Mojstri iluzij 3 najbolj prepričali slovensko občinstvo

Ta teden so prišle v kino tri novosti. Tretji del Mojstrov iluzij je kljub ne ravno bleščečim kritikam zasedel prvo mesto, medtem ko je druga filmska priredba romana Stephena Kinga, Tekač, kar malo presenetljivo pristal šele na petem mestu in zaostal tako za novim Predatorjem kot dvema družinskima filmoma. Mojstri iluzij so prvo mesto sicer zavzeli tudi na lestvicah v ZDA in prehiteli Tekača, kar se na prvi pogled zdi morda presenetljivo, a dejstvo je, da so lahkotni iluzionistični spektakli postali že uveljavljena franšiza. Tretja novost je koprodukcijska animacija Zgodbe iz čarobnega vrta, ki je na zadnjem Festivalu slovenskega filma osvojil dve vesni – za najboljšo animacijo in za najboljši scenarij. Film je žal pristal šele na 15. mestu, a je dejstvo, da se vrti na samo 8 platnih (Božična mišelovka na primer na 18) in da ga v Cineplexxu in Odiseji ne predvajajo.

Slovenski mladinski film Elvis Škorc je v svojem petem tednu v kinu presegel 15.000 gledalcev, največ gledalcev izmed vseh filmov, ki so trenutno v kinu, pa je zbrala risanka Barabe 2, in sicer 48.464, kar je sicer čisto spodoben rezultat, a daleč od kakšnih rekordov. Najdlje v kinu so sicer Smrkci, ki so v svojem 18. tednu pristali na 16. mestu, skupaj pa imajo 45.327 gledalcev.

Vseh gledalcev ta vikend je bilo 19.303, kar je sicer tri tisoč več kot prejšnji vikend, a še vedno sedem tisoč manj kot pred dvema tednoma.