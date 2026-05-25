Mandalorec in Grogu: Blefsikon nove Vojne zvezd

Če niste gledali Disneyjeve serije in nimate pojma, zakaj ljudje cvilijo od navdušenja ob pogledu na pomanjšanega Yodo, vam bo tale članek v pomoč pred ogledom novega filma Mandalorec in Grogu iz franšize Vojna zvezd. Če pa ste poznavalec, potem veste, da Groguja ni nikdar preveč.

Grogu

Mali zeleni junak je najprej veljal za malega Yodo, a potem se je izkazalo, da to vendarle ni, vsekakor pa je Grogu, kot mu je ime, iste vrste kot jedi, ki smo ga spoznali v Vojni zvezd. V seriji se je Grogu šele spoznaval s Silo, zdaj pa ima za seboj že nekaj jedijevskega urjenja, saj se je uril z Lukom Skywalkerjem. Grogu je sicer animatronska lutka in ne zgodi se ravno velikokrat, da bi na filmski zvezdniški listi drugo mesto zasedla lutka, ne pa igralec. Ker Grogu ne govori, mora ogromno povedati z očmi, premiki in majhnimi zvoki. Grogu tako ni samo računalniški produkt, je lutka z več kot 30 servomotorji, ki jo upravljajo lutkarji, animatroniki, oblikovalci, tehniki in vizualni mojstri. Da so pri tem res uspešni, priča del filma, kjer ima praktično edino vlogo prav Grogu. In mnogi bi rekli, da je prav to najboljši del filma.

Mando

Mando je Din Djarin, legendarni mandalorski lovec na glave, ki ga igra Pedro Pascal. V začetku serije je bil Grogu ena njegovih nalog: paket, ki naj ga izroči naročniku. A ker je Din zaslutil, da malčka ne čaka nič dobrega, ga je sklenil obdržati. Še več, Groguja je tudi uradno posvojil in zdaj sta družina oziroma klan dveh. Iz nejevoljnega zaščitnika se je Mando spremenil v nekoga, ki poskuša sina pripraviti na prihodnost, tudi tisto daljno, ko njega več ne bo. Pod mandalorsko čelado, ki je načeloma ne sme sneti vpričo drugih, je tako kot že v seriji Pedro Pascal, a ni edini. Mandalorski oklep sta namreč oblekla tudi igralec Brendan Wayne (vnuk Johna Wayna) in kaskader Lateef Crowder, ki sta poskrbela za pravo gibanje lika, posebno v akcijskih scenah. Teh v novem filmu res ne manjka. Čeprav v filmu izjavi, da ni nagnjen k nasilju, ga to spremlja, kamor gre.

Polkovnica Ward

Nov obraz franšize je polkovnica Ward, ki jo igra Sigourney Weaver: je nekdanja upornica proti Imperiju, zdaj pa predstavnica oziroma voditeljica sil Nove republike. Čeprav je Imperij padel, miru ni, po galaksiji so še vedno razkropljeni imperialni vojskovodje. Prav zato polkovnica pritegne Manda, da bi opravil posebej nevarne naloge proti ostankom Imperija. Igralka, ki ji vesolje oziroma znanstvena fantastika nista tuja (Osmi potnik), čeprav je vajena malo več temačnosti, je navdušena nad Grogujem. Bi pa lahko bila njena vloga malo bolj večplastna ...

Rotta Hutt

Kdo od ljubiteljev Vojne zvezd ne pozna ogabnega Jabbe, ogromnega polžu in krastači podobnega sluzavega zlikovca, kralja kriminala, ki je med drugim zamrznil Hana Sola in ugrabil princeso Leio? Rotta je njegov enako »privlačni« sin, ki pa se vseeno ne drži pregovora jabolko ne pade daleč od drevesa. Rotta, ki mu je glas posodil Jeremy Allen White, zvezdnik serije The Bear, je precej bolj mile narave, čeprav je smrtonosen borec. Gangsterski, nevarni del galaksije pa predstavljata njegova teta in stric, zlobna dvojčka, ki jima je Rotta kamen spotike. Na njunem planetu pa gledalce čaka še en znan glas – uličnemu kuharju, pri katerem informacije išče Mando, je glas posodil slavni režiser Martin Scorsese.

Zeb Orrelios

Lk, ki ga dobro poznajo gledalci animirane serije Star Wars Rebels, se v filmu vrača kot pilot Nove republike, ki Manda rešuje iz zagat. Zeb Orrelios se je sicer že pojavil kot pilot v tretji sezoni Mandaloriana. Tako kot v obeh serijah bo tudi v filmu glas liku posodil Steve Blum.

Je blefsikon res nujen?

Ne, avtor serije in filma Jon Favreau pravi, da je film, ki je sicer postavljen v čas po Jedijevi vrnitvi, po padcu Imperija in pred začetkom naslednje trilogije, samostojno delo, ki ga bo razumel tudi vsak nepoznavalec. Le da bo pravi navdušenec v filmu našel še kako skrit sladkorček, trdi Favereau.