Maksim Mrvica: Kri na klavirskih tipkah

Ko je lani novembra svetovno znani hrvaški crossover pianist Maksim Mrvica, ki je nekaj mesecev prej praznoval abrahama, dvakrat nastopil v razprodanem Cankarjevem domu, je bil že napovedan tudi njegov letošnji junijski koncert v Križankah. Čeprav pravi, da ne bo enak kot novembra, bo še vedno v ospredju predstavitev dvanajste studijske plošče Segmenti.
No, zdaj se ne morem natančno spomniti, kateri koncert je bil res tako slab, ampak seveda, zdaj sem v položaju, da so koncerti večinoma zelo dobro prodani ali razprodani. A zagotovo je bilo nekaj takšnih, sploh na začetku kariere, pri katerih prodaja ni šla ravno najbolje.
Turneja Segmenti 1 je trajala do konca lanskega leta, zdaj se bo začela Segmenti 2. Pravzaprav smo podaljšali isto turnejo, dodali nekatere druge skladbe z novega albuma in tako spremenili izbor skladb in tudi scensko podobo. Torej bo to zares drugačen koncert, čeprav še vedno predstavljamo isti projekt in album.
Bilo je izjemno. Tega uspeha nisem pričakoval. Res je, da so me pripravljali možnost, da bi se to z Azijo lahko zgodilo, a ko se je zares zgodilo – je bil to nor občutek. Že v Hongkongu, prvi državi, kjer je album izšel, smo takoj dosegli platinasto, celo dvojno platinasto naklado, mislim, da nekaj takšnega. In takrat se je vse začelo – ves ta crossover, vsa ta moja crossover kariera. To je bil res poseben trenutek.
Ko izbiram skladbe, ki jih bom izvajal v svojih crossover različicah, vedno stremim k temu, da so to skladbe, ki so se dotaknile številnih generacij in veliko ljudi. Tiste, ki so bolj brezčasne uspešnice kot pa hiti enega poletja. Mislim, da vse, kar ste navedli – Dancing Queen, pesmi skupine Queen, Clocks –, spada med glasbo, ki je prisotna že dolgo in ima posebno kakovost in značaj.
Pogosteje igram filmsko glasbo, ki je znana in jo občinstvo takoj prepozna. Imam nekaj idej, kaj bi lahko še priredil – na primer glasbo iz filma Vojna zvezd. To sem že dolgo želel igrati, tako da mislim, da bo to naslednje na mojem seznamu. Sicer pa, kar zadeva filme, najraje gledam komedije in morda psihološke trilerje.
To ni bil razlog, preprosto ima Igra prestolov eno najbolj prepoznavnih melodij med televizijskimi serijami in to sem vsekakor želel dodati na repertoar. Smo pa videospot za Igro prestolov posneli na trdnjavi sv. Nikolaja v Šibeniku, kar je bilo posebno doživetje.
Ko grem v mesto ali ko ni koncertov, se ne oblačim več tako ekstravagantno kot nekoč, ko sem bil mlajši. Prvič, ne maram pozornosti in ne želim izstopati, da bi me ljudje prepoznavali. Drugič, veliko plujem in veliko časa preživim na ladji, zato sem tam v najbolj osnovnem – kratke hlače, majica, nič posebej ekstravagantnega.
Prokofjev je moj najljubši skladatelj. Njegovi klavirski koncerti so po mojem mnenju mojstrovine klavirske literature. Še posebno tretji klavirski koncert, ki mi je najljubši. Deloma smo ga vključili tudi v Prokofjev Fantasy in je takšen, kot je v izvirniku.
Čmrljev let je skladba, namenjena temu, da se igra čim hitreje. Tako je zasnovana kot kompozicija. Mislim, da moja različica traja približno minuto in pet ali sedem sekund – nekje na youtubu je posnetek – pozabil sem natanko. Kolikor vem, je to ena najhitrejših izvedb te skladbe.
Glasba mora biti na mojih koncertih vedno v ospredju. Vsi drugi elementi so spremljevalni: luči, videoprodukcija, scenografija – tu so zato, da glasbo spremljajo in dopolnjujejo, ne pa da jo zasenčijo. Glasba je vedno najpomembnejša.
Ne, to ni pogosto. Ko se je to zgodilo – kri na tipkah klavirja –, je pomenilo, da sem imel noro energijo, da sem se popolnoma predal igranju in se pustil zanesti trenutku. Seveda pa niso tipke vsakič krvave, saj prstov potem sploh ne bi več imel! (smeh) Najpomembnejša je po mojem energija med menoj in občinstvom. Ko se ta energija združi in me zanese, je tudi dinamika koncerta izjemna.
Imel sem odlično praznovanje. Praznovali smo v enem od muzejev v Zagrebu. Moji kolegi in najboljši prijatelji z estrade so peli, bilo nas je kakšnih sto. Bilo je sijajno. Res rojstni dan za v spomin.
