    Vikend

    Na TV Slovenija prihaja BBC-jeva serija, v kateri igra Katarina Čas

    Katarina Čas o Divji češnji: Mnogi nosijo maske, da bi na zunaj delovali kot popolna družina.
    Divja češnja FOTO: Promo
    Divja češnja FOTO: Promo
    STA
    7. 1. 2026 | 14:09
    7. 1. 2026 | 14:37
    3:20
    Na TV Slovenija bo od torka na sporedu britanska televizijska serija Divja češnja, v kateri igra tudi Katarina Čas. Dogaja se v okolju družbene elite, kot je Časova zapisala za STA, pa se serija dotika zaupanja v odnosih znotraj družine, prijateljstev in partnerskih vezi ter zakrivanja oči pred resnico. V ospredju je še temna plat družbenih omrežij.

    Katarina Čas: Vsi nosijo maske, njej pa je vseeno, kaj si mislijo drugi

    Šestdelna serija v produkciji BBC, ki jo je napisala dvakratna dobitnica nagrade bafta Nicole Lecky, režijo pa podpisuje Toby MacDonald, se dogaja v elitnem, na videz brezhibnem svetu Richford Estate, kjer se življenje dveh mater in njunih najstniških hčera zdi popolno, dokler škandal, ki je povezan z objavami na družbenih omrežjih, ne razkrije temnih skrivnosti, ki pretresejo privilegirano skupnost. Kot so zapisali na RTV Slovenija, so v ospredju odnosi med materami in hčerami, razlike v vrednotah, družbeni pritiski ter dileme sodobnega starševstva v digitalni dobi.

    Katarina Čas FOTO: Ana Gregorič
    Katarina Čas FOTO: Ana Gregorič
    O poanti zgodbe je Katarina Čas zapisala, da mnogi nosijo maske, da bi navzven delovali kot popolna družina, čeprav je resnica drugačna. Po njenih besedah se »serija dotika pomena zaupanja v odnosih znotraj družine, prijateljstev in partnerskih vezi ter tega, kako si nekateri pred resnico zakrivajo oči. Pomemben poudarek je tudi temna plat družbenih omrežij, kot so skrite aplikacije, pritiski na najstnike in njihova potreba, da bi bili sprejeti v svojem okolju, pogosto za vsako ceno.«

    V glavnih vlogah Divje češnje nastopata tudi igralki Carmen Ejogo in Eve Best, Časova je tokrat prevzela vlogo Jelene, ki po njenih besedah sprva deluje precej skrivnostno, hladno in ostro. Je neposredna, brez dlake na jeziku in se zaveda, da v njenem okolju ni pravih prijateljstev, svojih čustev na začetku pa ne razkriva zlahka.

    Med snemanjem je bilo po besedah igralke kar nekaj čustveno zahtevnih prizorov, ki jih je treba zaradi premikov kamer in različnih kadrov večkrat ponavljati. Pri tem je zapisala, da gre v peti epizodi Jelena skozi zelo široko paleto čustev, zato so bili ti prizori zanjo najzahtevnejši, hkrati pa tudi katarzični.

    Kot pravi, je bila ekipa profesionalna, režiser MacDonald ima tudi mirno prezenco, ki je pozitivno vplivala na razpoloženje. »Vedno je spodbujal dialog in nobena razprava o liku mu ni bila odveč, prej nasprotno. Snemanje je kolaborativen proces različnih ustvarjalnih segmentov, zato sta dobra komunikacija in medsebojno spoštovanje ključ do mirnih in kreativnih snemanj,« je dodala.

    Ob novici, da serija tako kmalu po londonski premieri prihaja pred slovensko občinstvo, je bila igralka prijetno presenečena. Divjo češnjo bodo na prvem programu TV Slovenija predvajali ob torkih zvečer.

    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Divja češnjaserijaKatarina ČasBBC

    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Družinski pes napadel 13-mesečnega dojenčka

    Otrok je bil ugrizen v desno lice, ni v smrtni nevarnosti.
    7. 1. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovanje

    Znani kandidati za guvernerja, varuha človekovih pravic in ustavne sodnike

    Predsednica republike za guvernerja predlaga Primoža Dolenca, za varuhinjo človekovih pravic pa Simono Drenik Bavdek.
    Nejc Gole 7. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pravna ekipa ugrabljenega predsednika

    Odvetnik Assangea bo branil tudi Nicolása Madura

    Na prostost je spravil ustanovitelja Wikileaksa, a zdaj je pred veteranom kazenskega prava še večji izziv.
    7. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Marinera

    Ameriške sile v bližini Islandije zavzele ruski tanker

    Po več kot dveh tednih zasledovanja je ameriška vojska danes, kljub domnevni ruski podmornici, zasedla ladjo. Sočasno so zasedli tudi tanker v Karibskem morju.
    7. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zimske razmere

    Vlak je zaradi snega vozil 21 ur, potniki izmučeni

    Zaradi obilice snega in podrtih dreves na progi je vlak več kot 12 ur stal v Kninu, kjer so potniki preživeli noč.
    7. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več

