  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Maksim Mrvica: Kri na klavirskih tipkah

    Svetovno znani hrvaški pianist Maksim Mrvica se junija ponovno vrača v Ljubljano.
    Maksim Mrvica: Junija se bo predstavil v ljubljanskih Križankah FOTO press
    Galerija
    Maksim Mrvica: Junija se bo predstavil v ljubljanskih Križankah FOTO press
    Robi Loboda
    1. 2. 2026 | 08:00
    8:18
    A+A-

    Ko je lani novembra svetovno znani hrvaški crossover pianist Maksim Mrvica, ki je nekaj mesecev prej praznoval abrahama, dvakrat nastopil v razprodanem Cankarjevem domu, je bil že napovedan tudi njegov letošnji junijski koncert v Križankah. Čeprav pravi, da ne bo enak kot novembra, bo še vedno v ospredju predstavitev dvanajste studijske plošče Segmenti.

     

    Nazadnje smo vas v Sloveniji videli lani jeseni, ko ste v hipu razprodali dva koncerta v Cankarjevem domu. Zagotovo ste že leta navajeni takšnega zanimanja za vaše nastope, ampak ali se spomnite, kdaj in kje je bilo nazadnje, da se vstopnice niso prodajale, kot ste pričakovali?

    No, zdaj se ne morem natančno spomniti, kateri koncert je bil res tako slab, ampak seveda, zdaj sem v položaju, da so koncerti večinoma zelo dobro prodani ali razprodani. A zagotovo je bilo nekaj takšnih, sploh na začetku kariere, pri katerih prodaja ni šla ravno najbolje.

    V Cankarjevem domu ste se predstavili v sklopu turneje World Tour Segmenti, junija pa prihajate v Križanke v sklopu turneje World Tour Segmenti 2. V čem je razlika?

    Turneja Segmenti 1 je trajala do konca lanskega leta, zdaj se bo začela Segmenti 2. Pravzaprav smo podaljšali isto turnejo, dodali nekatere druge skladbe z novega albuma in tako spremenili izbor skladb in tudi scensko podobo. Torej bo to zares drugačen koncert, čeprav še vedno predstavljamo isti projekt in album.

    Kako se spominjate trenutka leta 2003, ko ste izvedeli, da je album The Piano Player postal uspešnica – in to predvsem v Aziji? Azija je še vedno vaš največji trg, čeprav ste z leti osvojili tudi druge celine. Zakaj menite, da se je prav Azija tako močno odzvala na vašo glasbo?

    Bilo je izjemno. Tega uspeha nisem pričakoval. Res je, da so me pripravljali možnost, da bi se to z Azijo lahko zgodilo, a ko se je zares zgodilo – je bil to nor občutek. Že v Hongkongu, prvi državi, kjer je album izšel, smo takoj dosegli platinasto, celo dvojno platinasto naklado, mislim, da nekaj takšnega. In takrat se je vse začelo – ves ta crossover, vsa ta moja crossover kariera. To je bil res poseben trenutek.

    Tako vi kot tudi drugi crossover izvajalci na različnih inštrumentih imate pogosto na repertoarju skladbe skupin Queen in Abba ter filmsko glasbo. Kako se odločate, kaj boste priredili?

    Ko izbiram skladbe, ki jih bom izvajal v svojih crossover različicah, vedno stremim k temu, da so to skladbe, ki so se dotaknile številnih generacij in veliko ljudi. Tiste, ki so bolj brezčasne uspešnice kot pa hiti enega polet­ja. Mislim, da vse, kar ste navedli – Dancing Queen, pesmi skupine Queen, Clocks –, spada med glasbo, ki je prisotna že dolgo in ima posebno kakovost in značaj.

    Filmi so vam očitno blizu, saj ste tudi hčer Leeloo poimenovali po filmskem liku. Kateri so vam najljubši in ali igrate glasbo iz filmov, ki jih imate sami najraje, ali tisto, ki jo občinstvo najhitreje prepozna?

    Pogosteje igram filmsko glasbo, ki je znana in jo občinstvo takoj prepozna. Imam nekaj idej, kaj bi lahko še priredil – na primer glasbo iz filma Vojna zvezd. To sem že dolgo želel igrati, tako da mislim, da bo to naslednje na mojem seznamu. Sicer pa, kar zadeva filme, najraje gledam komedije in morda psihološke trilerje.

    Maksim Mrvica FOTO press
    Maksim Mrvica FOTO press

    Igro prestolov so snemali tudi v vašem rodnem Šibeniku. Je bil to razlog, da ste temo iz serije uvrstili na repertoar?

    To ni bil razlog, preprosto ima Igra prestolov eno najbolj prepoznavnih melodij med televizijskimi serijami in to sem vsekakor želel dodati na repertoar. Smo pa videospot za Igro prestolov posneli na trdnjavi sv. Nikolaja v Šibeniku, kar je bilo posebno doživetje.

    Ko grem v mesto ali ko ni koncertov, se ne oblačim več tako ekstravagantno kot nekoč, ko sem bil mlajši. Prvič, ne maram pozornosti in ne želim izstopati, da bi me ljudje prepoznavali. Drugič, veliko plujem in veliko časa preživim na ladji, zato sem tam v najbolj osnovnem – kratke hlače, majica, nič posebej ekstravagantnega.

    Seveda je v vašem repertoarju tudi klasična glasba, v središču te turneje pa je skladba Prokofjev Fantasy s tremi njegovimi temami in odličnim videospotom, ki ste ga posneli. Predvidevam, da vam je Prokofjev blizu že od mladosti – ali se motim?

    Prokofjev je moj najljubši skladatelj. Njegovi klavirski koncerti so po mojem mnenju mojstrovine klavirske literature. Še posebno tretji klavirski koncert, ki mi je najljubši. Deloma smo ga vključili tudi v Prokofjev Fantasy in je takšen, kot je v izvirniku.

    Obstaja tendenca, da izvajalci Čmrljev let Rimskega - Korsakova igrajo čim hitreje, ne nujno čim bolje, in celo tekmujejo za Guinnessove rekorde v hitrosti. Kako je pri vas?

    Čmrljev let je skladba, namenjena temu, da se igra čim hitreje. Tako je zasnovana kot kompozicija. Mislim, da moja različica traja približno minuto in pet ali sedem sekund – nekje na youtubu je posnetek – pozabil sem natanko. Kolikor vem, je to ena najhitrejših izvedb te skladbe.

    Vaši koncerti so spektakel za vsa čutila. Kako vam uspeva, da glasba vendarle ostane v ospredju?

    Glasba mora biti na mojih koncertih vedno v ospredju. Vsi drugi elementi so spremljevalni: luči, videoprodukcija, scenografija – tu so zato, da glasbo spremljajo in dopolnjujejo, ne pa da jo zasenčijo. Glasba je vedno najpomembnejša.

    Nekoč ste rekli, da veste, da je koncert uspel, če so tipke na klavirju na koncu krvave. Kolikokrat se to še dogaja?

    Ne, to ni pogosto. Ko se je to zgodilo – kri na tipkah klavirja –, je pomenilo, da sem imel noro energijo, da sem se popolnoma predal igranju in se pustil zanesti trenutku. Seveda pa niso tipke vsakič krvave, saj prstov potem sploh ne bi več imel! (smeh) Najpomembnejša je po mojem energija med menoj in občinstvom. Ko se ta energija združi in me zanese, je tudi dinamika koncerta izjemna.

    Dolce & Gabbana, Armani in Dior so vaše najljubše znamke oblek, Vogue Homme pa vas je nekoč razglasil za najbolje oblečenega moškega. Kako vas lahko Šibenčani poleti vidijo zasebno?

    Ko grem v mesto ali ko ni koncertov, se ne oblačim več tako ekstravagantno kot nekoč, ko sem bil mlajši. Prvič, ne maram pozornosti in ne želim izstopati, da bi me ljudje prepoznavali. Drugič, veliko plujem in veliko časa preživim na ladji, zato sem tam v najbolj osnovnem – kratke hlače, majica, nič posebej ekstravagantnega. Ko delam, imam tisti svoj modni stil, zasebno pa se oblačim zelo preprosto.

    Maja lani ste dopolnili 50 let. Kako ste praznovali ta rojstni dan?

    Imel sem odlično praznovanje. Praznovali smo v enem od muzejev v Zagrebu. Moji kolegi in najboljši prijatelji z estrade so peli, bilo nas je kakšnih sto. Bilo je sijajno. Res rojstni dan za v spomin.

     

    Sorodni članki

    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    André Rieu že tretjič zapored pri nas

    Kralj valčkov bo nastopil 24. maja v ljubljanski dvorani Stožice.  
    Zdenko Matoz 3. 5. 2019 | 10:30
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    ključnice, 2 okvirčka, 1. slika

    André Rieu: Uročil ga je tričetrtinski takt, ritem valčka

    Nizozemski violinist in dirigent se z orkestrom vrača v Stožice, jutri bo že tretjič pri nas
    Zdenko Matoz 23. 5. 2019 | 14:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendMaksim Mrvicakoncert

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Odziv

    Levica: Jocu Pečečniku nihče ne more očitati naklonjenosti politikam levice

    Na dogajanje se je zdaj odzvala tudi levica, ki opozarja na moč interesnih združenj kapitala in njihovo politično ozadje.
    1. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Profil

    Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

    Obiskoval je Piattijevo akademijo v Italiji, Nadalovo akademijo na Majorki, ...
    1. 2. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kršitve bolniške odsotnosti

    Zaostreni nadzori: že prvi dan bolniške na vrata lahko potrka detektiv

    Interventna zakonodaja uvaja stroži nadzor in kazni, kritiki opozarjajo, da nadzor sam po sebi ne more reševati sistemskih težav.
    Mirt Bezlaj 1. 2. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Dinastija Beckham

    Vse o sagi Beckhamovih: Ko nič ne ostane v družini

    Tako kot se Windsorji trudijo, da bi bila podoba njihove družine v javnosti brezhibna, se trudijo tudi Beckhamovi.
    Gorazd Utenkar 1. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vožnja

    21-letnica in 71-letnik na Gorenjskem vozila brez vozniškega dovoljenja

    Obema so avtoomobil zasegli. 71-letnik je bil tudi pod vplivom alkohola.
    1. 2. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kršitve bolniške odsotnosti

    Zaostreni nadzori: že prvi dan bolniške na vrata lahko potrka detektiv

    Interventna zakonodaja uvaja stroži nadzor in kazni, kritiki opozarjajo, da nadzor sam po sebi ne more reševati sistemskih težav.
    Mirt Bezlaj 1. 2. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Dinastija Beckham

    Vse o sagi Beckhamovih: Ko nič ne ostane v družini

    Tako kot se Windsorji trudijo, da bi bila podoba njihove družine v javnosti brezhibna, se trudijo tudi Beckhamovi.
    Gorazd Utenkar 1. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vožnja

    21-letnica in 71-letnik na Gorenjskem vozila brez vozniškega dovoljenja

    Obema so avtoomobil zasegli. 71-letnik je bil tudi pod vplivom alkohola.
    1. 2. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo