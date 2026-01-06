Belo se pere na devetdeset najbolj gledan film leta 2025

Domača uspešnica Belo se pere na devetdeset je v zadnjem tednu leta 2025 pritegnila sedem tisoč gledalcev in tako z vrha gledanosti izrinila Minecraft Film, ki se je prej kitil z nazivom najbolj gledan film leta 2025. Igrana različica filma Lili in Žverca je tako dobila bronasto medaljo, na četrto mesto pa se je samo v dveh tednih predvajanja povzpel film Avatar: Ogenj in pepel in glede na to, da ga je ta teden videlo več kot trideset tisoč gledalcev bo kmalu nabral več gledalcev kot film Marka Naberšnika. A leto se je izteklo ... Svoj končni rezultat bo izboljšala tudi še animirana pustolovščina Zootropolis 2, saj je zadnji teden leta osvojil drugo mesto s skoraj dvanajst tisoč gledalci.

Zanimivo je, da je domači film poleg filma F1 edini, ki ni priredba drugega filma ali njegovo nadaljevanje. Če filme z naše lestvice primerjamo s svetovno lestvico gledanost, sta edina prava razlika prvi mesti. Pri nas film, posnet po avtobiografski zgodbi, na svetovni lestvici pa prvo mesto zaseda kitajski film Ne zha 2, animirano pustolovsko nadaljevanje filma iz leta 2019.