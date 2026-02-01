Maksim Mrvica: Kri na klavirskih tipkah

Ko je lani novembra svetovno znani hrvaški crossover pianist Maksim Mrvica, ki je nekaj mesecev prej praznoval abrahama, dvakrat nastopil v razprodanem Cankarjevem domu, je bil že napovedan tudi njegov letošnji junijski koncert v Križankah. Čeprav pravi, da ne bo enak kot novembra, bo še vedno v ospredju predstavitev dvanajste studijske plošče Segmenti.

Nazadnje smo vas v Sloveniji videli lani jeseni, ko ste v hipu razprodali dva koncerta v Cankarjevem domu. Zagotovo ste že leta navajeni takšnega zanimanja za vaše nastope, ampak ali se spomnite, kdaj in kje je bilo nazadnje, da se vstopnice niso prodajale, kot ste pričakovali?

No, zdaj se ne morem natančno spomniti, kateri koncert je bil res tako slab, ampak seveda, zdaj sem v položaju, da so koncerti večinoma zelo dobro prodani ali razprodani. A zagotovo je bilo nekaj takšnih, sploh na začetku kariere, pri katerih prodaja ni šla ravno najbolje.

V Cankarjevem domu ste se predstavili v sklopu turneje World Tour Segmenti, junija pa prihajate v Križanke v sklopu turneje World Tour Segmenti 2. V čem je razlika?

Turneja Segmenti 1 je trajala do konca lanskega leta, zdaj se bo začela Segmenti 2. Pravzaprav smo podaljšali isto turnejo, dodali nekatere druge skladbe z novega albuma in tako spremenili izbor skladb in tudi scensko podobo. Torej bo to zares drugačen koncert, čeprav še vedno predstavljamo isti projekt in album.

Kako se spominjate trenutka leta 2003, ko ste izvedeli, da je album The Piano Player postal uspešnica – in to predvsem v Aziji? Azija je še vedno vaš največji trg, čeprav ste z leti osvojili tudi druge celine. Zakaj menite, da se je prav Azija tako močno odzvala na vašo glasbo?

Bilo je izjemno. Tega uspeha nisem pričakoval. Res je, da so me pripravljali možnost, da bi se to z Azijo lahko zgodilo, a ko se je zares zgodilo – je bil to nor občutek. Že v Hongkongu, prvi državi, kjer je album izšel, smo takoj dosegli platinasto, celo dvojno platinasto naklado, mislim, da nekaj takšnega. In takrat se je vse začelo – ves ta crossover, vsa ta moja crossover kariera. To je bil res poseben trenutek.

Tako vi kot tudi drugi crossover izvajalci na različnih inštrumentih imate pogosto na repertoarju skladbe skupin Queen in Abba ter filmsko glasbo. Kako se odločate, kaj boste priredili?

Ko izbiram skladbe, ki jih bom izvajal v svojih crossover različicah, vedno stremim k temu, da so to skladbe, ki so se dotaknile številnih generacij in veliko ljudi. Tiste, ki so bolj brezčasne uspešnice kot pa hiti enega polet­ja. Mislim, da vse, kar ste navedli – Dancing Queen, pesmi skupine Queen, Clocks –, spada med glasbo, ki je prisotna že dolgo in ima posebno kakovost in značaj.

Filmi so vam očitno blizu, saj ste tudi hčer Leeloo poimenovali po filmskem liku. Kateri so vam najljubši in ali igrate glasbo iz filmov, ki jih imate sami najraje, ali tisto, ki jo občinstvo najhitreje prepozna?

Pogosteje igram filmsko glasbo, ki je znana in jo občinstvo takoj prepozna. Imam nekaj idej, kaj bi lahko še priredil – na primer glasbo iz filma Vojna zvezd. To sem že dolgo želel igrati, tako da mislim, da bo to naslednje na mojem seznamu. Sicer pa, kar zadeva filme, najraje gledam komedije in morda psihološke trilerje.

Maksim Mrvica FOTO press

Igro prestolov so snemali tudi v vašem rodnem Šibeniku. Je bil to razlog, da ste temo iz serije uvrstili na repertoar?

To ni bil razlog, preprosto ima Igra prestolov eno najbolj prepoznavnih melodij med televizijskimi serijami in to sem vsekakor želel dodati na repertoar. Smo pa videospot za Igro prestolov posneli na trdnjavi sv. Nikolaja v Šibeniku, kar je bilo posebno doživetje.

Seveda je v vašem repertoarju tudi klasična glasba, v središču te turneje pa je skladba Prokofjev Fantasy s tremi njegovimi temami in odličnim videospotom, ki ste ga posneli. Predvidevam, da vam je Prokofjev blizu že od mladosti – ali se motim?

Prokofjev je moj najljubši skladatelj. Njegovi klavirski koncerti so po mojem mnenju mojstrovine klavirske literature. Še posebno tretji klavirski koncert, ki mi je najljubši. Deloma smo ga vključili tudi v Prokofjev Fantasy in je takšen, kot je v izvirniku.

Obstaja tendenca, da izvajalci Čmrljev let Rimskega - Korsakova igrajo čim hitreje, ne nujno čim bolje, in celo tekmujejo za Guinnessove rekorde v hitrosti. Kako je pri vas?

Čmrljev let je skladba, namenjena temu, da se igra čim hitreje. Tako je zasnovana kot kompozicija. Mislim, da moja različica traja približno minuto in pet ali sedem sekund – nekje na youtubu je posnetek – pozabil sem natanko. Kolikor vem, je to ena najhitrejših izvedb te skladbe.

Vaši koncerti so spektakel za vsa čutila. Kako vam uspeva, da glasba vendarle ostane v ospredju?

Glasba mora biti na mojih koncertih vedno v ospredju. Vsi drugi elementi so spremljevalni: luči, videoprodukcija, scenografija – tu so zato, da glasbo spremljajo in dopolnjujejo, ne pa da jo zasenčijo. Glasba je vedno najpomembnejša.

Nekoč ste rekli, da veste, da je koncert uspel, če so tipke na klavirju na koncu krvave. Kolikokrat se to še dogaja?

Ne, to ni pogosto. Ko se je to zgodilo – kri na tipkah klavirja –, je pomenilo, da sem imel noro energijo, da sem se popolnoma predal igranju in se pustil zanesti trenutku. Seveda pa niso tipke vsakič krvave, saj prstov potem sploh ne bi več imel! (smeh) Najpomembnejša je po mojem energija med menoj in občinstvom. Ko se ta energija združi in me zanese, je tudi dinamika koncerta izjemna.

Dolce & Gabbana, Armani in Dior so vaše najljubše znamke oblek, Vogue Homme pa vas je nekoč razglasil za najbolje oblečenega moškega. Kako vas lahko Šibenčani poleti vidijo zasebno?

Ko grem v mesto ali ko ni koncertov, se ne oblačim več tako ekstravagantno kot nekoč, ko sem bil mlajši. Prvič, ne maram pozornosti in ne želim izstopati, da bi me ljudje prepoznavali. Drugič, veliko plujem in veliko časa preživim na ladji, zato sem tam v najbolj osnovnem – kratke hlače, majica, nič posebej ekstravagantnega. Ko delam, imam tisti svoj modni stil, zasebno pa se oblačim zelo preprosto.

Maja lani ste dopolnili 50 let. Kako ste praznovali ta rojstni dan?

Imel sem odlično praznovanje. Praznovali smo v enem od muzejev v Zagrebu. Moji kolegi in najboljši prijatelji z estrade so peli, bilo nas je kakšnih sto. Bilo je sijajno. Res rojstni dan za v spomin.