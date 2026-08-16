Neli, pevka skupine RANR: Druženje s frendi, zunaj!

Vikend vabi! Kaj pijete?

Piño colado ali pa kar tekilo.

Na letošnjem festivalu MMS ste za skladbo Valovi prejeli kar dve priznanji: nagrado MMS bodočnost, ki najbolj prepričljivo predstav­lja prihodnost slovenske glasbene scene, in nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega izvajalca ... Kaj vam pomenita nagradi, kaj obetata za prihodnost skupine?

Nagradi smo prejeli z zavedanjem, da smo se res trudili, ampak zdaj prehajamo na naslednjo raven, na kateri stremimo k temu, da se čim bolj povežemo z ljudmi, da spoznajo tudi nas, kdo smo, in ne samo naše glasbe. Hvaležni smo iz dna srca.

Kaj pravzaprav pomeni RANR?

RANR je bend. Ni vsako ime rojeno s pomenom in RANR je dokaz tega. To ime je s časom dobilo velik pomen za nas in upamo, da bo kmalu tudi za vse potencialne oboževalce.

Bila bi Paris Hilton leta 2000 – modna diva. Najprej bi kupila vsa zavetišča za živali in jih posvojila, kolikor bi se jih dalo.

Kje valovite to poletje?

Italija in pa Portorož (MMS).

Znanstveniki si niso edini, koliko dni počitnic naj bi potreboval človek. Katera je magična številka dni dopusta za vas?

Številka 8, ampak tudi če je manj dni, me ne moti. (smeh)

Če bi bilo vaše letošnje poletje film, kakšen bi bil naslov? In kakšen bi bil žanr? Romantična komedija, triler, drama …?

Vedno bova vedno. (smeh) Lani smo izdali komad z naslovom Vedno. Ta nas bo spremljal vedno, ker to kričimo, radi imamo življenje, radi delamo glasbo. In tako bi bil videti tudi film – pet prijateljev, ki živijo življenje, ljubijo, sovražijo in so še vedno tu drug za drugega. Bi pa bila to verjetno komedija. (smeh)

Letošnje poletje, večer, zabava … Katero pesem bi moral DJ zavrteti, da bi vstali od mize, čeprav ste prisegli, da danes ne boste plesali?

Sophie Ellis Bextor:​ Murder on the Dancefloor.

Kateri vonj vas najbolj spominja na poletje?

Vonj po cigaretah.

Kdo je vaš guru dobrega počutja?

Poslušanje afirmacij na youtubu ali pa Ali's tarot, to je vedeževalka z youtuba.

Kateri je vaš najljubši poletni mesec?

Julij.

Kaj bi si želeli, da bi bilo v življenju tako preprosto kot poleti?

Oditi ven, ne da bi bilo treba razmišljati o tem, ali bo mrzlo ali ne.

Najljubše družabno omrežje?

Druženje s frendi, zunaj!

Če bi morali izbrati: teden dni brez ogledala ali teden dni brez interneta?

Teden dni brez interneta. Ogledalo potrebujem, se je le treba urediti za koncerte. (smeh)

Če bi lahko za en dan zamen­jali življenje s katero koli znano osebo, kdo bi to bil – in kaj bi najprej naredili?

Bila bi Paris Hilton leta 2000 – modna diva. Najprej bi kupila vsa zavetišča za živali in jih posvojila, kolikor bi se jih dalo.

Koga oziroma kaj podpirate?

Najbolj podpiram iskrenost. Dandanes ljudje hitro začutijo, če je nekaj narejeno samo zato, da ustreza drugim. Vedno so me privlačili ljudje, ki imajo svoj slog, svojo energijo in jih ni strah, da so malo drugačni. Verjamem v žensko moč, pravzaprav podpiram vse ljudi, ki si upajo biti drugačni in so ponosni na to. Obenem podpiram svobodo izbire, izražanja, da se lahko spreminjamo. Tudi jaz imam več različnih plati in to je nekaj, kar te dela človeka. Taki smo vsi pri RANR, vsak ima svoj svet.

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Katera svetovno znana oseba bi po vašem mnenju najbolje preživela teden dni v slovenskem kampu?

Adam Sandler.

In za konec: kaj se mora zgoditi, da boste septembra rekli: dobro poletje je bilo?

Se je zgodilo že zadosti do zdaj, da lahko rečem, da je bilo dobro poletje, bi pa vseeno še dodala, da se vidimo 5. septembra na Putafestu v Lenartu, potem bo pa to res vrhunsko poletje.