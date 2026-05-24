  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Neisha: Pred 20 leti je talent še kaj veljal

    Prvenec, ki ga je izdala pred dvajsetimi leti, je Nežo Buh – Neisho takoj izstrelil med bolj prepoznavne slovenske glasbenice.
    Neisha šteje dvajset let od začetka samostojne kariere FOTO Lucija Kramar
    Galerija
    Neisha šteje dvajset let od začetka samostojne kariere FOTO Lucija Kramar
    Robi Loboda
    24. 5. 2026 | 08:00
    10:45
    A+A-

    Po vseh vzponih in padcih se je Neisha odločila, da je zdaj čas za pregled kariere s ploščo največjih uspešnic in velikim koncertom s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Križankah. A tudi potem ne bo zatišja, saj je v mislih že pri naslednji plošči, ki jo napoveduje za prihodnjo pomlad.

     

    Kako bi z nekaj besedami opisali 20 let od izida prve plošče?

    Turbulentno. Kar je šlo na začetku strmo navzgor, se je potem hitro prizemljilo. In skozi ta čas sem se naučila, da je umetnost obstati, umetnost je vztrajati in umetnost je spoznati, da če ne delaš zase in iz sebe, je vse nesmiselno.

    Ja, to je klasika, da po zelo uspešnem prvencu sledi realnost prizemljitve. Takrat ima človek velike oči in kar naenkrat tudi sredstva za kakšne svoje apetite in glasbene fetiše in začne razmišljati o snemanju v tujini s tujimi producenti in visokoletečih glasbenih imenih. To je lahko za glasbo dobro, ampak ponavadi ni.

    S ploščo Neisha ste se takrat skoraj neznani v javnosti takoj zasidrali na slovenski glasbeni sceni. Plošča vas je izstrelila na sceno. Ste takšen uspeh pričakovali?

    Včasih ljudje vidijo le vrh ledene gore, ki štrli ven, a za mano je bilo takrat že dvajset let urjenja, šolskih klopi v glasbenih šolah, dolgih ur vaj klavirja, igranja klaviatur v različnih zasedbah. Da pa sem se odločila za solistično kariero, je posledica prav tega, da se nisem mogla oprijeti drugih zasedb, v katerih bi se lahko ustalila, da bi me popeljale dlje in bi od tega kaj imela. Po drugi strani je naraščal pritisk zaradi mojih lastnih komadov, ki so se začeli oblikovati. Vse več je bilo tudi tekstov, in čeprav sem prav tako pisala za druge, so nekateri komadi vztrajno čepeli v predalu in je bilo jasno, da jih bom morala posneti sama. Tako da je šlo za nekakšno mehko prisilo, klic, iz katerega je potem nastal tudi poklic. Mislim, da sem poslana na ta svet, da ga oplajam z dobrimi vibracijami v obliki zvoka. Pojem, igram, komponiram, učim in počnem vse, kar je povezano z glasbo, tako da so moji urniki pestri, polni glasbe. S tem pa hkrati ni več tiste lahkotnosti, ki je bila, da bi lahko le slonela na krilih solo kariere in žela sadove, ampak sem postala delavec v glasbeni industriji. In hvala talentu, ki ga imam, da lahko od tega tudi preživim.

    Pa je bil ta preskok, da ste stopili tudi pred mikrofon in se podali na solistično pot, težak?

    Poleg tega, da se je začel nabirati material, takrat nisem ravno vedela, kaj naj sama s sabo. Takrat, to je bilo leta 2003, sem bila tudi na neki življenjski prelomnici in sem se odločala med nadaljnjim študijem filmske kompozicije v Londonu in ponudbo, ki sem jo dobila od producenta Dejana Radičevića za snemanje solo plošče. »Daj, gremo!« me je pregovarjal. To so bili še zlati časi avansov, pogodb in nekih starih načinov, kako si prišel do plošče. Takrat je talent še kaj veljal.

    Velikemu uspehu prve plošče pogosto sledi sindrom druge plošče in vprašanje, kako uspeh ponoviti ali celo preseči. Kar je zelo težko.

    Ja, to je klasika, da po zelo uspešnem prvencu sledi realnost prizemljitve. Takrat ima človek velike oči in kar naenkrat tudi sredstva za kakšne svoje apetite in glasbene fetiše in začne razmišljati o snemanju v tujini s tujimi producenti in visokoletečih glasbenih imenih. To je lahko za glasbo dobro, ampak ponavadi ni. Nikoli več se ne more ponoviti tisto presenečenje, ki se je zgodilo prvič. Tako se hitro začneš gristi v lasten rep, tudi zaradi zakonitosti terena, saj ga omejuje slovenski jezik. In ob takem začetnem uspehu hitro opaziš, da ti takrat, ko si vroča roba, ni bilo težko biti povsod, na vseh dogodkih, tako eminentnih kot na pasjih procesijah. Takrat to ni problem. Problem je potem v to žerjavico pihati. Takrat se prehitro razprodaš. Prav zares šele po nekaj ploščah najdeš tisto svojo pot, ki se je potem držiš in po kateri te ljudje prepoznajo na dolgi rok.

    Vi veliko daste tudi na vizualno plat in videospote pospremite z vizualnimi preobrazbami. V pravkar izdani skladbi Najdi me ste piromansko zažgali klavir.

    Seveda!!! To sem si vedno želela! (smeh) Te mini vloge v videospotih, ko se lahko malo poigraš s svojo podobo, so mi všeč. Tako kot imam sama vizualno valovanja tako v barvi las kot kilogramih, jih imam tudi v vizualni podobi. Ampak jaz se s tem rada igračkam in to naredim sama sebi v veselje. Včasih zadenem, včasih pa udarim mimo. Ampak – kaj me briga! Glasba je umetnost v času in to izraža stanje mojega telesa in duha v tistem trenutku.

    Neisha FOTO Klemen Ceglar
    Neisha FOTO Klemen Ceglar

    Kako pa je bilo opazovati tisti klavir v plamenih?

    Veličastno! Sicer me malo grizlo, saj sem pomislila, da je bilo lahko videti tudi kot oskrunjenje, potem pa sem rekla, ne, to je obredni zažig. Klavir je že odslužil svoje in bi ga lahko dala le v kakšno gostilno za solatni bar. Tako da sem ga raje zažgala! Morda sem v prenesenem pomenu s tem zažgala še kaj drugega. Tudi v življenju, v odnosih … včasih kar čakamo, da se bodo smeti same odnesle ven. Ko vidiš, da lahko daš življenju prihodnost in se mu odpreš, moraš narediti radikalne spremembe, morda selitev, redefinicijo samega sebe. Tudi ob ljudeh, s katerimi se največ družiš, se lahko znajdeš v situaciji, ko postaneš zagrenjen, poln nekih pripomb, si tečen in spiješ deseti »šnops«, ker se nimaš v redu, se ne znaš premakniti in narediti spremembe ali pa si je niti ne upaš. Kot da te po petdesetih letih spustijo iz zapora in ti zunaj nič ni jasno, zato si rečeš, dajte me nazaj! Tako da je klavir tudi prispodoba za nekaj, kar mi je v življenju odslužilo, kar sem pustila za sabo. In da se mi morda lahko odpre kaj drugega, ker je rutina že postala malo dolgočasna.

    Pred vami je izid plošče z največjimi uspešnicami, ampak skladbe Najdi me ne bo na njej …

    Plošča z uspešnicami je šla v tisk, še preden sem posnela Najdi me. Jeseni nameravam iti v studio in morda prihodnjo pomlad izdati ploščo z novim materialom, na kateri bo tudi ta skladba.

    Doštudirali ste tudi kompozicijo, uglasbili ste muzikal Povodni mož, zdaj boste nastopili s simfoniki. Ste se tudi tokrat lotili aranžmajev?

    Seveda! Koncert bomo odprli z mojo Rapsodijo za klarinet, klavir in orkester, potem bomo iz arhiva potegnili nekaj not, saj s simfoniki ne nastopam prvič, z njimi sem nastopila že leta 2006, tako da gremo zdaj, dvajset kil kasneje, nazaj. (smeh) Seveda pa me do koncerta čaka še kakšen aranžma. Za dirigentsko palico bo poprijel Patrik Greblo. Malo me je strah, ker smo kar v časovni stiski, po drugi strani pa vem, da smo profesionalci. Ko damo note na stojalo, igramo iz prve.

    Ste izrazito nefestivalska izvajalka. Ne pomnim, da bi vas videl nastopiti na kak­šnem festivalu. Pojavite se kot avtorica, recimo za skladbo Sanjava, s katero je leta 2020 Nuša Derenda sodelovala na Emi, ne pa kot nastopajoča …

    Sem bolj teta iz ozadja. Morda sem kdaj pela v šov programu, tekmovala pa ne. Večkrat sem bila v komisiji, vsaj petkrat, na Popevki in tudi na Emi sem podelila nekaj glasov. Sem pa kot avtorica pasivno udeležena in pošiljam svoje stranke na festivale. Sama nikoli nisem čutila želje po tekmovanju, kjer odloča kvantiteta – televoting. Najbolj bedno je, da štejejo in prevladajo le ti glasovi, tako da potem lahko izvisim pred najbolj bednim … Ah, pa ne bom nadaljevala. Ne bom se metala na zobe za število glasov, ki bi mi jih podelili gledalci in tisti prek spleta. Pa dajte, no!

    Neisha, petek, 26. junija, Križanke, Ljubljana

    Kaj lahko pričakujemo na koncertu v Križankah?

    Simfoniki RTV so moji osrednji gostje, tu bo tudi zborček iz moje šole Mala šola rokenrola, tu bo en kup baletnih plesalcev, med solisti sem si upala povabiti Gorana Bojčevskega, virtuoza na vsem, v kar se da pihniti. Po pevskih gostih pa nisem imela velikih želja, ker gre le za presek mojega dela, saj bodo na repertoarju bolj kot ne moje uspešnice. Tokrat bo oder moj! Ampak ne držite me za besedo, ker je do takrat še nekaj časa, jaz pa si lahko teden prej kaj izmislim, kaj pa, če bi poklicali tega in tega.

    Datum koncerta je dovolj zgodaj, da bo potem čas za mirno poletje in dopustovanje …

    Nič ne bo mirno. Moram se seliti, poiskati nov dom. Zoprno je, saj se je to začelo kazati že lani, tako da je bilo leto 2025 obrnjeno na glavo, tako psihično kot fizično. Tudi leto 2026 se je začelo ognjeno, tako kot klavir, morda pa bo potem vseeno čas, da ladja zapluje v mirne vode. Moram iskreno reči, da sem zelo zasedena s poučevanjem in drugim, in ko imam čas, najraje spim, božam mačke, malo pospravim in je tu že ponedeljek. Tako da upam, da bo potem le kaj časa, da bom spet lahko šla kam malo dlje in spremenila okolje.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Maksim Mrvica: Kri na klavirskih tipkah

    Svetovno znani hrvaški pianist Maksim Mrvica se junija ponovno vrača v Ljubljano.
    1. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    She Rocks: Nuša, Tina, Katarina, Gaja in Leyre si bodo rože dale same

    Na koncertnem spektaklu She Rocks bo nastopilo 12 pevk, ki bodo občinstvo zabavale z zimzelenimi rockovskimi skladbami.
    6. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Parvani Violet: Slovenija premajhna zanjo?

    Pod umetniškim imenom Parvani Violet nastopa Veronika Steiner, ki je zadnje čase na glasbenem področju zelo aktivna.
    9. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Strupenjače

    Pod odejo v bivaku naletela na modrasa

    V Sloveniji živi enajst vrst kač, najpogostejši je modras. Kako ukrepati ob srečanju in ob kačjem ugrizu.
    Tina Horvat 23. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Black Cube

    Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

    »Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
    22. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mihael Petrovič st. nekdanji župan občine Kočevje

    Odvzem orožja teritorialni obrambi je bil točka preloma

    Mihael Petrovič st., predsednik skupščine občine Kočevje oziroma župan občine Kočevje v času osamosvojitve.
    Simona Fajfar 23. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel

    Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, NSi, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.
    Uroš Esih 22. 5. 2026 | 17:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Slovenci živijo v akvariju

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendNeisha20 let kariereklavirKrižanke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Indeks umetne inteligence v Sloveniji rahlo nižji od evropskega povprečja

    Naraščanje uporabe še ne pomeni, da prihaja do večjega zaupanja, udobja, uporabnosti in sprejemanja umetne inteligence.
    24. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Na območju Lipc zasilno pristalo jadralno letalo

    Pilot k sreči ni bil poškodovan, je pa nekaj škode na letalu.
    24. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

    V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij.
    24. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Christian Welzel

    Za Evropsko unijo je življenjskega pomena, da Orbána ni več na oblasti

    Z nemškim akademikom smo se pogovarjali predvsem o tem, kaj se po Evropi in po svetu dogaja z demokracijo.
    Gorazd Utenkar 24. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Roland Garros

    V Parizu le prvo dejanje teniške vojne, ki dobiva zalet

    Začetek drugega grand slama zasenčilo vse večje nezadovoljstvo z nagradnim skladom. Jannik Sinner favorit, v ženskem delu več neznank.
    Nejc Grilc 24. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

    V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij.
    24. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Christian Welzel

    Za Evropsko unijo je življenjskega pomena, da Orbána ni več na oblasti

    Z nemškim akademikom smo se pogovarjali predvsem o tem, kaj se po Evropi in po svetu dogaja z demokracijo.
    Gorazd Utenkar 24. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Roland Garros

    V Parizu le prvo dejanje teniške vojne, ki dobiva zalet

    Začetek drugega grand slama zasenčilo vse večje nezadovoljstvo z nagradnim skladom. Jannik Sinner favorit, v ženskem delu več neznank.
    Nejc Grilc 24. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo