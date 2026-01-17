Lara Medved: V avtu ni odra. Je samo cesta

Ko smo prvič videli promocijske fotografije za oddajo Denar pada, ste na njih delovali malce resno, strogo, ko pa vas gledamo na televiziji, vidimo, da je ta podoba daleč od resnice, najprej se opazi vaš široki nasmeh. Kako sami vidite svojo javno podobo?

Nasmeh je del mene. Le redko ga kaj zbriše z obraza. Biti nasmejan in to deliti je najlepše darilo, ki ga lahko damo drugim, zlasti če je zraven še kakšna lepa beseda. Moj dan se vedno začne z veliko zahvalo, da sem tukaj, da imam privilegij stopiti na noge in zakorakati v nov dan, objeti otroka, part­nerja, psa in mačka ... In če imam vse to, je moja dolžnost, da dobro delim naprej in da to vidijo tudi drugi. Malo je potrebno za srečo, za tisti žar v očeh, če le znaš to videti.

Rubrika Kilometri z Laro spada v format oddaj ali podkastov, ki se dogajajo med vožnjo. Je bila ideja za rubriko vaša?

Predvsem je bila moja želja pogovor brez filtrov, in ko se voziš, si malo ranljiv, malo raztresen, malo bolj človeški. V avtu ni odra. Je samo cesta. In ko teče cesta, začnejo teči tudi misli. Ljudje pogosto povedo stvari, ki jih ne bi, če bi sedeli pred mikrofonom. Lahko bi rekla, da je avto kot spovednica na kolesih, kjer sem lahko tudi sama najbolj iskrena.

Ali sicer radi spremljate televizijske ali spletne vsebine, ki se dogajajo med vožnjo, na misel seveda najprej pridejo Carpool Karaoke?

Z veseljem jih pogledam, ampak za pravi navdih so pomembni ljudje, druženja in stik z naravo. Tam se odpre kreativna Lara. Sicer pa se z družino zelo radi vozimo okrog, radi imamo avte in igre med vožnjo, ko opazujemo okolico, pojemo … In od tod izhajajo tudi ideje za rubriko Kilometri z Laro. Torej lahko rečem, da je delo način življenja, ki ga samo prenašam med ljudi, gledalce, in sem jim hvaležna, ko se odzovejo in mi pošljejo kak predlog za vprašanja, goste …

Pravite, da v avtu ni odra, da je tam človek bolj ranljiv in človeški. Torej v avtu gostje res prej o sebi razkrijejo več?

V avtu sva z gostom vedno sama. Ni snemalca, samo jaz in on. To je zagotovo bolj osebno okolje kot studio s kamerami in celotno ekipo. Ko se v studiu prižge luč, se ponavadi pojavi neka vloga. Tu tega ni. Čeprav gre za kratko rubriko, vedno klepetamo vsaj uro in v tem času se vedno zgodi ogromno čudovitih stvari in zgodb.

Lara Medved. FOTO: osebni arhiv.

Nam lahko zaupate kakšno zabavno anekdoto iz zakulisja snemanja?

Ravno z Blažem nama je med snemanjem počila guma, tako da sem bila res vesela, da je bilo do takrat že vse posneto. Velikokrat tudi zgrešimo kakšen izvoz ali pa zaradi smeha preprosto potrebujemo premor, preden gremo naprej na pot.

Kakšni vozniki smo Slovenci?

Na cesti z načinom vožnje zelo pokažemo svojo osebnost. Je pa tako, da ko se spreminjamo kot ljudje, spreminjamo tudi način vožnje. Sama sem umirjena voznica. Je pa res pomembno, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj … Glede tega se še trudim. (smeh)

Če bi bila omejitev nebo, katerega zvezdnika bi najraje gostili za volanom rubrike?

Predvsem bi si želela gostiti čim več različnih ljudi in z njimi govoriti o stvareh, ki jih sama počnem vsak dan. Kako oni razmišljajo, kako premagujejo napore, kako si predstavljajo nebesa, kaj so njihove otroške sanje in razvade ali kako si skuhajo kavo in obrnejo rolico papirja … Res sem hvaležna, da si vsi gostje vzamejo čas za vsa moja trapasta vprašanja, da lahko nasmejimo gledalce ali pa se po naključju – čeprav v naključja ne verjamem – odpre zelo osebna zgodba, ki daje navdih in upanje meni in drugim.

»Ko sem se učila voziti avto, sem pritisnila na plin in se tako ustrašila, da sem vse spustila iz rok in nikoli več poskusila voziti. Občudujem vsakega, ki obvlada vožnjo, in to celo v prometu,« mi je intervjuju zaupala Svetlana Makarovič. Kaj porečete na te besede?

Vožnja je lahko res čudovita meditacija, seveda z zavedanjem izjemne odgovornosti do sebe in drugih ljudi v prometu. Če se s tem zavedan­jem usedeš v avto, spoštuješ sebe in vse okrog. Vožnja je predvsem spoštovanje.

In kaj bi storili, če bi gostili nekoga, ki avta ne vozi?

Z veseljem bi ga jaz zapeljala en krog. Na koncu ni pomembno, kdo je za volanom, ampak pot.

Večkrat ste že govorili o hudi prometni nesreči, ki ste jo preživeli pred leti, zdaj pa vas spremljamo prav v rubriki, ki se dogaja v avtomobilu. Verjetno se po nesreči ni bilo preprosto usesti nazaj v avtomobil, je ta rubrika za vas tudi opomnik, kaj vse vam je uspelo premagati?

Za mano je res težka izkušnja. Ob meni je umrla oseba, ki je bila več kot prijateljica, skoraj kot sestra, z voznico pa sva bili hudo poškodovani. Hvala bogu sva dobro okrevali in sva še danes močno povezani, pa tudi z gasilcem Andrejem, ki je bil takrat z nami. Izkušnja in opom­nik, ob katerem mi vedno stopijo solze v oči, potem pogledam v nebo in se zahvalim, pozdravim in molim za tiste, ki so prehitro odšli. Ampak na koncu se nasmejem in grem naprej med ljudi, da z njimi delim nekaj lepega, ker lahko, ker sem se ne nazadnje zavestno odločila, da bom to delala ne glede na vse, dokler bom le lahko.

V Vikendu smo vas v letnem pregledu uvrstili med novinke leta, ki so nas najbolj navdušile, in pripisali, da vas bomo verjetno kmalu videli v kakšni večji televizijski vlogi, morda kar ob vašem partnerju Blažu Švabu. No, tudi sicer se v zadnjem času večkrat v javnosti pojavljata skupaj. Bosta torej kmalu skupaj vodila kako oddajo?

Hvala vam. Res iz srca. Ogromno idej in želja, kaj vse bi še lahko ustvarila, mi roji po glavi. Včasih jih je toliko, da jim še sama težko sledim, ampak že zelo kmalu prihaja na Planet TV nekaj čisto mojega. Blaž me pri tem zelo podpira, ali bova tudi skupaj vodila, pa naj ostane še skrivnost.

Teja Roglič, foto osebni arhiv