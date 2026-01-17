Lara Medved: V avtu ni odra. Je samo cesta

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Nasmeh je del mene. Le redko ga kaj zbriše z obraza. Biti nasmejan in to deliti je najlepše darilo, ki ga lahko damo drugim, zlasti če je zraven še kakšna lepa beseda. Moj dan se vedno začne z veliko zahvalo, da sem tukaj, da imam privilegij stopiti na noge in zakorakati v nov dan, objeti otroka, partnerja, psa in mačka ... In če imam vse to, je moja dolžnost, da dobro delim naprej in da to vidijo tudi drugi. Malo je potrebno za srečo, za tisti žar v očeh, če le znaš to videti.
Predvsem je bila moja želja pogovor brez filtrov, in ko se voziš, si malo ranljiv, malo raztresen, malo bolj človeški. V avtu ni odra. Je samo cesta. In ko teče cesta, začnejo teči tudi misli. Ljudje pogosto povedo stvari, ki jih ne bi, če bi sedeli pred mikrofonom. Lahko bi rekla, da je avto kot spovednica na kolesih, kjer sem lahko tudi sama najbolj iskrena.
Ogromno idej in želja, kaj vse bi še lahko ustvarila, mi roji po glavi. Včasih jih je toliko, da jim še sama težko sledim, ampak že zelo kmalu prihaja na Planet TV nekaj čisto mojega. Blaž me pri tem zelo podpira, ali bova tudi skupaj vodila, pa naj ostane še skrivnost.
Z veseljem jih pogledam, ampak za pravi navdih so pomembni ljudje, druženja in stik z naravo. Tam se odpre kreativna Lara. Sicer pa se z družino zelo radi vozimo okrog, radi imamo avte in igre med vožnjo, ko opazujemo okolico, pojemo … In od tod izhajajo tudi ideje za rubriko Kilometri z Laro. Torej lahko rečem, da je delo način življenja, ki ga samo prenašam med ljudi, gledalce, in sem jim hvaležna, ko se odzovejo in mi pošljejo kak predlog za vprašanja, goste …
V avtu sva z gostom vedno sama. Ni snemalca, samo jaz in on. To je zagotovo bolj osebno okolje kot studio s kamerami in celotno ekipo. Ko se v studiu prižge luč, se ponavadi pojavi neka vloga. Tu tega ni. Čeprav gre za kratko rubriko, vedno klepetamo vsaj uro in v tem času se vedno zgodi ogromno čudovitih stvari in zgodb.
Ravno z Blažem nama je med snemanjem počila guma, tako da sem bila res vesela, da je bilo do takrat že vse posneto. Velikokrat tudi zgrešimo kakšen izvoz ali pa zaradi smeha preprosto potrebujemo premor, preden gremo naprej na pot.
Na cesti z načinom vožnje zelo pokažemo svojo osebnost. Je pa tako, da ko se spreminjamo kot ljudje, spreminjamo tudi način vožnje. Sama sem umirjena voznica. Je pa res pomembno, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj … Glede tega se še trudim. (smeh)
Predvsem bi si želela gostiti čim več različnih ljudi in z njimi govoriti o stvareh, ki jih sama počnem vsak dan. Kako oni razmišljajo, kako premagujejo napore, kako si predstavljajo nebesa, kaj so njihove otroške sanje in razvade ali kako si skuhajo kavo in obrnejo rolico papirja … Res sem hvaležna, da si vsi gostje vzamejo čas za vsa moja trapasta vprašanja, da lahko nasmejimo gledalce ali pa se po naključju – čeprav v naključja ne verjamem – odpre zelo osebna zgodba, ki daje navdih in upanje meni in drugim.
Vožnja je lahko res čudovita meditacija, seveda z zavedanjem izjemne odgovornosti do sebe in drugih ljudi v prometu. Če se s tem zavedanjem usedeš v avto, spoštuješ sebe in vse okrog. Vožnja je predvsem spoštovanje.
Z veseljem bi ga jaz zapeljala en krog. Na koncu ni pomembno, kdo je za volanom, ampak pot.
Za mano je res težka izkušnja. Ob meni je umrla oseba, ki je bila več kot prijateljica, skoraj kot sestra, z voznico pa sva bili hudo poškodovani. Hvala bogu sva dobro okrevali in sva še danes močno povezani, pa tudi z gasilcem Andrejem, ki je bil takrat z nami. Izkušnja in opomnik, ob katerem mi vedno stopijo solze v oči, potem pogledam v nebo in se zahvalim, pozdravim in molim za tiste, ki so prehitro odšli. Ampak na koncu se nasmejem in grem naprej med ljudi, da z njimi delim nekaj lepega, ker lahko, ker sem se ne nazadnje zavestno odločila, da bom to delala ne glede na vse, dokler bom le lahko.
Hvala vam. Res iz srca. Ogromno idej in želja, kaj vse bi še lahko ustvarila, mi roji po glavi. Včasih jih je toliko, da jim še sama težko sledim, ampak že zelo kmalu prihaja na Planet TV nekaj čisto mojega. Blaž me pri tem zelo podpira, ali bova tudi skupaj vodila, pa naj ostane še skrivnost.
Teja Roglič, foto osebni arhiv
Komentarji