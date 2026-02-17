Melania ne bo podirala rekordov, Ohcet pa

Hrvaško-srbska romantična komedija Ohcet (Svadba) je že postala najbolj gledan hrvaški film v zgodovini. V hrvaških kinodvoranah si je družinsko komedijo, v kateri se slavje sprevrže v kaos, ogledalo že več kot pol milijona ljudi, če dodamo še gledalce iz Bosne in Srbije, ima film že več kot milijon gledalcev, kar je res fenomen. Že zdaj je jasno, da bo film ogromna uspešnica tudi v Sloveniji – prejšnji vikend, v svojem prvem vikendu predvajanja, je imela Ohcet pri nas 23.336 gledalcev, kar je skoraj povsem enako število gledalcev, kot jih je vikend pred tem sploh šlo v kino.

Zelo pomenljivo je, da je Ohceti ta vikend gledanost padla samo za dva odstotka, tako da je že presegla 60.000 gledalcev. Za primerjavo: od 20 filmov, kolikor jih je trenutno v kinu, imajo samo trije – Avatar: ogenj in pepel, Belo se pere na devetdeset in Zootropolis 2 – več gledalcev: prvi 95 tisoč, drugi 98 tisoč in tretji 80 tisoč, a so za ta rezultat potrebovali dobra dva oziroma tri mesece. Domača uspešnica Belo se pere na devetdeset bo po vsej verjetnostih v prihodnjih tednih presegla sto tisoč gledalcev, a najbolj gledan film režiserja Marka Naberšnika bo še vedno ostal Petelinji zajtrk z več kot 180.000 gledalci.

Novost tedna, Viharni vrh (Wuthering Heights), se je tako morala zadovoljiti z drugim mestom, a neprimerljivo manj gledalci, skoraj petkrat manj. Sonyjeva animacija GOAT: Okus zmage, druga novost tedna, je osvojila tretje mesto, še ena novost, grozljivka Piščal (Whistle), pa je pristala na 8. mestu. Za rep je deseterico ujela Melania, ki je v treh vikendih zbrala nekaj manj kot 8000 gledalcev, kar je ne bo pripeljalo do kakšnih rekordnih dosežkov, je pa to še vedno več gledalcev, kot jih bodo nabrali filmi, kot je Klic v sili ali Hamnet. Slovencev, kot kaže, film o prvi dami ZDA ni ravno navdušil, čisto prezrli ga pa vseeno niso.

Vseh gledalcev v kinu je bilo ta vikend 42.132, pretekli teden pa 44.176.