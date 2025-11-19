Lara Komar: Ko si v srečni zvezi, nočeš pomisliti na to ...

»Predstave zares zaživijo šele, ko stopiš pred ljudi. Pri takšnih komedijah pa še toliko bolj, saj je odziv, smeh občinstva, pravi sogovornik, ki narekuje tempo in tudi energijo na odru. Ja, smejali so se ob pravih trenutkih in nas večkrat presenetili s smehom, ko ga nismo pričakovali,« nam je po premieri predstave Agencija za razhode zaupala igralka, ki se je televizijski gledalci dobro spominjajo iz serije Reka ljubezni. Spregovorila pa je še o svoji karieri, ki poteka na slovenski in italijanski strani meje.

Kot vsako jesen tudi tokrat ne manjka nove domače komične gledališke produkcije. Če bi želeli nekoga, ki se odloča med predstavami, prepričati, da si ogleda prav vašo, kako bi to storili?

Magistrirala sem iz marketinga, a nisem dobra, ko moram promovirati samo sebe, čeprav tu lahko govorim o predstavi, v kateri ne nastopam samo jaz, temveč sta z mano še dva prekrasna igralca, s katerima je bilo res navdihujoče ustvarjati in stati na odru. Med procesom in zdaj, ko nastopamo, zaradi njiju večkrat zelo težko zadržim smeh, zato zavidam občinstvu, ki se lahko sproščeno nasmeji do solz. Ja, to se vam bo zgodilo, če pridete na predstavo. Nasmejali se boste do solz. Predstava ima neverjeten tempo smešnih dovtipov, trenutke stand up komedije, ponuja pa tudi zgodbo z igrivimi zapleti in razpleti, med katerimi lahko vsak najde nekaj, kar je že sam doživel.

Predstava sicer prihaja iz Francije in je uspešnica. Ste si jo morda ogledali tudi v izvirniku?

Prebrala sem jo v izvirniku in me je takoj prevzela. Obožujem francoski humor, mi pa smo jo seveda prilagodili naši kulturi smeha, špasovski publiki in jo obogatili z anekdotami, ki so se »zgodile« na vajah. Pred kratkim mi je pisal prijatelj režiser in dramaturg iz Rima, ko je na instagramu videl, da bomo igrali to predstavo. Rekel je, da jo je gledal v Parizu, da se je zaljubil v tekst in da bi ga rad ponudil italijanskim gledalcem. Rekla sva si, da se slišiva po premieri!

Moja sestra je odgovorila na takrat še stacionarni telefon, ko me je poklical fant, s katerim nisem hotela več nadaljevati. Pretvarjala se je, da sem jaz, in ga pustila. Bila je enkratna!

Ko so vas spraševali, ali predstavo priporočate samskim ali parom, ste dejali, da predvsem parom. Zakaj?

Priporočam jo absolutno vsem! Ampak za pare je lahko še bolj zabavna. Gledamo ljubezensko zgodbo, malo posebno, nerodno in zapleteno, je pa to še vedno zgodba o ljubezni. Pri tem odgovarjam na malo filozofski način ... Ko si v srečni zvezi, nočeš pomisliti, da bi je lahko bilo enkrat konec. Konec odnosa je večinoma tabu, čeprav točno vemo, da se vsaka stvar lahko konča, takšno je življenje. Če se o stvareh, ki se jih bojiš, pogovarjaš in se z njimi soočaš, postane ta strah manjši, konkreten, oprijemljiv in bolj obvladljiv. Če se o tem tako strašljivem možnem koncu pogovarjaš s partnerjem, postane zveza še močnejša, in če se lahko na ta račun tudi pošteno nasmejiš, postane to pravi protistrup za strah. In kaj je lepšega, kot če se skupaj zabavaš, če se lahko nasmejiš ... In to se zgodi z našo predstavo!

Lara Komar in Luka Cimprič. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Ideja, da bi zvezo namesto tebe končal nekdo drug, ni nova in verjetno so se ljudje tega na različne načine lotevali že vso zgodovino. Spomnimo se Carrie iz Seksa v mestu, ki jo je obvestilo, da je zveze konec, čakalo na samolepilnem listku, danes verjetno ljudje za nasvet, kako se raziti, sprašujejo umetno inteligenco. Se vi spomnite kakšnega zelo posrečenega ali neposrečenega načina iz svoje preteklosti ali pa okolice?

Moja sestra je odgovorila na takrat še stacionarni telefon, ko me je poklical fant, s katerim nisem hotela več nadaljevati. Pretvarjala se je, da sem jaz, in ga pustila. Bila je enkratna! (smeh)

»Lažje je igrati ljubimca nekoga, ki ti je v resnici všeč, ker kemija naredi polovico dela. Ampak po drugi strani, če ti je preveč všeč, se moraš boriti, da ne pozabiš, da igraš. Tako da … Ravno prav všeč je idealno igralsko stanje,« mi je pred kratkim zaupala Saša Pavlin Stošić. Kaj o tem menite vi?

Zelo modro! Smo ljudje in naš čustveni svet je neskončen, čudovito zakompliciran, včasih tudi neobvladljiv. Delovne izkušnje te naučijo, kako v njem jadrati, da bo mera resnice in fikcije prava, za igro in za tvoje duševno ravnovesje. (nasmeh)

Na odru je dama z dvema moškima, verjetno na koncu tekmujeta za njeno pozornost. Če bi vi morali »izbrati« med Luko in Domnom za različne igralske izzive, katerega bi izbrali za kaj?

Z obema sem že delala in vedno so nas zelo dobro zasedli. In tudi v tej predstavi ne bi moglo biti drugače! Z njima bi takoj šla v nov študij, saj je zelo dragoceno dobiti soigralce, s katerimi se počutiš varno, s katerimi ustvariš pristen odnos in na vajah svobodno ustvarjaš, ker veš, da so ob tebi ljudje, ki te cenijo, spoštujejo in vsakič tudi pošteno nasmejijo. Delo v taki atmosferi sproži energijo, ki jo je potem mogoče čutiti tudi v sami predstavi. Sanjska ekipa!

Televizijski gledalci se vas dobro spomnijo iz serije Reka ljubezni, kako pa se vi spominjate tistih časov in kolikokrat vas še kdo pokliče Irena?

Reka ljubezni je med najlepšimi izkušnjami, ki sem jih doživela v zadnjih letih. Takoj bi skočila nazaj, da bi lahko spet uživala na snemanju, v skupnem delu na setu in občutku, da me imajo gledalci radi ne samo kot Ireno, ampak tudi kot Laro, profesionalko in žensko. Toplina, ki sem jo čutila takrat, pa se ni ohladila in tudi vse, kar se je zgodilo potem, mi dokazuje, da me imajo mnogi še vedno radi, ljubezen pa je absolutno obojestranska. Še danes čutim, da je spomin na Reko ljubezni, Znan obraz ima svoj glas in Femme fatale 2018 še vedno živ, in čeprav sem zadnja leta preživela daleč, v Rimu na snemanju, sem se vrnila z občutkom, da sem tudi tu doma.

Vam še ponudijo kakšno vlogo v domači seriji?

Ena je bila. Krasna vloga, a so se projekti križali in je bilo zame neizvedljivo. Upam, da bo spet kmalu še kaj. Jaz komaj čakam. (nasmeh) Sem pa lani igrala v glavni vlogi v filmu v slovensko-italijanski produkciji v režiji Martina Turka. Čudovita izkušnja in komaj čakam, da jo bom lahko delila z gledalci!

Lara Komar. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pogosto ste angažirani v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu ...

V ansamblu sem bila do leta 2014, nato sem bila štiri leta članica italijanskega ansambla v Stalnem gledališču Furlanije - Julijske krajine Il Rossetti in z njim na turneji prepotovala vse večje italijanske odre, potem pa sem se odločila za svobodo. Spoznala sem, da tako najbolje delujem, moja ustvarjalnost je bolj živahna in lahko sledim enemu od svojih gonil v življenju – radovednosti. Še danes pa se počutim v Slovenskem stalnem gledališču kot doma, in ko se vračam na tržaški oder, mi je vedno toplo pri srcu. Lani sem tu nastopala z monodramo Tako bližji v režiji Luce Quaie, predstavo, ki je doživela premiero v italijanskem jeziku v gledališču Contrada – Teatro Bobbio v Trstu. Krasen občutek je, ko začutiš, da te ima domače občinstvo rado, da te ima za svojo. Poleti sem z italijanskimi kolegi iz Rossettija nastopala kot Titanija iz Shakespearove drame Sen kresne noči v miramarskem parku in tudi v tem gledališču se počutim doma. Zelo hvaležna sem, da mi moja dvojezičnost omogoča tako bogastvo, to odraža mojo naravo, moje bivanje in nenehno prepletanje dveh svetov, italijanskega in slovenskega.

Agencija za razhode: Špas teater in odri po Sloveniji

Ker vemo, da je Trst priljubljena enodnevna destinacija za mnoge Slovence, me zanima, ali se njihovi izleti končajo tudi z ogledom kake predstave.

Ko sem začela svojo gledališko pot, je bilo tega absolutno več in to je bilo obojestransko bogatenje. Kot dijakinja in potem študentka marketinga, a vedno velika ljubiteljica gledališča, sem delala kot rediteljica v tržaškem teatru in vodnica za skupine, ki so prihajale v Trst, in takrat so si najprej ogledali mesto, nato pa so prišli še na večerno predstavo. Enkratni spomini prepletanja ter izmenjevanja zgodb in misli. Upam, da bo v prihodnosti še veliko tega, želje po globljem spoznavan­ju bližnjih krajev in možnosti ogleda kakovostnih predstav, ki jih pripravlja Slovensko stalno gledališče.

Ali kak italijanski stavek bolje kot slovenski opiše novo predstavo ali vaša soigralca? Kako se glasi in kaj pomeni?

V Italiji bi tej predstavi rekli commedia spumeggiante, kar bi se prevedlo peneča komedija. Ne zveni najlepše, čeprav je lahko slika eksplozije na tisoče opojnih svetlikajočih se mehurčkov zelo primerna za predstavo, v kateri vsi, občinstvo in mi igralci, pokamo od smeha in veselja!