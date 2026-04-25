Maja Hrvatin: Zgodba o velikem športniku in vseh njegovih družinah

Sama snemanja so še najkrajši del takega projekta, bilo je kakih deset snemalnih dni. Polovica od tega v Sloveniji, z ljudmi, ki so Anžetu Kopitarju blizu od doma, polovica pa v Severni Ameriki v začetku marca. V Los Angelesu sva s snemalcem Gregorjem Kosom obiskala Anžeta in njegovo družino ter delodajalce, v Kanadi pa prav posebno družino Sutter. Darryl Sutter je bil namreč trener ekipe, ko je Anže dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, njegovemu sinu Chrisu pa Anže pravi kar brat. Seveda dokumentarni film po obsegu ni primerljiv s kakim hollywoodskim celovečercem ali Netflixovim športnim filmom, naša sredstva so omejena, televizijske pravice za arhivske posnetke izjemno drage, sva se pa z Gregorjem v 56 minut trudila strniti lepo zgodbo o velikem športniku in vseh njegovih družinah.
Vprašanje, ki sem ga postavila vsem sogovornikom, je recimo bilo, ali je Anže boljši športnik ali boljši človek. Pa je večina odgovor nagnila proti človeški veličini.
Anžeta sem spoznala leta 2013, ko sem ga povabila na snemanje z Goranom Dragićem, takrat smo se vsi pripravljali na evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga je gostila Slovenija. Pozneje sva ga s snemalcem še nekajkrat obiskala v Los Angelesu, da smo njegove dosežke pospremili v športnih dnevnoinformativnih oddajah, tako sva spoznala tudi njegovo družino. Ob blizu ga torej spremljam več kot desetletje. Je pa seveda nekaj povsem novega in drugačnega, ko se lotiš projekta, kot je dokumentarni film. Da lahko v slabo uro strneš več kot 20 let izjemne kariere, je potrebnih ogromno priprav, zlasti pregledovanja arhivskih posnetkov, branja, tudi pogovorov z ljudmi, ki ga poznajo.
TV Slovenija ne prenaša tekem hokejske lige NHL, zato ni lastnica pravic in ni samoumevno, da lahko te stvari pokažemo gledalcem. Anže je dvajset let preigral ravno v ligi NHL, zato je bil velik izziv, kako vse to pokazati v filmu. Tudi zaradi tega zgodba temelji na pogovorih, med pripravo se je poleg tega pokazalo, da bo bolje, da se odmaknemo od športa in da pokažemo bolj družinsko zgodbo. Snemanje v Los Angelesu je potekalo v času, ko so se Kingsi borili za mesto v končnici, zaradi slabih izidov so zamenjali trenerja, zato je bilo pomembno, da ne Anžeta ne ljudi v klubu ne obremenjujemo pretirano s snemanji. Seveda so pravila, ki jih je treba upoštevati, medijske minute, ki jih je treba maksimalno izkoristiti. Je že prav, da tak izdelek da vpogled v športnikovo intimo, pokaže ozadje, a obstajajo tudi meje, ki jih želimo spoštovati. Gre vendarle za pregled športne poti, sicer iz družinskega zornega kota in ne za kak zvezdniški film.
Vsakič znova me preseneti, kako prizemljen je pravzaprav Anže. Kako zelo nezvezdniški. Pa da ima tudi res dober smisel za humor. To je sicer nekaj, kar vsi že dolgo vemo, ne bo presenečenje. Smo pa dobili zares lep vpogled v to, kako zelo predan oče je. To je zame največja dodana vrednost, da ga bomo lahko videli z otroki.
Anže o svojih delodajalcih govori izjemno spoštljivo, primerno kapetanu. Verjamem, da je vodstvo kluba v njegovih dvajsetih letih v Kaliforniji naredilo kar nekaj napak – pa tega Anže ne bo razčiščeval javno ali koga blatil. Verjamem, da se čuti primerno cenjenega, čeprav bi bil še večji zvezdnik, če bi igral v kakem mestu, kjer je hokej pomembnejši kot v Los Angelesu. Recimo v Bostonu ali Denverju.
Verjetno več, kot se zavedajo v tem trenutku. Športni posel je sicer grd, nehvaležen, na igrišču oziroma na ledu je (skoraj) vsak zamenljiv. A Anžeta jim bo težko nadomestiti povsod drugod – v garderobi, pred mediji, ob ledu. Njegov zgled in častna drža, miren značaj, preudarnost, spoštljivost … To se tako redko vidi, da bi si zaslužilo več spoštovanja.
Med sezono je pravi vpogled v delovanje zagotovo precej zastrt, v vseh največjih svetovnih ligah dobro pazijo, kaj in kako pride do javnosti. Pri Anžetu je morda najbolj zanimivo prav to, kako zelo nezvezdniško je njegovo življenje, kako zelo se z Ines trudita ohraniti normalnost.
Tega sicer ne vem, vem pa, da ga je Amazon že vključil v svojo serijo Faceoff, inside the NHL. Lansko jesen so ga skupaj s Sidneyjem Crosbyjem predstavili v delu z naslovom Nesmrtni, kar že samo po sebi pove veliko o njegovem ugledu. Kopitar se recimo tudi pojavi v Netflixovi seriji Formula 1: Drive to survive, zlasti zaradi njegovega prijatelja Zaka Browna. Zagotovo je zaradi svojega statusa zanimiv tudi za večje ustvarjalce, kot je RTV Slovenija, je pa po značaju tak, da prav pretirane pozornosti ne potrebuje.
V zadnjem času seveda Beckham na Netflixu. Predvsem zato, ker je vizualno zelo dobro narejen, všeč mi je, koliko je bil pripravljen razkriti. Gotovo je postavil visoko ceno, ampak Netflix si to pač lahko privošči. Ni me pa recimo prepričal Zadnji ples, dokumentarna serija o Michaelu Jordanu. Navijaško najljubši – 2017 Gorana Vojnovića. Tudi zato, ker bi si želela več takih slovenskih izdelkov.
Sem zagovornica tega, da je pomembnejša širša slika. Oziroma bolje rečeno – dobra zgodba. In dobra zgodba je redkokdaj omejena zgolj na šport. Deloma mi je tako razmišljanje privzgojil javni zavod, ki je pač naravnan tako, da je namenjen čim več ljudem. Zagotovo se nimam za poznavalko hokeja, še manj lige NHL, si pa želim pripovedovati zgodbe. In zato jih pripovedujem na način, ki mi je blizu, v tem se tudi dobro ujameva s snemalcem Gregorjem Kosom. Konkretno pa so nam pri Kralju Anžetu žanr narekovale tudi omejitve s sliko in arhivskimi posnetki. Vprašanje, ki sem ga zastavila vsem sogovornikom, je recimo bilo, ali je Anže boljši športnik ali boljši človek. Pa je večina odgovor nagnila proti človeški veličini. Običajno mi ni všeč, da je športnik zreduciran zgolj na šport.
Lagala bi, če ne bi povedala, da je verjetno največji izziv Luka Dončić. Pa kot že nakazano prej, ne zaradi tega, kakšen košarkar je, ampak zaradi vsega drugega, kar Luka je, kar Luka premika.
Taki prepiri so nekaj najbolj nepotrebnega v športnem oziroma navijaškem okolju. V olimpijski družini je recimo več kot 60 športnih disciplin, končni cilj vsakega športnika v njih je postati olimpijski prvak, zdaj pa se bomo prepirali, kateri olimpijski prvak je pomembnejši? Je pa zagotovo res, da so v slovenskem okolju bolj cenjeni individualni dosežki – oziroma prevečkrat imamo za merilo uspeha zgolj kolajne, stopničke, naslove in podobno. Teh pa je v individualnih športih več kot v ekipnih.
Pripravljamo zares dolg projekt in si želimo, da bomo vaša prijetna družba pet poletnih tednov. Seveda, vse najpomembnejše bodo gledalci videli v neposrednih prenosih, države gostiteljice pa bodo spoznavali v večerni oddaji Nogomet je zakon. Svetovno prvenstvo v nogometu ni le športni dogodek, svet se ob njem ustavi celo bolj kot ob olimpijskih igrah. Dogajanja bo res veliko, mi pa ga bomo vsak večer strnili v strokoven, zabaven, analitičen pregled. Verjamem, da smo s sodelavci v uredništvu športnega programa TVS zdaj že uigrana ekipa, vajena takih izzivov, zato vas prijazno vabim v našo družbo.
