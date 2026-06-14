Lea Sirk: Človek sprememb na vseh področjih

Nova pesem se imenuje Ti me pelješ v norost, kdo vas pelje v norost?

Marsikdo. Mišljeno je, da si moraš dovoliti, da te kdo zapelje v norost, da se znaš spet povezati s sabo, da znaš poiskati otroka v sebi. Jaz sem tu predvsem mislila na svojega partnerja, on me vedno zna spodbuditi, motivirati, jaz pa se prepustim. Dovolj je že, da me lepo pogleda.

Pesem pa za vas pomeni vstop v novo ero, kar gotovo ni bil lahek korak.

Sprememba mora biti velika, da je opazna. Morala sem razmisliti, kako bom videti, kako bom nosila to, kar sem si zadala. Želja, da bi plesala na odru, je tlela dolgo, na večjih festivalih sem že, na koncertih z ekipo pa ne. Ekipo smo obogatili z veliko novimi kreativnimi člani, ki bodo znali vsak segment mojega dela spraviti na dovolj visoko raven, da bom sama lahko ostala glasbenica in se mi ne bo treba ukvarjati z najrazličnejšimi stvarmi.

Uredniki se menjajo, ni kontinuitete, nihče ne analizira glasbe. Misliš, da si osvojil določeno radijsko postajo, pošlješ naslednjo pesem in je ne zavrtijo niti enkrat.

Kateri oder je primeren za takšen večji projekt, bend, ples, kje vas bomo lahko videli?

Ključno je, da je oder dovolj velik in da se naš koncert dobro vključi v določeno festivalsko vzdušje, na veselice recimo ne sodi.

Morali ste torej usvojiti plesne korake, fotografije pričajo, da je tudi kodralnik veliko v uporabi, kaj še?

Inštrumenti. Želela sem pokazati, da lahko kot pevka igram tudi različne inštrumente. Plesni koraki so pri meni vedno bili, ampak ne tako poenoteni.

Zakaj ste izbrali prav disco funk?

Z bendom sem igrala večinoma skladbe tega žanra, Duo Lipo, Bruna Marsa … Želela sem poenotiti svoj radijski zvok z zvokom na odru, seveda skupaj z bendom. Veliko mojih pesmi, recimo tudi Hvala, ne, zveni bolj elektronsko, bend jih ni mogel izvajati enako, kot so bile posnete. Jaz pa bi predvsem rada čim več nastopala.

Katera je vaša najljubša disko diva?

Dua Lipa mi je zelo všeč, mlada je prišla na sceno in združila elemente različnih zvrsti. To se mi je zdela popolna kombinacija, je dovolj ritma in moderne produkcije, da mladino drži na nogah, dovolj nostalgije za nekoga, ki je oboževal čase sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih. In hkrati to niso vokalno preproste pesmice, čeprav morda kdaj ob prvem poslušanju tako delujejo. Tudi sama želim takšne projekte, potrebujem izzive.

Ko sva ravno pri Dui Lipi, kako vidite svetovne zvezde in celoten ustroj za tem? Je Dua res najbolj talentirana na svetu ali je takšnih pevk malo morje in eno izberejo – ti boš zvezda?

»Včasih me kdo dobro opiše, ko reče: 'No, da vidimo, kaj si si zdaj izmislila.' Sem človek sprememb na vseh področjih, pove Lea. FOTO: Dejan Miličević.

Verjetno to drugo. Zagotovo pa moraš imeti X-faktor, ko si na odru, vsa pozornost je usmerjena k tebi in to moraš upravičiti. Tako talentiranih deklet je zagotovo veliko, čeprav je Dua Lipa res dobra, zelo je tudi napredovala na vseh področjih.

Začeli ste zelo mladi, kako vidite svoj glasbeni razvoj in kaj vstop v novo ero pomeni za vašo kariero?

Včasih me kdo dobro opiše, ko reče: »No, da vidimo, kaj si si zdaj izmislila?« Sem človek sprememb na vseh področjih. Če nekaj osvojim, ne morem ostati samo tam, takoj moram najti nekaj drugega. Pela sem spremljevalne vokale, bila studijska vokalistka, za dve leti izginila, pa šest sezon televizije, bila malo voditeljica ... Tudi ko sem se prijavila v Bitko talentov, se je to zgodilo naglo, na Titovem trgu sem oddala prijavnico in čakala, sledila je avdicija, oddaje vse do finala, kar šli smo dalje, neprestano se je nekaj dogajalo. Potem sem bila veliko let spremljevalna vokalistka Nine Pušlar, takrat sem okusila slovensko sceno, spoznala, kaj imajo ljudje radi, in predvsem ugotovila, česa jim jaz ne morem dati, ker ne bom nikoli tega čutila. Vedela sem, da bom morala narediti nekaj popolnoma drugačnega, če bom želela biti zadovoljna sama. Sicer bi ostala spremljevalna vokalistka, ker mi je tudi to super.

Dobili sva se na Pop TV, se obeta kak televizijski projekt?

Ne.

Vam katera vaša pesem danes pomeni veliko več kot ob izidu?

Ja, skladba Čudoviti svet. Ko jo pojem na koncertih, jočem. Leta 2012 sem se prvič prijavila na Slovensko popevko. Pred tem so mi sicer drugi že pisali različne pesmi, ampak nobena ni prišla skozi. To pa sem napisala sama – precej spontano, ob klavirju, med nosečnostjo, ko sem nosila prvo hčerko Ael. Takrat sem ravno zaključevala dodatni dveletni študij filmske glasbe v Švici in si rekla: »Bom pa še sama napisala aranžma za orkester, čeprav me verjetno sploh ne bodo sprejeli.« Na koncu so me sprejeli, tisto leto sem prejela tudi več nagrad. Na odru Popevke sem tako prvič stala pri 22 letih, noseča in popolnoma nova na sceni. Ko sem pesem takrat pela, sem bila seveda v čisto posebnem obdobju življenja, danes pa mi pomeni še veliko več, vedno me ponese nazaj. Starejša ko je Ael, močneje jo doživljam.

Pred časom sem se pogovarjala z Nušo Derenda. Dejala je, da se mora danes pevec poleg tega, kje bo nastopal, ukvarjati še s tem, kdo ga bo vrtel, kje se bo promoviral in kako bo prišel do svojih poslušalcev. Kateri del promocije je vam bolj in kateri manj ljub?

Niti eden od teh. Jaz bi samo delala glasbo in nastopala. Vse to zahteva ogromno energije, in če nihče ne stoji za teboj, si vsak dovoli, da ti pove mnenje o tebi, te tudi potlači. Uredniki se menjajo, ni kontinuitete, nihče ne analizira glasbe. Misliš, da si osvojil določeno radijsko postajo, pošlješ naslednjo pesem in je ne zavrtijo niti enkrat. In če izgubljaš preveč energije s tem, koliko vstopnic boš prodal, ali si poslal dovolj videov, kje si se pojavil, kako je s podpisi pogodb, izgubljaš čas, ki bi moral iti v vaje, v petje.

Če bi imela nekaj denarja odveč, tako malo za zapraviti, bi zagotovo kupila 50 sesalnikov. (smeh) Zdaj imam štiri, pravega pa še ne. Obleke, ličila, to me ne zanima, najraje kupim kaj za čiščenje.

Veljate za zelo energično osebo. Vam kdaj zmanjka energije?

Nikoli, razen v času predmenstrualnega sindroma. (nasmeh) Sicer pa spanje pri meni reši vse.

Poznamo vas že zelo dolgo, nas lahko še kako presenetite? Česa o Lei res ne vemo?

Mogoče, da obožujem čiščenje? Če bi imela nekaj denarja odveč, tako malo za zapraviti, bi zagotovo kupila 50 sesalnikov. (smeh) Zdaj imam štiri, pravega pa še ne. Obleke, ličila, to me ne zanima, najraje kupim kaj za čiščenje. Z zobotrebcem čistim okoli indukcijske plošče, razstavim sifone in jih čistim, takšne reči … (glasen smeh) Rada tudi delam frizure svojima hčerkama, ampak verjetno to vse mame rade počnejo.

Ko ravno omenjate lase, na Svetu na Kanalu A ste rekli, da boste svoje ostrigli in jih darovali za lasuljo.

Zdaj še ne, ker jih potrebujem za kodre disko dive, potem pa. Ko sem razmišljala, da bi se postrigla, so mi vsi rekli, naj lase darujem, saj so zelo dolgi in nepobarvani. Poiskala sem salone, ki iščejo lase za lasulje, in spoznala zgodbe otrok, ki potrebujejo lasulje.

Vaš mož je košarkar, ali on lepše poje ali vi bolje mečete na koš?

Sem se kar razočarala. Imela sem se za športnico, a očitno sem nadarjena za umetniške športe, drsanje, ples, gimnastika, vse to sem trenirala. Zdaj sem se nekajkrat preizkusila v košarki, a mi ne gre, je pa res, da tudi on ne blesti v petju.

Kaj je najbolj primorskega pri vas?

Glasno govorim, zelo odprta sem, morda kdaj celo preveč. Včasih vidim, da ljudje niso pripravljeni na to, so bolj olikani.