Natalija Bratkovič: Kmetija letos ponuja drugačne boje, nove štirinožne prijatelje in detektive v akciji

Kot je že v navadi, bo tudi letos v šov Kmetija vstopilo 16 tekmovalcev, te pa bo skozi šov vodila Natalija Bratkovič, ki je zdaj že nekaj časa stalnica na voditeljskem stolčku šova. Vseeno pa je v šovu vsako sezono nekaj novosti in nekaj presenečenj. Natalija je za Vikend povedala, kaj novega lahko gledalci pričakujejo letos.

O presenečenjih

Tokratna sezona Kmetije bo pošteno presenetila! Vem, da je to drzna izjava, in vem, da so pričakovanja gledalcev zelo velika, ampak če jih primerjam z vsem, kar se je zgodilo … Lahko vam povem, da se vam niti sanja ne, kaj vas čaka! Letos bo namreč kar nekaj situacij, ki so se zgodile PRVIČ sploh v zgodovini Kmetije na Pop TV. Še jaz nisem mogla verjeti očem in ušesom, pa me je težko presenetiti. (smeh) Res pričakujte nepričakovano!

O živalih

Nabor živali, za katere bodo morali skrbeti tekmovalci, se širi, tako da bodo na posestvu tudi še nikoli prej živeči štirinožni prijatelji.

Natalija Bratkovič FOTO Pro Plus

O arenah

Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek, kot so bili leta prej. Ne bodo več v slogu poligonov, ampak – tudi na željo gledalcev – bolj povezani s kmečkimi opravili.

Natalija Bratkovič FOTO Pro Plus

O ugankah

Sezono bo dopolnjevala nova uganka, ki bo tekmovalcem mešala štrene in kravžljala možgane, zelo zanimiva pa bo tudi za gledalce, ki bodo lahko na preizkušnjo dali svojo detektivsko in ugankarsko žilico. Prinesla bo tudi dodatne boje zunaj arene.

O skrivnostnem objektu

Gospodarica Nada, s katero se bova letos večkrat družili, bo poskrbela za nove tedenske naloge, na posestvu pa bo stal tudi nov, skrivnosten objekt.

O tekmovalcih

Tekmovalci vam bodo takoj zlezli pod kožo – na nekatere se boste jezili, z drugimi se smejali, včasih tudi jokali. Sam superfinale pa ... še nikoli ni bil takšen!