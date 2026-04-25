    Maja Hrvatin: Zgodba o velikem športniku in vseh njegovih družinah

    Maja prihaja na TVS dokumentarni film o vrhunskem slovenskem hokejistu Anžetu Kopitarju, pod katerega se podpisuje športna novinarka Maja Hrvatin. Zaupala nam je, kako je potekalo snemanje, kako blizu je ekipo spustil Anže in ali jo je kaj posebej presenetilo.
    »Vsakič znova me preseneti, kako prizemljen je pravzaprav Anže. Kako zelo nezvezdniški. Pa da ima tudi res dober smisel za humor. To je sicer nekaj, kar vsi že dolgo vemo, ne bo presenečenje. Smo pa dobili zares lep vpo­gled v to, kako zelo predan oče je. To je zame največja dodana vrednost, da ga bomo lahko videli z otroki,« o Kopitarju pravi Maja Hrvatin. FOTO: Adrian Pregelj/TVS.
    »Vsakič znova me preseneti, kako prizemljen je pravzaprav Anže. Kako zelo nezvezdniški. Pa da ima tudi res dober smisel za humor. To je sicer nekaj, kar vsi že dolgo vemo, ne bo presenečenje. Smo pa dobili zares lep vpo­gled v to, kako zelo predan oče je. To je zame največja dodana vrednost, da ga bomo lahko videli z otroki,« o Kopitarju pravi Maja Hrvatin. FOTO: Adrian Pregelj/TVS.
    Teja Roglič
    25. 4. 2026 | 07:00
    Koliko časa je trajalo snemanje dokumentarnega filma in koliko poti čez lužo je bilo potrebnih za to?

    Sama snemanja so še najkrajši del takega projekta, bilo je kakih deset snemalnih dni. Polovica od tega v Sloveniji, z ljudmi, ki so Anžetu Kopitarju blizu od doma, polovica pa v Severni Ameriki v začetku marca. V Los Angelesu sva s snemalcem Gregorjem Kosom obiskala Anžeta in njegovo družino ter delodajalce, v Kanadi pa prav posebno družino Sutter. Darryl Sutter je bil namreč trener ekipe, ko je Anže dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, njegovemu sinu Chrisu pa Anže pravi kar brat. Seveda dokumentarni film po obsegu ni primerljiv s kakim hollywoodskim celovečercem ali Netflixovim športnim filmom, naša sredstva so omejena, televizijske pravice za arhivske posnetke izjemno drage, sva se pa z Gregorjem v 56 minut trudila strniti lepo zgodbo o velikem športniku in vseh njegovih družinah.

    Vprašanje, ki sem ga postavila vsem sogovornikom, je recimo bilo, ali je Anže boljši športnik ali boljši človek. Pa je večina odgovor nagnila proti človeški veličini.

    Snemanje dokumentarnega filma zahteva temeljito pripravo. Kako dobro in natančno ste po­znali Anžetovo pot prej in koliko dela je bilo še treba vložiti, preden ste se lotili snemanja?

    Anžeta sem spoznala leta 2013, ko sem ga povabila na sneman­je z Goranom Dragićem, takrat smo se vsi pri­pravljali na evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga je gostila Slovenija. Pozneje sva ga s snemalcem še nekajkrat obis­kala v Los Angelesu, da smo njegove dosežke pospremili v šport­nih dnevnoinformativnih oddajah, tako sva spoznala tudi njegovo družino. Ob blizu ga torej spremljam več kot desetlet­je. Je pa seveda nekaj povsem novega in drugačnega, ko se lotiš projekta, kot je dokumentarni film. Da lahko v slabo uro strneš več kot 20 let izjemne kariere, je potrebnih ogromno priprav, zlasti pregledovanja arhivskih posnetkov, branja, tudi pogovorov z ljudmi, ki ga poznajo.

    So bile kake omejitve glede snemanja, njegove osebne ali zahteve kluba?

    TV Slovenija ne prenaša tekem hokejske lige NHL, zato ni lastnica pravic in ni samoumevno, da lahko te stvari pokažemo gledalcem. Anže je dvajset let preigral ravno v ligi NHL, zato je bil velik izziv, kako vse to pokazati v filmu. Tudi zaradi tega zgodba temelji na pogovorih, med pripravo se je poleg tega pokazalo, da bo bolje, da se odmaknemo od športa in da pokažemo bolj družinsko zgodbo. Snemanje v Los Angelesu je potekalo v času, ko so se Kingsi borili za mesto v končnici, zaradi slabih izidov so zamenjali trenerja, zato je bilo pomembno, da ne Anžeta ne ljudi v klubu ne obremenjujemo pretirano s snemanji. Seveda so pravila, ki jih je treba upoštevati, medijske minute, ki jih je treba maksimalno izkoristiti. Je že prav, da tak izdelek da vpogled v športnikovo intimo, pokaže ozadje, a obstajajo tudi meje, ki jih želimo spoštovati. Gre vendarle za pregled športne poti, sicer iz družinskega zornega kota in ne za kak zvezd­niški film.

    Kaj vas je najbolj presenetilo pri njem in bo tudi gledalce, česa o njem ne vemo?

    Vsakič znova me preseneti, kako prizemljen je pravzaprav Anže. Kako zelo nezvezdniški. Pa da ima tudi res dober smisel za humor. To je sicer nekaj, kar vsi že dolgo vemo, ne bo presenečenje. Smo pa dobili zares lep vpo­gled v to, kako zelo predan oče je. To je zame največja dodana vrednost, da ga bomo lahko videli z otroki.

    »Pri Anžetu je morda najbolj zanimivo prav to, kako zelo nezvezdniško je njegovo življenje, kako zelo se z Ines trudita ohraniti normalnost,«  pove Hrvatinova. FOTO: arhiv. 
    »Pri Anžetu je morda najbolj zanimivo prav to, kako zelo nezvezdniško je njegovo življenje, kako zelo se z Ines trudita ohraniti normalnost,«  pove Hrvatinova. FOTO: arhiv. 

    Anže Kopitar je poseben športnik tudi zato, ker je vso kariero čez lužo igral v istem klubu. Kaj mu pomenijo Los Angeles Kings?

    Anže o svojih delodajalcih govori izjemno spoštljivo, primerno kapetanu. Verjamem, da je vodstvo kluba v njegovih dvajsetih letih v Kaliforniji naredilo kar nekaj napak – pa tega Anže ne bo razčiščeval javno ali koga blatil. Verjamem, da se čuti primerno cenjenega, čeprav bi bil še večji zvezdnik, če bi igral v kakem mestu, kjer je hokej pomembnejši kot v Los Angelesu. Recimo v Bostonu ali Denverju.

    Kaj pa on pomeni njim?

    Verjetno več, kot se zavedajo v tem trenutku. Športni posel je sicer grd, nehvaležen, na igrišču oziroma na ledu je (skoraj) vsak zamenljiv. A Anžeta jim bo težko nadomestiti povsod drugod – v garderobi, pred mediji, ob ledu. Njegov zgled in častna drža, miren značaj, preudarnost, spoštljivost … To se tako redko vidi, da bi si zaslužilo več spoštovanja.

    Življenje profesionalnega športnika v ZDA je nekaj posebnega, tu so treningi na najvišji ravni, zvezdništvo, koliko vpogleda ste dobili v to?

    Med sezono je pravi vpogled v delovanje zagotovo precej zastrt, v vseh največjih svetovnih ligah dobro pazijo, kaj in kako pride do javnosti. Pri Anžetu je morda najbolj zanimivo prav to, kako zelo nezvezdniško je njegovo življenje, kako zelo se z Ines trudita ohraniti normalnost.

    Menda dokumentarec o njem snema tudi Amazon, sočasno ali …

    Tega sicer ne vem, vem pa, da ga je Amazon že vključil v svojo serijo Faceoff, inside the NHL. Lansko jesen so ga skupaj s Sidneyjem Crosbyjem predstavili v delu z naslovom Nesmrtni, kar že samo po sebi pove veliko o njegovem ugledu. Kopitar se recimo tudi pojavi v Netflixovi seriji Formula 1: Drive to survive, zlasti zaradi njegovega prijatelja Zaka Browna. Zagotovo je zaradi svojega statusa zanimiv tudi za večje ustvarjalce, kot je RTV Slovenija, je pa po značaju tak, da prav pretirane pozornosti ne potrebuje.

    Danes nam plačljive platforme ponujajo res veliko dokumentarnih filmov in dokumentarnih serij o športnikih. Kateri so vaši najljubši?

    V zadnjem času seveda Beckham na Netflixu. Predvsem zato, ker je vizualno zelo dobro narejen, všeč mi je, koliko je bil pripravljen razkriti. Gotovo je postavil visoko ceno, ampak Netflix si to pač lahko privošči. Ni me pa recimo prepričal Zadnji ples, dokumentarna serija o Michaelu Jordanu. Navijaško najljubši – 2017 Gorana Vojnovića. Tudi zato, ker bi si želela več takih slovenskih izdelkov.

    Kralj Anže na TV SLO prihaja maja. FOTO: arhiv. 
    Kralj Anže na TV SLO prihaja maja. FOTO: arhiv. 

    Pri snemanju tovrstnih dokumentarcev se verjetno vedno pojavi vprašanje, ali se bolj osredotočiti na šport in torej narediti izdelek za poznavalce ali raje na širšo sliko, da bo zanimiv za vse. Je mogoče tudi oboje? Gradiva gotovo ni malo, kako izbrati?

    Sem zagovornica tega, da je pomembnejša širša slika. Oziroma bolje rečeno – dobra zgodba. In dobra zgodba je redkokdaj omejena zgolj na šport. Deloma mi je tako razmišljanje privzgojil javni zavod, ki je pač naravnan tako, da je namenjen čim več ljudem. Zagotovo se nimam za poznavalko hokeja, še manj lige NHL, si pa želim pripovedovati zgodbe. In zato jih pripovedujem na način, ki mi je blizu, v tem se tudi dobro ujameva s snemalcem Gregorjem Kosom. Konkretno pa so nam pri Kralju Anžetu žanr narekovale tudi omejitve s sliko in arhivskimi posnetki. Vprašanje, ki sem ga zastavila vsem sogovornikom, je recimo bilo, ali je Anže boljši športnik ali boljši človek. Pa je večina odgovor nagnila proti človeški veličini. Običajno mi ni všeč, da je športnik zreduciran zgolj na šport.

    V svoji karieri ste spoznali že precej znanih športnikov, o kom bi si še želeli posneti dokumentarni film?

    Lagala bi, če ne bi povedala, da je verjetno največji izziv Luka Dončić. Pa kot že nakazano prej, ne zaradi tega, kakšen košarkar je, ampak zaradi vsega drugega, kar Luka je, kar Luka premika.

    S športnimi novinarji se večkrat pogovarjam, ali je mogoče primerjati športnike in njihove uspehe. Slovenci imamo sladke skrbi, da se lahko »prepiramo« o uspehih naših rojakov, ki so vrhunski v tako različnih športih. Kakšno je torej vaše mnenje? Je denimo nogomet pomembnejši od smučarskih skokov, ker ga po svetu igra več ljudi in ker je v tem športu neprimerljivo več denarja?

    Taki prepiri so nekaj najbolj nepotrebnega v športnem oziroma navijaškem okolju. V olimpijski družini je recimo več kot 60 šport­nih disciplin, končni cilj vsakega šport­nika v njih je postati olimpijski prvak, zdaj pa se bomo prepirali, kateri olimpijski prvak je pomembnejši? Je pa zagotovo res, da so v slovenskem okolju bolj cenjeni individualni dosežki – oziroma prevečkrat imamo za merilo uspeha zgolj kolajne, stopničke, naslove in podobno. Teh pa je v individualnih športih več kot v ekipnih.

    Čeprav je šele april, so vaše misli gotovo usmerjene tudi k svetovnemu prvenstvu v nogometu, prenašali ga boste vi in Arena Sport, kaj torej pripravljate?

    Pripravljamo zares dolg projekt in si želimo, da bomo vaša prijetna družba pet polet­nih tednov. Seveda, vse najpomembnejše bodo gledalci videli v neposrednih prenosih, države gostiteljice pa bodo spo­znavali v večerni oddaji Nogomet je zakon. Svetovno prvenstvo v nogometu ni le šport­ni dogodek, svet se ob njem ustavi celo bolj kot ob olimpijskih igrah. Dogajanja bo res veliko, mi pa ga bomo vsak večer strnili v strokoven, zabaven, analitičen pregled. Verjamem, da smo s sodelavci v uredništvu športnega programa TVS zdaj že uigrana ekipa, vajena takih izzivov, zato vas prijazno vabim v našo družbo.

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aljaž Golčer: Oglušujoči zvok kultnih desetvaljnikov

    Nova sezona formule ena prihaja marca na Kanal A in Voyo, tekme bo komentiral Aljaž Golčer. V intervjuju nam je zaupal, kaj pripravljajo, kakšni so njegovi otroški spomini na prenose z dirkališč in zakaj so mu bili vedno pri srcu Finci.
    23. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razredni sovražnik Stevo

    Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
    Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ekskluzivno

    Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

    Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Vrnitev v Anglijo

    Chelsea pogleduje proti Comu, kjer čara Cesc Fabregas

    Potem ko je vodstvo Chelseaja po vsega 106 dneh odpustilo Liama Roseniorja, je eden od največjih favoritov za trenerja njegov bivši igralec
    25. 4. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Jadranje

    Jadranje: industrija, ki jo imamo – a je še ne razumemo

    Na Malti se je minuli konec tedna zbral evropski vrh jadranja. To ni bil le protokolarni sestanek zvez, temveč dober opomnik, da jadranje že dolgo ni samo šport. Je industrija, sistem in razvojna priložnost. Tudi za Slovenijo.
    Petra Kovič 25. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Michael Jackson

    »Gre za enega najslabših filmov leta 2026«

    Britanski producent je pred leti zatrjeval, da želi posneti »nepristransko, karseda prepričljivo, človeško, a ne očiščeno zgodbo«, toda napovedi ni uresničil.
    Lucijan Zalokar 25. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Sirene za opozorilo pred poplavami prepustili rji, ogroženih več tisoč življenj

    Pod Everestom je bilo v zadnjih petih desetletjih najmanj pet poplav, zato se prebivalci ob jezeru Imje bojijo, kaj jih časa.
    25. 4. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Ko okus premaga predsodke: Volčičeva o žuželkah v prehrani

    Bine Volčič je od nekdaj rad presenečal z uporabo sestavin, ki bi jih večina odrinila kot obstranske. Z ženo Katarino sta se lotila analiziranja užitnih žuželk.
    Karina Cunder Reščič 25. 4. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Michael Jackson

    »Gre za enega najslabših filmov leta 2026«

    Britanski producent je pred leti zatrjeval, da želi posneti »nepristransko, karseda prepričljivo, človeško, a ne očiščeno zgodbo«, toda napovedi ni uresničil.
    Lucijan Zalokar 25. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Sirene za opozorilo pred poplavami prepustili rji, ogroženih več tisoč življenj

    Pod Everestom je bilo v zadnjih petih desetletjih najmanj pet poplav, zato se prebivalci ob jezeru Imje bojijo, kaj jih časa.
    25. 4. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Ko okus premaga predsodke: Volčičeva o žuželkah v prehrani

    Bine Volčič je od nekdaj rad presenečal z uporabo sestavin, ki bi jih večina odrinila kot obstranske. Z ženo Katarino sta se lotila analiziranja užitnih žuželk.
    Karina Cunder Reščič 25. 4. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Se bodo cene znižale?

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več

