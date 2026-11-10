Merjenje gledanosti televizije: Od kod pridejo številke?

Filip je vprašanje zastavil takole:

»Velikokrat preberem, da je imela kaka oddaja odlično gledanost in koliko Slovencev je gledalo ta ali oni prenos. Od kod te številke? Mene namreč še nihče ni vprašal, kaj gledam po televiziji. Ali televizije spremljajo vse televizorje v Sloveniji ali gledanost izračunajo na podlagi manjšega števila gospodinjstev? In kako natančni so takšni podatki?«

Agencija AGB Nielsen odgovarja:​

Vaše vprašanje je povsem na mestu in si ga ob branju podatkov o gledanosti zastavi marsikdo. Številke o gledanosti v Sloveniji ne nastajajo s spremljanjem prav vseh televizorjev v državi, niti z osebnim anketiranjem gledalcev o tem, kaj so gledali prejšnji večer. Raziskavo in elektronsko merjenje izvaja podjetje AGB Nielsen (znotraj divizije Television Audience Measurement – TAM). Cilj podjetja je zagotavljanje zanesljive in neodvisne »enotne valute«, ki jo televizijske postaje, oglaševalci in medijski načrtovalci vsakodnevno uporabljajo pri vrednotenju gledanosti. Ob tem velja poudariti, da podjetje zagotavlja točnost le tistih podatkov o gledanosti, ki imajo kot vir naveden Nielsen.

»Podatki so izjemno natančni in reprezentativni,« pravijo na Agenciji AGB Nielsen.

Kako velik je vzorec?

Televizije ne spremljajo vsakega posameznega gospodinjstva v državi. Merjenje poteka na podlagi skrbno izbranega reprezentativnega panela (vzorca), v katerega je v Sloveniji vključenih natanko 750 gospodinjstev. Ker teh 750 družin statistično zastopa celotno prebivalstvo, je povsem mogoče, da vas osebno (še) nismo povabili k sodelovanju.

Kako se sestavi panel?

Da bi bil vzorec 750 gospodinjstev povsem natančen posnetek strukture Slovenije, Nielsen vsako leto izvede obsežno t. i. bazično raziskavo. V raziskavi za leto 2025 smo s telefonskim anketiranjem po metodi naključnega klicanja mobilnih številk (RDD) zajeli kar 10.000 gospodinjstev po celotni Sloveniji. S tem pridobimo natančne geografske, demografske in tehnološke podatke o slovenski TV-populaciji.

Koliko ljudi predstavlja ta vzorec?

Na podlagi ugotovitev bazične raziskave določimo velikost celotnega televizijskega univerzuma. Za leto 2026 slovensko televizijsko populacijo (prebivalce, starejše od štirih let) sestavlja 1.908.834 posameznikov oziroma 797.913 TV-gospodinjstev.

Kako poteka samo merjenje?

Zbiranje podatkov v izbranih 750 gospodinjstvih poteka elektronsko in iz minute v minuto. Na televizorje imajo priključeno posebno napravo (telemeter), ki samodejno beleži, kateri program se predvaja. Člani gospodinjstva uporabljajo poseben daljinski upravljalnik, na katerem ima vsak dodeljeno svojo tipko, s katero sistemu sporoči svojo prisotnost pred zaslonom. Zato natančno vemo, kdo v danem trenutku gleda oddajo. To nam omogoča izračun različnih spremenljivk (doseg, povprečen čas gledanja, tržni delež) za zelo specifične ciljne skupine.

Kako natančni so podatki?

Podatki so izjemno natančni in reprezentativni. Pri opredelitvi populacije uporabljamo uradnemu registru prilagojene podatke Statističnega urada RS (SURS). Morebitna odstopanja ali pristranskosti pri vzorčenju v celoti odpravimo z metodo integriranega uteževanja (glede na regijo, starost, spol, izobrazbo, velikost gospodinjstva itd.). To zagotavlja, da končne številke o gledanosti verodostojno odražajo dejanske navade celotne slovenske televizijske populacije.