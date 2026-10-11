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    Luka Pangos: Narava ti hitro pokaže, kdo je šef

    Zmagovalca desete sezone MasterChefa Slovenija lahko spremljamo v novi oddaji, ki kaže, kako staro posest spremeniti v samooskrbno kmetijo in butični kmečki turizem. V intervjuju je spregovoril o izzivih na novi poti.
    »Odraščal sem ob babici s kmetije, tako da vem, da ni tako idilično, kot se morda zdi od daleč. Prva realnost, ki naju je udarila, je bila birokracija. Kaj vse potrebuješ, da sploh lahko začneš uradno pridelovati. In kaj vse še, če želiš kaj pridelati. Druga realnost, ki jo že doživljava, čeprav še ne kmetujeva, pa je ta, da narave ne moreš prehitevati,« pravi Luka Pangos. FOTO: osebni arhiv. 
    Galerija
    »Odraščal sem ob babici s kmetije, tako da vem, da ni tako idilično, kot se morda zdi od daleč. Prva realnost, ki naju je udarila, je bila birokracija. Kaj vse potrebuješ, da sploh lahko začneš uradno pridelovati. In kaj vse še, če želiš kaj pridelati. Druga realnost, ki jo že doživljava, čeprav še ne kmetujeva, pa je ta, da narave ne moreš prehitevati,« pravi Luka Pangos. FOTO: osebni arhiv. 
    T. R.
    11. 10. 2026 | 07:00
    11:10
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Po zmagi v šovih skoraj vedno intervjuvamo zmagovalce in pogosto imajo visokoleteče ideje, kaj vse jih čaka po zmagi, koliko vrat bo odprtih, kaj lahko naredijo z denarno nagrado. Vi pa ste že takrat precej realistično začeli tlakovati pot, o kateri se pogovarjava danes. A vendar: ali lahko zmaga v šovu človeku malce spodnese tla pod nogami?

    Moja prijava in zmaga v MasterChefu sta bili že od začetka del večjega načrta oziroma samo začetek in odskočna deska, ki bo pomagala pri hitrejši poti do najine kmetije. Zato sem vedno ostal na realnih tleh, saj vem, da se pravo delo šele začenja. Je pa res, da si človek ne zna prej predstavljati, koliko pozornosti in izpostavljenosti prinese zmaga, kar je za človeka, ki ceni svojo zasebnost, kakršen sem jaz, lahko kar izziv. Malce je zatreslo tla pod nogami, spodneslo pa zagotovo ne.

    Nedavno se je na družabnih omrežjih vnela debata, da nagrada 50.000 evrov danes ne prinese več toliko kot pred skoraj dvajsetimi leti, ko so se pri nas začeli predvajati resničnostni šovi. No, vi ste jo denimo porabili za nakup kmetije. Kakšno je torej vaše mnenje o višini nagrade?

    Denarna nagrada zame ni bila čisto prva motivacija, prej je bila prepoznavnost, da znam kuhati. Nagrado sem porabil, še preden sem jo prejel, bila je pa ravno dovolj za polog pred nakupom kmetije. Poleg tega si v času snemanja šest mesecev brez prihodkov, brez dnevnic, brez kakršnega koli nadomestila, tako da če poračunaš nazaj vse stroške, ostane ravno še za eno povprečno letno plačo. Nagrada je super, a v takšni višini v finančnem smislu posebno ne spremeni življenja. Ti pa omogoči zagon podjetja in recimo začetek dela v gostinstvu brez visokega zadolževanja.

    Nagrada je super, a v takšni višini v finančnem smislu posebno ne spremeni življenja. Ti pa omogoči zagon podjetja in recimo začetek dela v gostinstvu brez visokega zadolževanja.

    Pravite, da spremljate aktual­no sezono MasterChefa? Za koga navijate?

    Seveda spremljam. Fino je biti kavč komentator, zdaj vsaj nekako bolj »upravičeno«. Navijam pa za Tilna, sva si zelo blizu pri pogledu na kuhan­je in kreativnost, pa še poznam ga iz srednje šole. Poleg njega sta mi všeč še Dominik in Tadej, od deklet pa navijam za Ajdo. Upam, da smo s sladkimi izzivi večinoma zaključili in da se tekmovalci udarijo v kreativnih slanih izzivih. To obožujem.

    Kako se danes z malo distance spominjate svoje izkušnje? Bi kaj naredili drugače?

    V teh treh letih od začetka snemanja se mi je zgodilo že toliko stvari, da se mi zdi, da je moja sezona že zelo oddaljena. Še vedno pa imam občutek, da je bila ravno 10. sezona tista, v kateri sem moral zmagati. Z nekaterimi ljudmi smo še vedno v tesnih stikih, še posebno z Juretom in Lidijo, kdaj še delamo skupaj, če ne, se vsaj slišimo za podporo drug drugemu. Tudi to, da je ravno prišel nov sodnik Mojmir, mi je bilo zelo všeč. Po šovu sva ostala v stikih in veliko mi je tudi pomagal.

    Naredil ne bi nič drugače. No, morda bi začel z malo bolj enostavnimi jedmi, ker mi marsičesa, kar obvladam, niti ni uspelo pokazati. Pripravil sem se po najboljših zmožnostih, psihološko sem bil v pravem trenutku, osnovne recepture sem imel naštudirane in prav mi je prišlo poznavanje svetovne kulinarike. O hrani sem razmišljal 24 ur na dan, več skoraj ne bi šlo.

    Vemo, da je gostinski posel izjemno zahteven, kdaj ste to spoznali sami?

    Da je gostinski posel zahteven, sem vedel že prej, zaradi poletnega dela kot natakar v restavraciji na Obali. Imeti svoj gostinski posel pa je čisto druga zver. MasterChef ti da odskočno desko, kako boš našel svojo nišo in krmilil med izzivi tega poklica, pa moraš ugotoviti sam. Zagotovo moraš v procesu uživati, ker če delaš samo za prihodke, se utegne hitro poznati pri kakovosti in finance ne odtehtajo vseh dolgih ur v kuhinji in reševanja izzivov. Moja strategija je, da posel razvijam po korakih in nisem nikoli preveč izpostavljen. Sem pa moral zaradi tega odkloniti že kar nekaj mikavnih ponudb.

    Kako dolgo sta s partnerico iskala kmetijo in kaj vaju je prepričalo, da je prav ta zares prava?

    Pravo kmetijo sva iskala več let, število ogledov sva skoraj že nehala šteti. Velikokrat sva šla tudi na oglede, čeprav sva že vnaprej vedela, da ni idealno, a sva vseeno želela videti posestvo v živo, se naučiti, kaj potrebujeva in česa ne, kaj nama je pomembno. Ob vsem tem sva sproti razvijala ideje o svoji sanjski kmetiji in prioritetah. Iskala sva lasten izvir vode, parcelo v enem kosu, ne sredi vasi, znotraj najinega proračuna, z dobro energijo in rodovitnimi tlemi.

    Na prvem ogledu je bil cel breg pod hišo poln narcis. Sadno drevje je začenjalo cveteti. Na tej kmetiji niso nikoli kmetovali intenzivno, vedno v sodelovanju z naravo. Stavbe so iz leta 1836, dve še vedno v prvotnem stanju. Ljudje so bili topli, razumevajoči. Govorili smo skupni jezik glede tega, kaj si želiva ustvariti tam gori in kako živeti. Vse to nama je nakazovalo, da so tu živeli dobri ljudje, z občutkom za naravo in soljudi. Še zdaj smo v tesnem stiku z nekdanjimi lastniki, kar nama veliko pomeni.

    Ideja živeti odmaknjeno od mestnega vrveža, samooskrbno in v stiku z naravo je lahko idilična, seveda pa v praksi ni vedno lahko. Ne gre tako, da rastline posadimo in potem pač zrastejo in obrodijo, skrb za živali je zahtevna, lahko zbolijo, poginejo … Veliko razmišljate o tem?

    Glede na to, da še nisva oba preseljena gor, težko govoriva o tem. Se pa kar realistično zavedava dela, ki naju čaka, in nepredvidljivosti narave. Odraščal sem ob babici s kmetije, tako da vem, da ni tako idilično, kot se morda zdi od daleč. Prva realnost, ki naju je udarila, je bila birokracija. Kaj vse potrebuješ, da sploh lahko začneš uradno pridelovati. In kaj vse še, če želiš kaj pridelati. Druga realnost, ki jo že doživljava, čeprav še ne kmetujeva, pa je ta, da narave ne moreš prehitevati. Lahko poskusiš, ampak ti hitro pokaže, kdo je šef.

    »V teh treh letih od začetka snemanja se mi je zgodilo že toliko stvari, da se mi zdi, da je moja sezona že zelo oddaljena. Še vedno pa imam občutek, da je bila ravno 10. sezona tista, v kateri sem moral zmagati,« pove Luka Pangos. FOTO: Pop TV. 
    »V teh treh letih od začetka snemanja se mi je zgodilo že toliko stvari, da se mi zdi, da je moja sezona že zelo oddaljena. Še vedno pa imam občutek, da je bila ravno 10. sezona tista, v kateri sem moral zmagati,« pove Luka Pangos. FOTO: Pop TV. 

    Ko se človek preseli v drug kraj, zapusti tudi domače, prijatelje, na podeželju verjetno ne greš tako pogosto v kino, gledališče, na koncert, kot če živiš v mestu. Boste pogrešali mestni vrvež?

    Oba z dekletom sva se dokaj zgodaj odselila od doma, tako da sva že vajena biti stran od domačih. Ravno zato imamo tudi super odnose, ker se je treba potruditi zanje in jih ne jemati za samoumevne. Glede na to, da še nisva polno preseljena v naravo, naju mestni vrvež bolj kot ne živcira. Je lepo imeti »vse pri roki«, ampak tempo življenja je prehiter, preveč je informacij, preveč ugodja povsod. Oba sva bolj zapečkarja, poleg tega je trenut­no toliko dela, da čim imava prost dan, kar se sicer zgodi redko, greva na kmetijo ali pa izkoristiva čas za počitek. Pogrešala bova kakšen koncert, sicer pa vedno manj izkoriščava prednosti mesta, kljub temu da sva še tukaj. Dosti raje vzameva najinega kužka in pobegnemo v naravo, stran od vrveža,

    Ideja je, da vajina kmetija postane butični kmečki turizem, kakšna je vizija? Kaj danes želi gost, ko obišče kmečki turizem?

    Vizija je, da lahko gostje pridejo izkusit življenje na kmetiji. Da skupaj nahranimo živali, poberemo, kar je v sezoni … Da soustvarjamo doživetje skupaj. In to povežemo s kulinariko. Morda komu odpreva oči, otrokom pokaževa, kako se hrana znajde na policah. In predvsem dvigneva spoštovanje hrane. Nekje po poti smo to izgubili.

    Gostje iščejo pobeg od klasičnih namestitev, apartmajev in hotelov v divjih turističnih krajih. Iščejo avtentičnost in pravo gostoljub­je.

    Kakšne podobne namestitve pa sami obiskujete v Sloveniji in tujini? Ste že bili pri Binetu Volčiču v Prekmurju?

    Midva že nekaj časa varčujeva in se odpovedujeva vsemu, kar ni nujno. Dobivava pa prijatelje in povezave na raznih kmetijah. Rada skočiva na domačijo Butul na Obali ali posestvo Bajer, kjer se vedno naučiva kaj novega. K Binetu se pa odpravljava, že odkar je odprl v Prekmurju, ampak nama še kar ni uspelo. Enkrat bo!

    Kako pa bodo nova lokacija, kjer boste živeli, in verjetno nove sestavine vplivale na vašo kuharsko ustvarjalnost?

    Ker trenutno še ni resne pridelave, so v glavnem ideje. Me pa okolje Laškega že zelo navdihuje. In všeč mi je, ker so ponosni na svojo tradicijo in jedi. Trenutno sem najbolj obseden s pregreto smetano. Komaj čakam, da bova imela svojo krušno peč, da lahko pregreto smetano naredim sam in potuhtam, kako jo bom uporabil na bolj moderen način.

    In ko se odpravite »nekaj dobrega pojest«, katerega slovenskega chefa najraje obiščete?

    Zelo redko jem zunaj. Najraje pa obiščem Luko Koširja na Griču, se ustavim pri Mojmirju v Penu. Že nekaj časa pa si želim iti k Repovžu, ker slišim same dobre stvari. Ampak manjka prostih dni.

    Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom

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    »Državno in zasebno zdravstvo morata delovati z roko v roki« (video)

    Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
    8. 10. 2026 | 09:28
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    Ženske, ki si med seboj pomagajo

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Magazin  |  Zanimivosti
    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

    Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
    Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
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    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    5. 10. 2026 | 09:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAPITAL

    Evropa ima denar, a kam gre?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    8. 10. 2026 | 09:43
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