Manca Pirc: Moje otroštvo diši po senu in poletnih večerih

Jutra rada začenjam …

Z jutranjo kavo, dobro glasbo in občutkom, da mi za trenutek ni treba nikamor hiteti.

Moja nova pesem govori o …

Občutku doma, prisotnosti in tistih ljudeh ali trenutkih, ki te vedno znova vrnejo k sebi.

Ko nisem na odru, sem …

Najraje v naravi, s svojimi ljudmi, psi ali nekje, kjer imam mir.

V naslednjem življenju bi bila …

Verjetno spet nekje med glasbo, živalmi in naravo. (smeh)

Najbolj doma se počutim …

Pri svojih starših. Zaradi občutka topline, miru in ljudi, ob katerih sem lahko popolnoma jaz.

Pesem najprej začutim skozi …

Besedilo. Če me besede ne premaknejo, me tudi melodija težko.

Ko sem slabe volje, me rešijo …

Glasba, šport, vožnja z avtom in moja psa Tara ter Nacho.

Sprostim se v …

Naravi. Hribi, travniki, sončni zahodi in občutek tišine.

Moje otroštvo diši po …

Domači hrani, senu, poletnih večerih in družinskih zgodbah pred hišo.

Najbolj me gane …

Pristnost. Ljudje, odnosi in trenutki, v katerih ni pretvarjanja.

Moja glasba danes zveni …

Bolj iskreno in bolj »jaz« kot kadarkoli prej.

»Najlepši trenutki so tisti najbolj preprosti – pogovor pri mizi, vožnja z dobro glasbo ali miren večer doma,« pravi Manca. FOTO: Neža Prusnik.

Največja življenjska lekcija je …

Da moraš poslušati sebe in postavljati meje, tudi če imaš ljudi zelo rad.

Če bi morala svoje trenutno obdobje opisati v treh besedah …

Vračanje k sebi.

Živali …

Mi dajejo občutek miru, domačnosti in pristnosti. Ob njih se človek res prizemlji.

Želim si, da ljudje ob mojih pesmih začutijo ...

Toplino, domačnost in občutek, da niso sami.

Psička Tara me je naučila …

Kako preprosta in iskrena je lahko brezpogojna ljubezen.

Tara in Nacho sta …

Velik del mojega doma, vsakdana in srca. Vsak na svoj način me vedno znova spomnita, kaj je v življenju res pomembno.

Dom ni …

Samo hiša ali kraj, ampak občutek, da si ljubljen, sprejet in popolnoma svoj.

Najlepši trenutki so …

Tisti najbolj preprosti – pogovor pri mizi, vožnja z dobro glasbo ali miren večer doma.

Navdih za pesmi črpam …

Iz resničnih občutkov, življenjskih zgodb in trenutkov, ki ostanejo v meni še dolgo časa.