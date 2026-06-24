Manca Pirc: Moje otroštvo diši po senu in poletnih večerih

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Z jutranjo kavo, dobro glasbo in občutkom, da mi za trenutek ni treba nikamor hiteti.
Občutku doma, prisotnosti in tistih ljudeh ali trenutkih, ki te vedno znova vrnejo k sebi.
Najraje v naravi, s svojimi ljudmi, psi ali nekje, kjer imam mir.
Verjetno spet nekje med glasbo, živalmi in naravo. (smeh)
Pri svojih starših. Zaradi občutka topline, miru in ljudi, ob katerih sem lahko popolnoma jaz.
Besedilo. Če me besede ne premaknejo, me tudi melodija težko.
Glasba, šport, vožnja z avtom in moja psa Tara ter Nacho.
Naravi. Hribi, travniki, sončni zahodi in občutek tišine.
Domači hrani, senu, poletnih večerih in družinskih zgodbah pred hišo.
Pristnost. Ljudje, odnosi in trenutki, v katerih ni pretvarjanja.
Bolj iskreno in bolj »jaz« kot kadarkoli prej.
Da moraš poslušati sebe in postavljati meje, tudi če imaš ljudi zelo rad.
Vračanje k sebi.
Mi dajejo občutek miru, domačnosti in pristnosti. Ob njih se človek res prizemlji.
Toplino, domačnost in občutek, da niso sami.
Kako preprosta in iskrena je lahko brezpogojna ljubezen.
Velik del mojega doma, vsakdana in srca. Vsak na svoj način me vedno znova spomnita, kaj je v življenju res pomembno.
Samo hiša ali kraj, ampak občutek, da si ljubljen, sprejet in popolnoma svoj.
Tisti najbolj preprosti – pogovor pri mizi, vožnja z dobro glasbo ali miren večer doma.
Iz resničnih občutkov, življenjskih zgodb in trenutkov, ki ostanejo v meni še dolgo časa.
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