Postanite naročnik | že od 14,99 €
Najuspešnejši slovenski izvozni glasbeni artikel Laibach po 12 letih spet ponuja ploščo z avtorskim materialom Musick, ki jo napoveduje skladba Allgorhythm. Če so nekoč s skladbo Tanz mit Laibach skoraj ukazovalno pozivali na ples, pa tokrat s skladbo Allgorhythm vabijo na ples. In to v gangnamskem stilu.
Pričakovati od Laibacha slogovno doslednost je podobno, kot bi od zgodovine pričakovali linearni razvoj. Naš edini slog je transformacija, naš edini žanr je kontekst. Industrijski zvok ni bil nikoli naš cilj, temveč bolj produkt časa in prostora, iz katerega smo v 80. letih nastali. Tako kot country, »pastirski rock«, simfonična glasba ali elektronski pop niso slogovne odločitve, temveč funkcionalna orodja. Glasba je za nas zgolj medij, ne identiteta. Trenutno pač uporabljamo hiper-pop, ki se nam zdi najbolj primerna forma za vsebino, s katero se ukvarjamo.
Ustvarjalni proces se v skupini običajno ne začne z vprašanjem »kakšen žanr«, temveč z vprašanjem »kakšna nuja«. Včasih je to politično dejstvo, drugič estetski eksperiment, tretjič preprosta želja po tem, da algoritmu ponudimo nekaj, česar ne more prebaviti. Če danes torej kdo misli, da smo K-pop novinci leta, potem smo očitno pravilno razumeli duha časa – čeprav seveda v resnici nismo K-pop, ampak L-pop. Skladbe na prihajajočem albumu so formalno res avtorske, ker so rezultat naše potrebe po refleksiji sveta. Toda v resnici je svet že sam po sebi kolaž klišejev, refrenov in beatov. Mi jih samo uporabimo in reorganiziramo.
Če je 20. stoletje produciralo stroje za delo, 21. stoletje producira stroje za misel. Zato je Musick zvočni dokument tega prehoda. Vendar UI ni prihodnost. Je sedanjost, ki se pretvarja, da je prihodnost. Na albumu Musick zato ne slavimo tehnologije kot take, temveč njeno neizogibnost. Slavimo trenutek, ko človek končno prizna, da ni več edini avtor sveta. To velja tudi za boga, ki je metafizični in obenem falusoidni podaljšek človeka. Slavimo konec romantičnega mita o genialnem posamezniku. Algoritem je novi kolektiv. Hkrati pa seveda kritiziramo prav to lahkotnost prepuščanja odločanja umetni inteligenci in naivno vero, da je vsaka optimizacija tudi napredek. UI je orodje moči in algoritmi niso nevtralni, temveč so strukturirana želja kapitala. Kapital pa je akumulirana moč, koncentrirana v rokah manjšine – mehanizem, ki vse – delo, čas, naravo, čustva – brezobzirno pretvarja v blago skozi logiko nenehne ekspanzije, ne glede na družbene posledice.
Ravno toliko, kolikor smo ji dovolili. Uporabljali smo jo kot pomočnika in svetovalca, ne kot avtorja. V resnici na koncu njenih predlogov v glavnem sploh nismo sprejeli. Lahko bi rekli, da smo z UI sodelovali in jo obenem tudi disciplinirali.
Seveda nas Evrovizija zanima. Je eden najbolj popolnih ritualov in barvita metafora stanja v sodobni Evropi. Spektakel identitete, geopolitike in pop industrije, zapakiran v tri minutne koreografirane fantazme.
Res je, Milanov vokal ni navaden glas za okras, ampak je brusni papir zgodovine. Tudi ženski vokal pri Laibachu ni nikoli le ornament ali kontrast v klasičnem pop smislu, temveč princip. Od sodelovanja z Anjo Rupel pri Across the Universe naprej ženski glas v našem sistemu deluje kot druga frekvenca iste ideje – kot paralelna avtoriteta, kot sirena, kot motnja. Tudi do Wiyaale nismo prišli po geografskem ali tržnem ključu, temveč po zvočnem in simbolnem. Njen glas ima surovost in dostojanstvo hkrati. Ni eksotika, ni folklora – je moč in je princip. Ko smo ga slišali, je bilo takoj jasno, da je to točno to, kar smo potrebovali pri izganjanju algoritma.
Seveda nas Evrovizija zanima. Je eden najbolj popolnih ritualov in barvita metafora stanja v sodobni Evropi. Spektakel identitete, geopolitike in pop industrije, zapakiran v triminutne koreografirane fantazme. Pri Allgorhythmu smo se zato dejansko poigravali z idejo, da bi ga poslali na Evrovizijo. Načrti niso bili posebej skrivnostni, šlo je prej za konceptualni eksperiment, ki pa se na koncu, zaradi znanih razlogov, ni izšel. Ali bomo še kdaj razmišljali o nastopu? Verjetno ne. Ta momentum je zdaj izgubljen v pišu zgodovine, kot so v Iztrebljevalcu izgubljene replikantove solze v dežju.
Naša besedila niso odprta za napačno razlago. So odprta. Tudi konfliktov Laibach ne išče – konflikti poiščejo Laibach. Delujemo v prostoru, kjer se umetnost dotika ideologije, in tam so napetosti neizogibne. Če umetnost ne tvega nesporazuma, potem je le prazna dekoracija.
Evropa je naš naravni habitat – zgodovinsko, ideološko in logistično. Zato je evropska turneja nujno prva faza. ZDA so vedno možnost. Tam smo v preteklosti pogosto nastopali, vendar so trenutno objektivni produkcijski stroški takšne turneje po severnoameriški celini zelo visoki, zato je tovrsten projekt prevelik finančni zalogaj.
Izvirna postava je mit. Laibach je ideja, ki traja, in algoritem, ki se prilagaja projektu in času. Vsaka aktualna postava je zato izvorna.
No ja, volk dlako menja, nravi pa nikoli. Ali moramo res posebej razlagati, da to velja tudi za Laibach? In če bo treba, bomo tudi mi na mehu raztegnili vse melodije tega sveta, samo da pridemo do svojih ovac.
Laibach, izid plošče Musick 1. maja
Komentarji