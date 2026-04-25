Maja Hrvatin: Zgodba o velikem športniku in vseh njegovih družinah

Koliko časa je trajalo snemanje dokumentarnega filma in koliko poti čez lužo je bilo potrebnih za to?

Sama snemanja so še najkrajši del takega projekta, bilo je kakih deset snemalnih dni. Polovica od tega v Sloveniji, z ljudmi, ki so Anžetu Kopitarju blizu od doma, polovica pa v Severni Ameriki v začetku marca. V Los Angelesu sva s snemalcem Gregorjem Kosom obiskala Anžeta in njegovo družino ter delodajalce, v Kanadi pa prav posebno družino Sutter. Darryl Sutter je bil namreč trener ekipe, ko je Anže dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, njegovemu sinu Chrisu pa Anže pravi kar brat. Seveda dokumentarni film po obsegu ni primerljiv s kakim hollywoodskim celovečercem ali Netflixovim športnim filmom, naša sredstva so omejena, televizijske pravice za arhivske posnetke izjemno drage, sva se pa z Gregorjem v 56 minut trudila strniti lepo zgodbo o velikem športniku in vseh njegovih družinah.

Snemanje dokumentarnega filma zahteva temeljito pripravo. Kako dobro in natančno ste po­znali Anžetovo pot prej in koliko dela je bilo še treba vložiti, preden ste se lotili snemanja?

Anžeta sem spoznala leta 2013, ko sem ga povabila na sneman­je z Goranom Dragićem, takrat smo se vsi pri­pravljali na evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga je gostila Slovenija. Pozneje sva ga s snemalcem še nekajkrat obis­kala v Los Angelesu, da smo njegove dosežke pospremili v šport­nih dnevnoinformativnih oddajah, tako sva spoznala tudi njegovo družino. Ob blizu ga torej spremljam več kot desetlet­je. Je pa seveda nekaj povsem novega in drugačnega, ko se lotiš projekta, kot je dokumentarni film. Da lahko v slabo uro strneš več kot 20 let izjemne kariere, je potrebnih ogromno priprav, zlasti pregledovanja arhivskih posnetkov, branja, tudi pogovorov z ljudmi, ki ga poznajo.

So bile kake omejitve glede snemanja, njegove osebne ali zahteve kluba?

TV Slovenija ne prenaša tekem hokejske lige NHL, zato ni lastnica pravic in ni samoumevno, da lahko te stvari pokažemo gledalcem. Anže je dvajset let preigral ravno v ligi NHL, zato je bil velik izziv, kako vse to pokazati v filmu. Tudi zaradi tega zgodba temelji na pogovorih, med pripravo se je poleg tega pokazalo, da bo bolje, da se odmaknemo od športa in da pokažemo bolj družinsko zgodbo. Snemanje v Los Angelesu je potekalo v času, ko so se Kingsi borili za mesto v končnici, zaradi slabih izidov so zamenjali trenerja, zato je bilo pomembno, da ne Anžeta ne ljudi v klubu ne obremenjujemo pretirano s snemanji. Seveda so pravila, ki jih je treba upoštevati, medijske minute, ki jih je treba maksimalno izkoristiti. Je že prav, da tak izdelek da vpogled v športnikovo intimo, pokaže ozadje, a obstajajo tudi meje, ki jih želimo spoštovati. Gre vendarle za pregled športne poti, sicer iz družinskega zornega kota in ne za kak zvezd­niški film.

Kaj vas je najbolj presenetilo pri njem in bo tudi gledalce, česa o njem ne vemo?

Vsakič znova me preseneti, kako prizemljen je pravzaprav Anže. Kako zelo nezvezdniški. Pa da ima tudi res dober smisel za humor. To je sicer nekaj, kar vsi že dolgo vemo, ne bo presenečenje. Smo pa dobili zares lep vpo­gled v to, kako zelo predan oče je. To je zame največja dodana vrednost, da ga bomo lahko videli z otroki.

Anže Kopitar je poseben športnik tudi zato, ker je vso kariero čez lužo igral v istem klubu. Kaj mu pomenijo Los Angeles Kings?

Anže o svojih delodajalcih govori izjemno spoštljivo, primerno kapetanu. Verjamem, da je vodstvo kluba v njegovih dvajsetih letih v Kaliforniji naredilo kar nekaj napak – pa tega Anže ne bo razčiščeval javno ali koga blatil. Verjamem, da se čuti primerno cenjenega, čeprav bi bil še večji zvezdnik, če bi igral v kakem mestu, kjer je hokej pomembnejši kot v Los Angelesu. Recimo v Bostonu ali Denverju.

Kaj pa on pomeni njim?

Verjetno več, kot se zavedajo v tem trenutku. Športni posel je sicer grd, nehvaležen, na igrišču oziroma na ledu je (skoraj) vsak zamenljiv. A Anžeta jim bo težko nadomestiti povsod drugod – v garderobi, pred mediji, ob ledu. Njegov zgled in častna drža, miren značaj, preudarnost, spoštljivost … To se tako redko vidi, da bi si zaslužilo več spoštovanja.

Življenje profesionalnega športnika v ZDA je nekaj posebnega, tu so treningi na najvišji ravni, zvezdništvo, koliko vpogleda ste dobili v to?

Med sezono je pravi vpogled v delovanje zagotovo precej zastrt, v vseh največjih svetovnih ligah dobro pazijo, kaj in kako pride do javnosti. Pri Anžetu je morda najbolj zanimivo prav to, kako zelo nezvezdniško je njegovo življenje, kako zelo se z Ines trudita ohraniti normalnost.

Menda dokumentarec o njem snema tudi Amazon, sočasno ali …

Tega sicer ne vem, vem pa, da ga je Amazon že vključil v svojo serijo Faceoff, inside the NHL. Lansko jesen so ga skupaj s Sidneyjem Crosbyjem predstavili v delu z naslovom Nesmrtni, kar že samo po sebi pove veliko o njegovem ugledu. Kopitar se recimo tudi pojavi v Netflixovi seriji Formula 1: Drive to survive, zlasti zaradi njegovega prijatelja Zaka Browna. Zagotovo je zaradi svojega statusa zanimiv tudi za večje ustvarjalce, kot je RTV Slovenija, je pa po značaju tak, da prav pretirane pozornosti ne potrebuje.

Danes nam plačljive platforme ponujajo res veliko dokumentarnih filmov in dokumentarnih serij o športnikih. Kateri so vaši najljubši?

V zadnjem času seveda Beckham na Netflixu. Predvsem zato, ker je vizualno zelo dobro narejen, všeč mi je, koliko je bil pripravljen razkriti. Gotovo je postavil visoko ceno, ampak Netflix si to pač lahko privošči. Ni me pa recimo prepričal Zadnji ples, dokumentarna serija o Michaelu Jordanu. Navijaško najljubši – 2017 Gorana Vojnovića. Tudi zato, ker bi si želela več takih slovenskih izdelkov.

Pri snemanju tovrstnih dokumentarcev se verjetno vedno pojavi vprašanje, ali se bolj osredotočiti na šport in torej narediti izdelek za poznavalce ali raje na širšo sliko, da bo zanimiv za vse. Je mogoče tudi oboje? Gradiva gotovo ni malo, kako izbrati?

Sem zagovornica tega, da je pomembnejša širša slika. Oziroma bolje rečeno – dobra zgodba. In dobra zgodba je redkokdaj omejena zgolj na šport. Deloma mi je tako razmišljanje privzgojil javni zavod, ki je pač naravnan tako, da je namenjen čim več ljudem. Zagotovo se nimam za poznavalko hokeja, še manj lige NHL, si pa želim pripovedovati zgodbe. In zato jih pripovedujem na način, ki mi je blizu, v tem se tudi dobro ujameva s snemalcem Gregorjem Kosom. Konkretno pa so nam pri Kralju Anžetu žanr narekovale tudi omejitve s sliko in arhivskimi posnetki. Vprašanje, ki sem ga zastavila vsem sogovornikom, je recimo bilo, ali je Anže boljši športnik ali boljši človek. Pa je večina odgovor nagnila proti človeški veličini. Običajno mi ni všeč, da je športnik zreduciran zgolj na šport.

V svoji karieri ste spoznali že precej znanih športnikov, o kom bi si še želeli posneti dokumentarni film?

Lagala bi, če ne bi povedala, da je verjetno največji izziv Luka Dončić. Pa kot že nakazano prej, ne zaradi tega, kakšen košarkar je, ampak zaradi vsega drugega, kar Luka je, kar Luka premika.

S športnimi novinarji se večkrat pogovarjam, ali je mogoče primerjati športnike in njihove uspehe. Slovenci imamo sladke skrbi, da se lahko »prepiramo« o uspehih naših rojakov, ki so vrhunski v tako različnih športih. Kakšno je torej vaše mnenje? Je denimo nogomet pomembnejši od smučarskih skokov, ker ga po svetu igra več ljudi in ker je v tem športu neprimerljivo več denarja?

Taki prepiri so nekaj najbolj nepotrebnega v športnem oziroma navijaškem okolju. V olimpijski družini je recimo več kot 60 šport­nih disciplin, končni cilj vsakega šport­nika v njih je postati olimpijski prvak, zdaj pa se bomo prepirali, kateri olimpijski prvak je pomembnejši? Je pa zagotovo res, da so v slovenskem okolju bolj cenjeni individualni dosežki – oziroma prevečkrat imamo za merilo uspeha zgolj kolajne, stopničke, naslove in podobno. Teh pa je v individualnih športih več kot v ekipnih.

Čeprav je šele april, so vaše misli gotovo usmerjene tudi k svetovnemu prvenstvu v nogometu, prenašali ga boste vi in Arena Sport, kaj torej pripravljate?

Pripravljamo zares dolg projekt in si želimo, da bomo vaša prijetna družba pet polet­nih tednov. Seveda, vse najpomembnejše bodo gledalci videli v neposrednih prenosih, države gostiteljice pa bodo spo­znavali v večerni oddaji Nogomet je zakon. Svetovno prvenstvo v nogometu ni le šport­ni dogodek, svet se ob njem ustavi celo bolj kot ob olimpijskih igrah. Dogajanja bo res veliko, mi pa ga bomo vsak večer strnili v strokoven, zabaven, analitičen pregled. Verjamem, da smo s sodelavci v uredništvu športnega programa TVS zdaj že uigrana ekipa, vajena takih izzivov, zato vas prijazno vabim v našo družbo.