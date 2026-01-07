Na TV Slovenija prihaja BBC-jeva serija, v kateri igra Katarina Čas

Na TV Slovenija bo od torka na sporedu britanska televizijska serija Divja češnja, v kateri igra tudi Katarina Čas. Dogaja se v okolju družbene elite, kot je Časova zapisala za STA, pa se serija dotika zaupanja v odnosih znotraj družine, prijateljstev in partnerskih vezi ter zakrivanja oči pred resnico. V ospredju je še temna plat družbenih omrežij.

Šestdelna serija v produkciji BBC, ki jo je napisala dvakratna dobitnica nagrade bafta Nicole Lecky, režijo pa podpisuje Toby MacDonald, se dogaja v elitnem, na videz brezhibnem svetu Richford Estate, kjer se življenje dveh mater in njunih najstniških hčera zdi popolno, dokler škandal, ki je povezan z objavami na družbenih omrežjih, ne razkrije temnih skrivnosti, ki pretresejo privilegirano skupnost. Kot so zapisali na RTV Slovenija, so v ospredju odnosi med materami in hčerami, razlike v vrednotah, družbeni pritiski ter dileme sodobnega starševstva v digitalni dobi.

Katarina Čas FOTO: Ana Gregorič

O poanti zgodbe je Katarina Čas zapisala, da mnogi nosijo maske, da bi navzven delovali kot popolna družina, čeprav je resnica drugačna. Po njenih besedah se »serija dotika pomena zaupanja v odnosih znotraj družine, prijateljstev in partnerskih vezi ter tega, kako si nekateri pred resnico zakrivajo oči. Pomemben poudarek je tudi temna plat družbenih omrežij, kot so skrite aplikacije, pritiski na najstnike in njihova potreba, da bi bili sprejeti v svojem okolju, pogosto za vsako ceno.«

V glavnih vlogah Divje češnje nastopata tudi igralki Carmen Ejogo in Eve Best, Časova je tokrat prevzela vlogo Jelene, ki po njenih besedah sprva deluje precej skrivnostno, hladno in ostro. Je neposredna, brez dlake na jeziku in se zaveda, da v njenem okolju ni pravih prijateljstev, svojih čustev na začetku pa ne razkriva zlahka.

Med snemanjem je bilo po besedah igralke kar nekaj čustveno zahtevnih prizorov, ki jih je treba zaradi premikov kamer in različnih kadrov večkrat ponavljati. Pri tem je zapisala, da gre v peti epizodi Jelena skozi zelo široko paleto čustev, zato so bili ti prizori zanjo najzahtevnejši, hkrati pa tudi katarzični.

Kot pravi, je bila ekipa profesionalna, režiser MacDonald ima tudi mirno prezenco, ki je pozitivno vplivala na razpoloženje. »Vedno je spodbujal dialog in nobena razprava o liku mu ni bila odveč, prej nasprotno. Snemanje je kolaborativen proces različnih ustvarjalnih segmentov, zato sta dobra komunikacija in medsebojno spoštovanje ključ do mirnih in kreativnih snemanj,« je dodala.

Ob novici, da serija tako kmalu po londonski premieri prihaja pred slovensko občinstvo, je bila igralka prijetno presenečena. Divjo češnjo bodo na prvem programu TV Slovenija predvajali ob torkih zvečer.