    Masayah: Na tisoče tekstov ostaja v beležki

    Primorska raperica Masayah je tik pred izidom druge plošče Lava, na kateri bo izrazila tudi čustva in nežnejšo plat.
    Robi Loboda
    23. 3. 2026 | 08:00
    Mia Puhar Rodin, ki jo kot glasbenico poznamo kot Masayah, s skladbo Design napoveduje izid druge plošče, ki jo je poimenovala Lava. Ploščo, na kateri bo po uporniškem prvencu razkrila tudi svojo nežnejšo plat, bo ekskluzivno predstavila na koncertu v Kinu Šiška, nato pa se bo z njo odpravila po slovenskih odrih, ki jo že čakajo.

     

    S prvo ploščo Zavedno ste se za vedno vpisali na glasbeni zemljevid in leta 2024 prejeli dve zlati piščali, ki ste ju dodali k zlati piščali za novinko leta iz leta 2023. Koliko vas je ta uspeh presenetil?

    Vsakič znova, ko izdam neko pesem, me preseneti odziv. Verjetno pa je to sad tega, da trdo delam že od malih nog. Grem v svojo smer in se mi zdi, da kar gre. Našla sem svoj zvok in prav to je tisto, kar sem si želela – kreirati svoj zvok. Vsakič znova, ko nekaj izdam, pa imam še vedno občutek, kot da je prvič in sem presenečena nad odzivi.

    Masayah, četrtek, 7. maja, Kino Šiška, Ljubljana

    Pravite, da vas je uspeh presenetil, po drugi strani pa je videti, da ste se na pot proti uspehu odpravili načrtno.

    (smeh) Ja, ravno zdaj, ko govoriva, urejam še zadnje detajle pred izidom plošče in je to eden tistih dni, ko se mi najbolj meša. Ko toliko truda vložiš v projekt, ko se toliko razliješ in odpreš, ponovno spoznaš, da je to čas, ko si na nek način žalosten in na nek način srečen. Žalosten, ker se zavedaš, da se poslavljaš od vseh travm ali težkih momentov, ki si jih zapisal v komadih, srečen pa zato, ker se odrešuješ tega bremena. Ampak prav zares je to tudi strašno, ker se zavedaš, da potem spet prihaja obdobje, ko se bodo spet začele odvijati stvari, iz katerih se črpajo ideje za komade. Iz bolečine se največ naredi. Tako da trenutno zapiram eno poglavje in odpiram drugega.

    Eno takih poglavij pa ste na začetku zavrgli, saj ste pred ploščo Zavedno imeli material za ploščo, ki pa ga potem niste izdali …

    Takrat se mi je zgodila izguba v družini, umrl mi je oče, in se s tistimi teksti nisem več poistovetila. V mladih letih sem bila zelo uporniška, no, to sem še vedno, bila sem jezna na ves svet. In takrat, ko odraščaš, se v takšni situaciji najbolj najdeš na ulici, v nekem težkem okolju, kjer moraš biti močan, da se znajdeš. In ko se ti potem zgodi nekaj takega, kar te res zlomi, spoznaš, da so vsi ostali problemi proti temu majhni. Tako da sem si vzela čas, da sem se sprijaznila s to jezo in razočaranjem. Bolj in bolj sem postajala samozavestna, da sem lahko razkrila tudi nežno plat. Šele z nežnostjo prav zares pokažeš, koliko si močan. In tako sem ugotovila, da moram biti popustljivejša. Ravno pred nekaj dnevi sem šla po daljšem času spet skozi te tekste, ker sem želela videti, kako sem pisala, ko sem jih imela 15. Res je razlika, ker sem takrat izlivala ogromno jeze. Zdaj pa se mi zdi, da izlivam nežnost, s katero še bolj pokažem, koliko sem močna.

    Po eni strani je zanimivo, da ste se kot zlata maturantka odločili za profesionalno pot v popularni glasbi, po drugi strani pa je bila ta odločitev nekaj logičnega, saj se z glasbo ukvarjate od malih nog in ste pri 16 letih kot kitaristka v zasedbi Vivjana in Robert Vatovec Music Team že nastopili na Melodijah morja in sonca.

    Ja, jaz sem že od nekdaj vedela, da bom glasbenica, to sem hotela. Želim biti raperka, ki presega raperske okvirje. Želim mešati žanre.

    Zdaj govorite, da ste raperka, nekje pa ste dejali, da ne želite biti raperka, ampak umetnica.

    Res, v komadu Brez milosti, ki je eden tistih bolj jeznih, na koncu rečem, da jaz nisem raper, ampak umetnik. Izviram iz hiphopa in ta žanr najbolj ljubim, se pa nikoli ne želim omejevati, ker se potem počutim, da se kot umetnik s tem zapiraš v neko škatlo in si sam postavljaš okvire. Ampak ljudje se spreminjamo, s tem pa tudi okviri. Zdaj si upam biti bolj ranljiva, upam si govoriti o ljubezni in razpokah srca. Ampak nikoli ne veš, kako bom pri naslednjem projektu. Čisto lahko, da se vrnem na »old school« rap. Nočem se omejevati in si želim pustiti odprte karte.

    Začeli ste kot kitaristka in si v teh letih zgradili tudi domači studio, tako da imate glasbeno odprte vse opcije. Kako pa se lotevate pisanja skladb? Še vedno tudi s kitaro v roki?

    Ja, tudi kitaro še vedno primem v roke in na tem albumu je komad, ki sem ga primarno naredila s kitaro. Prav zares na vsakem projektu v roke primem tudi kitaro. Iz tega izhajam. Tako so nastali tudi moji prvi rap teksti. Seveda sem tudi prek spleta iskala ritme in potem to skombiniraš. Ampak vedno potrebujem najprej glasbeno podlago, na katero potem spišem tekst. Pomembni so mi takti in ritmika, da lahko na to sestavim zloge. In tudi, če kdaj pišem besedilo brez glasbe, imam glasbeno podlago že v glavi.

    Kako pa je, ko se vam kdaj zatakne? Ko ne najdete pravega verza ali rime?

    Oh, jaz imam ogromno nedokončanih ali zavrženih tekstov. Polne beležke jih imam. Mislim, da so že tri beležke. Na telefonu imam približno tisoč tekstov. (smeh) Čakajte, bom prav pogledala, koliko jih imam … No, tisoč je bila malo premočna številka, točno število je 402! (smeh) potem pa so v drugi aplikaciji v telefonu še glasovni posnetki, ki si jih snemam in jih je 1222! Tako da je ogromno tekstov, ki ne vidijo luči dneva. Kar se mi zdi pomembno. Vsak umetnik mora vedeti, zakaj nekaj izda in ne samo, da pač izda.

    Na vaših koncertih je na odru veliko dogajanja in videti je, da pozornost posvečate tudi odrski prezenci. Tokratni koncert v Kinu Šiška pa posebej napovedujete kot svoj največji produkcijski podvig. Lahko tu že kaj izdate, kaj lahko pričakujemo?

    Prvi koncert v Kinu Šiška je bila ekskluziva za tiste, ki so prišli podpret moj prvi album, prav tako pa bo tudi tokratni koncert tam ekskluziva za tiste, ki bodo prišli podpret drugi album. Tokrat se bo prvič zgodilo, da ne delam sama celotnega šova, ampak se tokrat skupaj z Markom Pircem odločava, kaj bo na odru, kakšna bo teatralnost, kaj želimo povedati. Ne vemo še, ali bo to bolj filmski šov, ali bo bolj emotiven ali bo eksplozija čustev. Prav zares želim zmešati vse skupaj. In v veselje mi je, da nisem več za vse sama in se zelo veselim tega, da vidim, kaj se lahko naredi, če se skupaj združi kaj več kot samo en možgan. (smeh) Tudi v videospotih, ki jih delava z Markom, se vidi, da se zelo dobro ujameva. Ampak še vedno pa imam težavo z »mikro managementom«, kjer moram biti glavna. To imamo v sebi verjetno vsi, ki izdajamo v samozaložbi. (smeh) Če ne bi od malega močno razmišljala, kako in kaj, danes ne bi bila tu, kjer sem. Tako da sem hvaležna za vse odrekanje in moj »mikro management«, čeprav grem pri tem včasih tudi sama sebi na živce, kaj šele drugim.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več

