kaj je tisto, kar slavite, in kaj kritizirate?

    Če je 20. stoletje produciralo stroje za delo, 21. stoletje producira stroje za misel. Zato je Musick zvočni dokument tega prehoda. Vendar UI ni prihodnost. Je sedanjost, ki se pretvarja, da je prihodnost. Na albumu Musick zato ne slavimo tehnologije kot take, temveč njeno neizogibnost. Slavimo trenutek, ko človek končno prizna, da ni več edini avtor sveta. To velja tudi za boga, ki je metafizični in obenem falusoidni podaljšek človeka. Slavimo konec romantičnega mita o genialnem posamezniku. Algoritem je novi kolektiv. Hkrati pa seveda kritiziramo prav to lahkotnost prepuščanja odločanja umetni inteligenci in naivno vero, da je vsaka optimizacija tudi napredek. UI je orodje moči in algoritmi niso nevtralni, temveč so strukturirana želja kapitala. Kapital pa je akumulirana moč, koncentrirana v rokah manjšine – mehanizem, ki vse – delo, čas, naravo, čustva – brez­obzirno pretvarja v blago skozi logiko nenehne ekspanzije, ne glede na družbene posledice.

    Laibach FOTO Nika H. Praper & Ludvik
    Laibach FOTO Nika H. Praper & Ludvik

    Koliko vam je UI pomagala pri nastanku plošče?

    Ravno toliko, kolikor smo ji dovolili. Uporabljali smo jo kot pomočnika in svetovalca, ne kot avtorja. V resnici na koncu njenih predlogov v glavnem sploh nismo sprejeli. Lahko bi rekli, da smo z UI sodelovali in jo obenem tudi disciplinirali.

    Seveda nas Evrovizija zanima. Je eden najbolj popolnih ritualov in barvita metafora stanja v sodobni Evropi. Spektakel identitete, geopolitike in pop industrije, zapakiran v tri minutne koreografirane fantazme.

    Poleg hrapavega vokala Milana Frasa se že nekaj časa pojavlja njegov antipod, ženski vokal, teh pa se je od projekta Germania z Anjo Rupel v skladbi Across the Universe leta 1989 izmenjalo veliko. Tokrat se vam je pridružila ganska pevka Wiyaala, na plošči pa jih bo še nekaj (Donna Marina Mårtensson, Manca Trampuš in Senidah). Kako ste prišli do Wiyaale in ali obstaja kakšen ključ, katere pevke izberete?

    Res je, Milanov vokal ni navaden glas za okras, ampak je brusni papir zgodovine. Tudi ženski vokal pri Laibachu ni nikoli le ornament ali kontrast v klasičnem pop smislu, temveč princip. Od sodelovanja z Anjo Rupel pri Across the Universe naprej ženski glas v našem sistemu deluje kot druga frekvenca iste ideje – kot paralelna avtoriteta, kot sirena, kot motnja. Tudi do Wiyaale nismo prišli po geografskem ali tržnem ključu, temveč po zvočnem in simbolnem. Njen glas ima surovost in dostojanstvo hkrati. Ni eksotika, ni folklora – je moč in je princip. Ko smo ga slišali, je bilo takoj jasno, da je to točno to, kar smo potrebovali pri izganjanju algoritma.

    Pesem Allgorhythm ste ustvarjali tudi z mislijo na sodelovanje na Pesmi Evrovizije. V smislu »pričakuj nepričakovano« bi bilo kaj takega za Laibach tudi pričakovano. Kakšni so bili načrti? Koliko spremljate Pesem Evrovizije? Se boste še kdaj spogledovali z idejo nastopa na njej?

    Seveda nas Evrovizija zanima. Je eden najbolj popolnih ritualov in barvita metafora stanja v sodobni Evropi. Spektakel identitete, geopolitike in pop industrije, zapakiran v triminutne koreografirane fantazme. Pri Allgorhythmu smo se zato dejansko poigravali z idejo, da bi ga poslali na Evrovizijo. Načrti niso bili posebej skrivnostni, šlo je prej za konceptualni eksperiment, ki pa se na koncu, zaradi znanih razlogov, ni izšel. Ali bomo še kdaj razmišljali o nastopu? Verjetno ne. Ta momentum je zdaj izgubljen v pišu zgodovine, kot so v Iztrebljevalcu izgubljene replikantove solze v dežju.

    Vaša besedila so »odprta za napačno razlago«, zaradi napačne razlage vaše izjave o ruski umetnosti so med rusko invazijo na Ukrajino v Kijevu odpovedali koncert Laibacha. Projekt Alamut ste nameravali sprva premierno predstaviti v Teheranu, a ste po uboju Mahse Amini v tamkajšnjem zaporu premiero prestavili v Ljubljano. Zaradi genocida v Gazi pa Slovenija ne bo sodelovala na Pesmi Evrovizije. Svetovni vojaški konflikti Laibach močno zaznamujejo. Včasih se zdi, kot da jih iščete.

    Naša besedila niso odprta za napačno razlago. So odprta. Tudi konfliktov Laibach ne išče – konflikti poiščejo Laibach. Delujemo v prostoru, kjer se umetnost dotika ideologije, in tam so napetosti neizogibne. Če umetnost ne tvega nesporazuma, potem je le prazna dekoracija.

    S ploščo Musick se odpravljate na evropsko turnejo. Imate v mislih tudi turnejo po ZDA?

    Evropa je naš naravni habitat – zgodovinsko, ideološko in logistično. Zato je evropska turneja nujno prva faza. ZDA so vedno možnost. Tam smo v preteklosti pogosto nastopali, vendar so trenutno objektivni produkcijski stroški takšne turneje po severnoameriški celini zelo visoki, zato je tovrsten projekt prevelik finančni zalogaj.

    Na odru ni nikogar iz izvirne postave Laibacha. Ste kdaj šteli, koliko glasbenikov se je zvrstilo na odru v vseh teh 46 letih?

    Izvirna postava je mit. Laibach je ideja, ki traja, in algoritem, ki se prilagaja projektu in času. Vsaka aktualna postava je zato izvorna.

    Prejšnji teden je ena vaših nekdanjih vokalistk Eva Breznikar nastopila v kvizu Milijonar. Na vprašanje, kaj v Zasavju pomenijo »škrince«, je kot iz topa odgovorila, da so to napolitanke, in dodala, da ste jo to naučili že prvi dan sodelovanja. Voditelja Jureta Godlerja pa je zmedlo, da Lai­bach sploh jedo napolitanke. Koliko vam še godi ta izkrivljeni pogled, da ste Laibach nekakšni zadrgnjeni militant­neži? Ali pa poskušate z vse bolj melodično glasbo, ki jo ponujate zadnje čase, takšen pogled potisniti v ozadje?

    No ja, volk dlako menja, nravi pa nikoli. Ali moramo res posebej razlagati, da to velja tudi za Laibach? In če bo treba, bomo tudi mi na mehu raztegnili vse melodije tega sveta, samo da pridemo do svojih ovac.

    Laibach, izid plošče Musick 1. maja

     

