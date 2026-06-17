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    Čez dan uglašuje klavirje, ponoči vlamlja v sefe

    Eden najbolj vročih igralcev ta hip, Leo Woodall, in igralska legenda, Dustin Hoffman, sta združila moči v kriminalki, v kateri jima je skupno, da sta poznavalca tonov klavirja.
    Niki White (Leo Woodall) spozna, da je njegov posluh uporaben tudi za kriminalne namene. FOTO: Karantanija Cinemas
    Galerija
    Niki White (Leo Woodall) spozna, da je njegov posluh uporaben tudi za kriminalne namene. FOTO: Karantanija Cinemas
    V. K.
    17. 6. 2026 | 08:00
    10:22
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Kaj vas je pritegnilo k filmu in kaj vas je najbolj nagovorilo v zgodbi in vašem liku?

    Leo: K Tonu zločina sta me v resnici pritegnili dve stvari, no, pravzaprav tri. Ena od njih je bil, iskreno, gospod Hoffman tukaj. Ko sem prebral scenarij, sem takoj vedel, da je to film, ki bi si ga tudi sam želel ogledati. To me je v hipu pritegnilo – če vem, da bi si film želel ogledati, me takoj pritegne. Potem pa še Nikijev lik, bolečina in trpljenje, ki ju vsak dan prenaša; do njega sem čutil veliko sočutja. In potem še vprašanje, ki ga je želel zastaviti Daniel (Roher, režiser, op. p.): »Če ti vzamejo strast, talent in tisto, zaradi česar čutiš, da si ti – kdo si potem?« To se mi je zdelo res zelo zanimivo vprašanje. To so bile zame te tri stvari.

    Ton zločina

    Niki White (Leo Woodall) je nadarjen uglaševalec klavirjev z izjemno redko okvaro sluha, zaradi katere je vsak glasnejši zvok zanj boleč, a ob tem ima popoln posluh in sposobnost zaznavanja najmanjših mehanskih nihanj. Dela kot vajenec pri svojem ostarelem in malo ekscentričnem mentorju Harryju Horowitzu (Dustin Hoffman). Ko se znajdeta v hudih finančnih in zdravstvenih škripcih, Niki spozna, da lahko zaradi svojega izostrenega sluha sliši premikanje mehanizma v trezorjih. Njegova natančnost pri uglaševanju klavirjev se izkaže za popolno veščino pri odklepan­ju sefov, s čimer nehote zaide v podzemni svet kriminala.

    Kaj pa vi, Dustin? Kaj vas je pritegnilo k Tonu zločina?

    Dustin: Prvič v več kot 50 letih tega poklica se mi je zgodilo, da je nekdo pristopil k meni in rekel: »To sem napisal za vas.« Rekel sem: »Saj se vendar ne poznava.« On pa: »Vem, da igrate klavir.« In še: »Gledal sem vaše filme in želel sem nekaj napisati za vas. Zato me zanima, ali bi sodelovali.« Bil sem v Londonu, prebral sem scenarij in moram reči – mislim, da se Leo strinja –, da je bilo prvič, da sem bral scenarij nekoga, ki še nikoli prej ni napisal scenarija. Ne samo to, na koncu je sestavil še igralsko zasedbo in sam izbral ekipo. Imeti ob sebi nekoga takšnega je edinstvena izkušnja. Torej, bil sem v Londonu, bil sem zainteresiran in on je na lastne stroške priletel v London. Pogovorila sva se in preživel je čas z ljudmi, ki v resnici počnejo to, s čimer naj bi se preživljali v filmu. Ne le nekaj dni, dejansko je več mesecev preživel z uglaševalci klavirja. Povedal sem mu, da se je zelo težko preživljati kot klasični pianist, še težje pa je, če si uglaševalec klavirjev in nisi tako dober kot tisti, ki od tega živijo. Mnogi so zelo zelo dobri – a vseeno od tega ne morejo živeti. Eden od uglaševalcev, na katerega me je opozoril Daniel, je rekel nekaj, česar v več kot 50 letih tega dela še nikoli nisem slišal oziroma se tega nisem zavedal: »Mislim, da ima vsak klavir dušo.« O tem sva se pogovarjala tudi z Leom.

    Ton zločina.  FOTO: Karantanija Cinemas
    Ton zločina.  FOTO: Karantanija Cinemas

    Odnos med vajinima likoma je osrednja tema filma. Kaj vaju je pri skupnem delu in gradnji te dinamike najbolj presenetilo?

    Leo: Imel sem res veliko srečo, ne le da sem lahko delal z Dustinom, ampak da je bila izkušnja izvrstna. Mislim, da sva se precej hitro dobro ujela, in to je pomagalo najini dinamiki. In, veste, res sem – kot jaz sam in tudi kot Niki – užival v njegovi družbi in užival tudi v tem, da Niki ni vedno užival v tej družbi. Mislim, da je preprosto delovalo.

    Dustin: Veste, imam najljubši trenutek v filmu. Leo se pogovarja s svojim dekletom in ji podari darilo, ona pa reče: »To je preveč. Zakaj si to naredil? Saj me komaj poznaš.« Ta trenutek je dobesedno moj najljubši, ker v tem hipu igralec nagonsko ve, da mora svoj odgovor izreči mimogrede – z njim skoraj skoči v sredino njenega vprašanja. Ona vpraša: »Zakaj?« On reče: »Saj si moje dekle.« To je zelo močan trenutek v filmu.

    Ton zločina prepleta elemente klasičnega roparskega trilerja z nečim bolj čustvenim. Mislim, da se dotika marsičesa od tega, o čemer sta pravkar govorila. Kaj menita, da mu v okviru žanra daje občutek svežine?

    Dustin: Žanrski filmi so, po mojem, po definiciji dvodimenzionalni. Nimajo časa za tretjo dimenzijo. Imajo junake in zlobneže. Imajo dobre fante in slabe fante ter pripoved, ki te žene naprej: »Kaj sledi? Kaj sledi? Kaj sledi?« Temu filmu pa nekako uspe oboje. Tretja dimenzija je v tem, da so liki tridimenzionalni. Torej gre za žanrski film s tridimenzionalnimi liki.

    Leo: Ne vem. Sam menim, da s tem filmom dobiš tisto, kar si od filma želiš. Vsaj jaz dobim tisto, kar si od filma želim. Preprosto zgodbo, dobro povedano, in zabavo. In mislim, da ljudje navsezadnje zato hodijo v kino in tam sedijo nekaj ur – da jih film zabava.

    Kolikšen del vaše igre v tak­šnem filmu temelji na instinktu in kolikšen na natančnosti ter tehnični kontroli?

    Dustin: Veste, igralci delamo na različne načine, tako kot na vsakem področju, in moj način dela je še vedno takšen, kot sem se ga naučil v srednji šoli. Bil sem zelo slab učenec, ker sem bil, kot so takrat rekli, sanjač. Danes temu rečejo motnja pozornosti ali nekaj takega. Zaradi tega sem se učil tako, da sem svoje odgovore preprosto prepisoval. Tega sem se lotil tudi, ko sem začel igrati, ker svojih replik nisem hotel niti na glas izreči, dokler nismo bili pred kamero – nisem želel, da bi moje lastne vnaprejšnje odločitve vplivale name. Zato sem jih zapisoval, in ko sem jih lahko napisal brez napake, sem vedel, da sem se jih naučil. Potem pa sem prišel pred kamero, ne da bi si vnaprej predstavljal, kaj bom naredil. In v tem je nekaj lepega: zares delaš tako, da izhajaš iz ljudi, s katerimi si v tistem hipu. Preprosto ne moreš točno vedeti, kako bo tvoj dialog tekel, ker nanj vpliva tudi nekdo drug. Če začnem premišljevati o tem, zveni, kot da nima nobenega smisla. (Leov smeh)

    Leo: To je vsekakor nekaj, k čemur bom tudi sam poskušal stremeti, kolikor dolgo bom lahko.

    Dustin: Mislim, da nobenega prizora nisi vadil, kajne?

    Leo: Ne. Mene moje lastno igran­je, moje lastne izbire hitro začnejo dolgočasiti – raje sem čim bolj svoboden, a to je zelo težko. Zato je delo z nekom, kot ste vi, gospod Hoffman, veliko olajšanje. A je tudi zahtevno in strašljivo. Mislim, veste, to je ena od lepot dolgega igralskega staža: imaš veliko časa, da se izpopolnjuješ v svojem poklicu. Zase pa – poskušam biti čim bolj instinktiven. Nikoli nisem bil dober pri načrtovanju, to velja za vse v življenju, in zaradi tega se pogosto znajdem v težavah. Ampak, veste, to je nekako moj pristop.

    Dustin: Sam sem prijatelj z gospodom De Nirom in on recimo pravi: Pomembne so izbire. Vse je v izbirah. Po mojem s tem misli: ne igraj besedila. Besedilo poskrbi zase. Občinstvo ve, kaj je besedilo. Oropal bom to banko, ali zelo me je strah, ali hočem umreti. Hočem koga ubiti. In velikokrat igralci poskušajo to svoje besedilo odigrati prepričljivo. Ne počnite tega. To se bo uredilo samo od sebe. Igrajte tisto pod besedilom. Kaj nekdo misli poleg tega, kar je izrečeno. In to so, domnevam, tiste izbire, o katerih govori De Niro.

    Če bi imeli 30 sekund – lahko tudi manj –, da nekoga prepričate, naj si ogleda Ton zločina, kaj bi mu rekli?

    Dustin: Sezite v žep. Kupite vstop­nico. (smeh) Zagotovo še nikoli, nikoli niste videli takšnega filma. Nihče ne bo rekel: »O, to sem že videl. Nekoga takšnega sem že videl.« Ne. Je edinstven sam po sebi. V osnovi slabo odigran, a z dobro zgodbo. (smeh obeh)

    Leo: Ne vem, kako naj zdaj nadal­jujem (smeh). V njem igra Dustin Hoffman. To bi bil moj stavek.

    Dustin: Naštejem lahko nekaj svojih neuspehov, a nimamo časa. (smeh obeh) Mimogrede, v baseballu, če si štirikrat na vrsti in enkrat od štirih poskusov prideš na bazo, si imel dober dan. In tako bi moralo biti tudi v našem poklicu. Ja, posnamemo veliko filmov. Če je eden od štirih dober, to ni slabo.

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    Leo WoodallDustin HoffmanTon zločinafilm

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