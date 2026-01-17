  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Lara Medved: V avtu ni odra. Je samo cesta

    Spomnimo se je iz oddaje Denar pada, zdaj jo spremljamo v rubriki Kilometri z Laro. Jo bomo kmalu na televiziji videli tudi v kakšni večji vlogi? Lara ostaja skrivnostna, namignila pa je, da na Planet TV kmalu prihaja nekaj povsem njenega.
    Lara Medved. FOTO: osebni arhiv.
    Galerija
    Lara Medved. FOTO: osebni arhiv.
    Teja Roglič
    17. 1. 2026 | 07:00
    7:45
    A+A-

    Ko smo prvič videli promocijske fotografije za oddajo Denar pada, ste na njih delovali malce resno, strogo, ko pa vas gledamo na televiziji, vidimo, da je ta podoba daleč od resnice, najprej se opazi vaš široki nasmeh. Kako sami vidite svojo javno podobo?

    Nasmeh je del mene. Le redko ga kaj zbriše z obraza. Biti nasmejan in to deliti je najlepše darilo, ki ga lahko damo drugim, zlasti če je zraven še kakšna lepa beseda. Moj dan se vedno začne z veliko zahvalo, da sem tukaj, da imam privilegij stopiti na noge in zakorakati v nov dan, objeti otroka, part­nerja, psa in mačka ... In če imam vse to, je moja dolžnost, da dobro delim naprej in da to vidijo tudi drugi. Malo je potrebno za srečo, za tisti žar v očeh, če le znaš to videti.

    Rubrika Kilometri z Laro spada v format oddaj ali podkastov, ki se dogajajo med vožnjo. Je bila ideja za rubriko vaša?

    Predvsem je bila moja želja pogovor brez filtrov, in ko se voziš, si malo ranljiv, malo raztresen, malo bolj človeški. V avtu ni odra. Je samo cesta. In ko teče cesta, začnejo teči tudi misli. Ljudje pogosto povedo stvari, ki jih ne bi, če bi sedeli pred mikrofonom. Lahko bi rekla, da je avto kot spovednica na kolesih, kjer sem lahko tudi sama najbolj iskrena.

    Ogromno idej in želja, kaj vse bi še lahko ustvarila, mi roji po glavi. Včasih jih je toliko, da jim še sama težko sledim, ampak že zelo kmalu prihaja na Planet TV nekaj čisto mojega. Blaž me pri tem zelo podpira, ali bova tudi skupaj vodila, pa naj ostane še skrivnost.

    Ali sicer radi spremljate televizijske ali spletne vsebine, ki se dogajajo med vožnjo, na misel seveda najprej pridejo Carpool Karaoke?

    Z veseljem jih pogledam, ampak za pravi navdih so pomembni ljudje, druženja in stik z naravo. Tam se odpre kreativna Lara. Sicer pa se z družino zelo radi vozimo okrog, radi imamo avte in igre med vožnjo, ko opazujemo okolico, pojemo … In od tod izhajajo tudi ideje za rubriko Kilometri z Laro. Torej lahko rečem, da je delo način življenja, ki ga samo prenašam med ljudi, gledalce, in sem jim hvaležna, ko se odzovejo in mi pošljejo kak predlog za vprašanja, goste …

    Pravite, da v avtu ni odra, da je tam človek bolj ranljiv in človeški. Torej v avtu gostje res prej o sebi razkrijejo več?

    V avtu sva z gostom vedno sama. Ni snemalca, samo jaz in on. To je zagotovo bolj osebno okolje kot studio s kamerami in celotno ekipo. Ko se v studiu prižge luč, se ponavadi pojavi neka vloga. Tu tega ni. Čeprav gre za kratko rubriko, vedno klepetamo vsaj uro in v tem času se vedno zgodi ogromno čudovitih stvari in zgodb.

    Lara Medved. FOTO: osebni arhiv.
    Lara Medved. FOTO: osebni arhiv.

    Nam lahko zaupate kakšno zabavno anekdoto iz zakulisja snemanja?

    Ravno z Blažem nama je med snemanjem počila guma, tako da sem bila res vesela, da je bilo do takrat že vse posneto. Velikokrat tudi zgrešimo kakšen izvoz ali pa zaradi smeha preprosto potrebujemo premor, preden gremo naprej na pot.

    Kakšni vozniki smo Slovenci?

    Na cesti z načinom vožnje zelo pokažemo svojo osebnost. Je pa tako, da ko se spreminjamo kot ljudje, spreminjamo tudi način vožnje. Sama sem umirjena voznica. Je pa res pomembno, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj … Glede tega se še trudim. (smeh)

    Če bi bila omejitev nebo, katerega zvezdnika bi najraje gostili za volanom rubrike?

    Predvsem bi si želela gostiti čim več različnih ljudi in z njimi govoriti o stvareh, ki jih sama počnem vsak dan. Kako oni razmišljajo, kako premagujejo napore, kako si predstavljajo nebesa, kaj so njihove otroške sanje in razvade ali kako si skuhajo kavo in obrnejo rolico papirja … Res sem hvaležna, da si vsi gostje vzamejo čas za vsa moja trapasta vprašanja, da lahko nasmejimo gledalce ali pa se po naključju – čeprav v naključja ne verjamem – odpre zelo osebna zgodba, ki daje navdih in upanje meni in drugim.

    »Ko sem se učila voziti avto, sem pritisnila na plin in se tako ustrašila, da sem vse spustila iz rok in nikoli več poskusila voziti. Občudujem vsakega, ki obvlada vožnjo, in to celo v prometu,« mi je intervjuju zaupala Svetlana Makarovič. Kaj porečete na te besede?

    Vožnja je lahko res čudovita meditacija, seveda z zavedanjem izjemne odgovornosti do sebe in drugih ljudi v prometu. Če se s tem zavedan­jem usedeš v avto, spoštuješ sebe in vse okrog. Vožnja je predvsem spoštovanje.

    In kaj bi storili, če bi gostili nekoga, ki avta ne vozi?

    Z veseljem bi ga jaz zapeljala en krog. Na koncu ni pomembno, kdo je za volanom, ampak pot.

    Večkrat ste že govorili o hudi prometni nesreči, ki ste jo preživeli pred leti, zdaj pa vas spremljamo prav v rubriki, ki se dogaja v avtomobilu. Verjetno se po nesreči ni bilo preprosto usesti nazaj v avtomobil, je ta rubrika za vas tudi opomnik, kaj vse vam je uspelo premagati?

    Za mano je res težka izkušnja. Ob meni je umrla oseba, ki je bila več kot prijateljica, skoraj kot sestra, z voznico pa sva bili hudo poškodovani. Hvala bogu sva dobro okrevali in sva še danes močno povezani, pa tudi z gasilcem Andrejem, ki je bil takrat z nami. Izkušnja in opom­nik, ob katerem mi vedno stopijo solze v oči, potem pogledam v nebo in se zahvalim, pozdravim in molim za tiste, ki so prehitro odšli. Ampak na koncu se nasmejem in grem naprej med ljudi, da z njimi delim nekaj lepega, ker lahko, ker sem se ne nazadnje zavestno odločila, da bom to delala ne glede na vse, dokler bom le lahko.

    V Vikendu smo vas v letnem pregledu uvrstili med novinke leta, ki so nas najbolj navdušile, in pripisali, da vas bomo verjetno kmalu videli v kakšni večji televizijski vlogi, morda kar ob vašem partnerju Blažu Švabu. No, tudi sicer se v zadnjem času večkrat v javnosti pojavljata skupaj. Bosta torej kmalu skupaj vodila kako oddajo?

    Hvala vam. Res iz srca. Ogromno idej in želja, kaj vse bi še lahko ustvarila, mi roji po glavi. Včasih jih je toliko, da jim še sama težko sledim, ampak že zelo kmalu prihaja na Planet TV nekaj čisto mojega. Blaž me pri tem zelo podpira, ali bova tudi skupaj vodila, pa naj ostane še skrivnost.

    Teja Roglič, foto osebni arhiv

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Televizija v letu 2025: Kdo so najboljši novinci in kdo se je preizkusil v novi vlogi?

    Televizijsko razvedrilo je poleg preverjenih formatov letos prineslo tudi kar nekaj novosti, spoznali smo mlade obraze, kar nekaj znanih pa se je preizkusilo v novih vlogah. Vikend je podal oceno, kdo je najbolj navdušil.
    31. 12. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Igralka Ana Hribar: Pediatrinja je pohvalila prizore v ambulanti

    Gledalci so že dobro spoznali serijo Takšno je življenje in igralce, med njimi tudi Ano Hribar, ki igra glavno vlogo zdravnice Maje Križaj. V intervjuju nam je zaupala, da je Gorenjska blizu tudi njej, kako se je izobraževala o zdravniškem poklicu in kako bi po njenem praznike preživela družina Križaj.
    13. 12. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Lara Medvedtelevizijaoddaja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Singapur

    E-cigarete? Rajši ne, če nočete plačati visoke globe ali pristati v kehi

    Kako Singapur vodi vojno proti črnemu trgu z e-cigaretami: za uporabnike globe in obvezna rehabilitacija, za prodajalce leta zapora in telesna kazen.
    17. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Domen Prevc z drugega mesta po novo zmago, diskvalifikacija mladeniča

    V Saporu na Japonskem je za nami prva serija tekme skakalcev. Domen Prevc je drugi, po dobrem skoku diskvalifikacija Žige Jančarja.
    17. 1. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo