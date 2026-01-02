Televizija v letu 2025: Na lovu, na vislicah in med spomini

V lovu na odgovore

Lovci Janko, Viktor in Ivan. FOTO: Pop TV.

Ko so na Pop TV napovedali, da na ekrane prihaja licenčni televizijski kviz Na lovu, so bili ljubitelji hrvaške različice Potjera zagotovo dvomljivi. In čeprav pri voditelju Petru Polesu in treh lovcih zaenkrat še manjka pristne sproščenosti in duhovitih domislic, pa je bil dvom v veliki meri odveč. Hitropotezni kviz, kjer na pravilni odgovor ni potrebno čakati v nedogled, se od Potjere razlikuje predvsem po tem, da so vprašanja lažja, tako da tekmovalci s pravilnimi odgovori brez večjih težav pridejo do zaključnega lova, a jih potem tudi lovec lažje ulovi. No, pa še denarne nagrade so nižje.

Na vislicah

Besedolov. FOTO: TVS.

Če se je zdaj že dolga leta v čakanju na osrednjo informativno oddajo na TV Slovenija krajšalo čas z reševanjem križank z oddajo Vem!, pa je bila letos na voljo dvojna doza tovrstnega razvedrila, saj smo se lahko šli še vislice z oddajo Besedolov, ki je bila na sporedu pred Vem! Zagotovo je sprostitev ob lahkotnih družinskih kvizih mnogim pri srcu, drugi pa se ob čakanju na Dnevnik mirijo: človek, ne jezi se!

Okusno: Riba, raca, rak

Riba raca rak. FOTO: Planet TV.

Kako se znani znajdejo v kuhinji, kako se povežejo z drugimi slavnimi in kako so videti njihovi domovi? Odgovore je prinesla simpatična sezona šova Riba, raca, rak. Upamo, da kmalu pride nova.

Iskalci ljubezni prej izjema kot pravilo

Poroka na prvi pogled: Slovenija. FOTO: Planet TV.

Letošnja sezona oddaje Poroka na prvi pogled se je še manj približala licenčnemu eksperimentu, kakršnega gledajo denimo v Avstraliji. Udeleženci so skupaj preživeli zelo malo časa, prav tako so bili strokovnjaki manj vključeni v eksperiment, udeleženci, ki so dejansko želeli najti ljubezen v tej sezoni, pa so bili bolj izjema kot pravilo.

Obletnica leta: 30 let Pop TV

Darja Zgonc in Boštjan Lajovic. FOTO: Pop TV.

Obletnica leta: 30 let oddaje Male sive celice