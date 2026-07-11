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    MRFY: Noč in dan … nočem »dam«!

    Tu so. MRFY-ji! Gregor, Rok, Tomaž, Dejan. Modeli, ki v soncu vidijo srečo in še vedno verjamejo v svoje sanje.
    »Plavamo proti toku, zato smo se odločili, da bomo posneli album, ki bo delo človeške rase. Ljudje namreč potrebujemo ljudi, da začutimo pristna čustva in energijo. Smo proti UI, ker želimo, da naši feni začutijo nas. Polni smo napak in to bomo tudi izpostavili,« pravijo MRFY. FOTO: Urša Premik. 
    Galerija
    »Plavamo proti toku, zato smo se odločili, da bomo posneli album, ki bo delo človeške rase. Ljudje namreč potrebujemo ljudi, da začutimo pristna čustva in energijo. Smo proti UI, ker želimo, da naši feni začutijo nas. Polni smo napak in to bomo tudi izpostavili,« pravijo MRFY. FOTO: Urša Premik. 
    Melita Meršol
    11. 7. 2026 | 07:00
    7:39
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Zanje je cela večnost tu – za vse, za nič, za smeh in za solze. Iz preprostih besed ustvarjajo pesmi, v katerih se najde vsak od nas. Njihova glasba nosi nežnost in upor, nostalgijo in upanje. Njihova magična energija pa vsakič znova preskoči z odra med vse »prjatučke«. In zadene v srce. Navdihujejo noč in dan, »uno, nočem dam«!

     

    Vikend vabi! Kaj pijete?

    Poleti ga ni čez pijačo Nord Hard Seltzer z okusom guave. To je naš prepoznavni MRFY okus. (smeh)

    Kdo so vaši Prjatučki, s kom radi sodelujete?

    Naši prjatučki so naši feni, naše družine in naši glasbeni sodobniki. Najraje sodelujemo z ljudmi, ki nas inspirirajo in v nas prebudijo magijo. Z glasbeniki in umetniki, ki imajo v sebi igrivost ter si upajo odkrivati nove stvari in se razvijati.

    Na pohodu sta vaš singel Počitnice in projekt FeatSummer, za kaj gre?

    Počitnice so samooklicana himna poletnih, lahkotnih dni. Projekt FeatSummer pa je bil edina logična poteza, saj smo v zadnjem času veliko sodelovali z drugimi glasbeniki: s Heleno Blagne, Ružnim Pačetom, duom RotorMotor … Besedna zveza je dvopomenska, saj na prvi pogled pomeni sodelovanje (feat.), hkrati pa namiguje na zdrav način življenja (fit).

    Irska, snemanje novega albuma … Kaj pa vaše počitnice, kam jo boste mahnili, ko ne boste na odrih?

    Na Irskem smo spomladi preživeli nekaj manj kot mesec dni. Tam smo posneli ogrodje za naš četrti dolgometražni album. Po navdih smo se tokrat odpravili še nekoliko dlje kot ponavadi. Trava je tam bolj zelena, vreme še bolj spremenljivo, glasba pa bo še bolj iskrena in igriva. V času po po po počitnic jo bomo mahnili vsak v svoj konec Evrope. Všeč so nam kraji, kjer je voda slana. (smeh)

    Znanstveniki si niso edini, koliko dni počitnic naj bi potreboval človek. Katera je magična številka dni dopusta za vas?

    Naše delo je povezano z razgibanim živ­ljenjskim slogom. Že med letom imamo veliko prostih dni, je pa tudi veliko takih, ko delamo po več kot 12 ur. Za mnoge je to idealno, veliko ljudi pa bi takšno intervalno življenje, polno intenzivnih vzponov in padcev, povsem izčrpalo. Če opravljaš po­klic, ki te osrečuje, potrebuješ precej manj dni dopusta, zato o številkah ne bomo preveč konkretni.

    Če bi bilo vaše letošnje poletje film, kakšen bi bil naslov? In kakšen bi bil žanr? Romantična komedija, triler, drama …?

    Naslov bi bil: Poleti grem smučat, pozimi grem plavat, podnevi grem spat, ponoči pa grem …? Žanr: indie rock akcijska romantična drama.

    »Verjamemo v ljubezen 21. stoletja,« povedo MRFY. FOTO: Urša Premik.
    »Verjamemo v ljubezen 21. stoletja,« povedo MRFY. FOTO: Urša Premik.

    Kdo pa je Tihi lover?

    Tihi lover je človek iz tvoje skrite erotične fantazije. Tisti lik, ki pride v tvoje sanje, ko ti je najbolj vroče. Tvoja seksualna avantura, ki si jo lahko le predstavljaš. Le poklicati ga moraš in pride – tvoj tajni agent 007.

    Zakaj ste proti UI?

    Plavamo proti toku, zato smo se odločili, da bomo posneli album, ki bo delo človeške rase. Ljudje namreč potrebujemo ljudi, da začutimo pristna čustva in energijo. Smo proti UI, ker želimo, da naši feni začutijo nas. Polni smo napak in to bomo tudi izpostavili. Nočemo, da je naša glasba del gibanja, usmerjenega v popolnost in generičnost.

    Kje hranite zlate piščali, kaj vam pravzaprav pomenijo te glasbene nagrade, ki ste jih več kot zasluženo prejeli že tretje leto po vrsti?

    Vseh devet zlatih piščali skrbno hranimo v vitrini v našem vadbenem prostoru. Ponosni smo, da smo njihovi prejemniki, in smo prepričani, da glasbeniki potrebujemo nagrade in potrditve. Prvo smo prejeli že leta 2018 za novince leta 2017. Podpiramo glasbene nagrade in si želimo, da bi se akademija zlate piščali v prihodnjih letih povzpela na še višjo raven, z več kategorijami in širšim naborom glasbenikov.

    Letošnje poletje, večer, zabava … Katero pesem bi moral DJ zavrteti, da bi vstali od mize, čeprav ste prisegli, da nocoj ne boste plesali?

    Malo je odvisno od lokacije zabave. Če smo na morju, ga ni čez Oliverja. Na pikniku najraje plešemo na Avsenike. Na rejvu poskočimo, ko zaslišimo: »Po po po počitnceee! Bo bo boli ***** me«. (smeh)

    Vsi smo šaljivci in heckoti, vsak na svoj način.

    Kaj bi si želeli, da bi bilo v življenju tako preprosto kot poleti?

    Nič in vse – tudi čez 20 let. Verjamemo v ljubezen 21. stoletja.

    Kje se najbolj počutite doma?

    Rok: Kjer je sonce svetlo, morje toplo in gore lepe.

    Štras: Na Trški gori.

    Tomi: Tam, kjer so moje štiri muce.

    Kdo je največji šaljivec med vami in kako nastanejo zabavni storyji na Instagramu?

    Vsi smo šaljivci in heckoti, vsak na svoj način. Kar se tiče Instagrama, pa se je zgodba začela okoli davnega leta 2018, ko smo na morju na Krku odkrili Instagram Stories. Tam smo zgan­jali neštete norčije in jih tudi dokumentirali na platformi. Vse skupaj je preraslo v nekaj več. Iz zafrkancije je nastala naša celotna humorna vizualna podoba, ki so jo pozneje večkrat posnemali tudi drugi bendi. Ponosno se oklicujemo za pionirje in prince trash vizualne podobe na medmrežju med slovenskimi bendi.

    Če bi morali izbrati: teden dni brez ogledala ali teden dni brez interneta?

    Teden dni lahko preživimo brez obojega. Mogoče se nam zdi ogledalo še bolj brezveze kot internet.

    Katera svetovno znana oseba bi po vašem mnenju najbolje preživela teden dni v slovenskem kampu?

    Luka Dončić.

    In za konec: kaj se mora zgoditi, da boste septembra rekli: dobro poletje je bilo?

    1. Razprodamo naš najmanjši Prazniček do zdaj, ki bo 5. novembra 2026 v Cvetličarni.

    2. Dokončamo prvi singel prihajajoče nove plošče, ki bo obnorel vso Slovenijo.

    3. Shujšamo ene tri kilce.

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