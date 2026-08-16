Neli, pevka skupine RANR: Druženje s frendi, zunaj!

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Piño colado ali pa kar tekilo.
Nagradi smo prejeli z zavedanjem, da smo se res trudili, ampak zdaj prehajamo na naslednjo raven, na kateri stremimo k temu, da se čim bolj povežemo z ljudmi, da spoznajo tudi nas, kdo smo, in ne samo naše glasbe. Hvaležni smo iz dna srca.
RANR je bend. Ni vsako ime rojeno s pomenom in RANR je dokaz tega. To ime je s časom dobilo velik pomen za nas in upamo, da bo kmalu tudi za vse potencialne oboževalce.
Bila bi Paris Hilton leta 2000 – modna diva. Najprej bi kupila vsa zavetišča za živali in jih posvojila, kolikor bi se jih dalo.
Italija in pa Portorož (MMS).
Številka 8, ampak tudi če je manj dni, me ne moti. (smeh)
Vedno bova vedno. (smeh) Lani smo izdali komad z naslovom Vedno. Ta nas bo spremljal vedno, ker to kričimo, radi imamo življenje, radi delamo glasbo. In tako bi bil videti tudi film – pet prijateljev, ki živijo življenje, ljubijo, sovražijo in so še vedno tu drug za drugega. Bi pa bila to verjetno komedija. (smeh)
Sophie Ellis Bextor: Murder on the Dancefloor.
Vonj po cigaretah.
Poslušanje afirmacij na youtubu ali pa Ali's tarot, to je vedeževalka z youtuba.
Julij.
Oditi ven, ne da bi bilo treba razmišljati o tem, ali bo mrzlo ali ne.
Druženje s frendi, zunaj!
Teden dni brez interneta. Ogledalo potrebujem, se je le treba urediti za koncerte. (smeh)
Bila bi Paris Hilton leta 2000 – modna diva. Najprej bi kupila vsa zavetišča za živali in jih posvojila, kolikor bi se jih dalo.
Najbolj podpiram iskrenost. Dandanes ljudje hitro začutijo, če je nekaj narejeno samo zato, da ustreza drugim. Vedno so me privlačili ljudje, ki imajo svoj slog, svojo energijo in jih ni strah, da so malo drugačni. Verjamem v žensko moč, pravzaprav podpiram vse ljudi, ki si upajo biti drugačni in so ponosni na to. Obenem podpiram svobodo izbire, izražanja, da se lahko spreminjamo. Tudi jaz imam več različnih plati in to je nekaj, kar te dela človeka. Taki smo vsi pri RANR, vsak ima svoj svet.
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Adam Sandler.
Se je zgodilo že zadosti do zdaj, da lahko rečem, da je bilo dobro poletje, bi pa vseeno še dodala, da se vidimo 5. septembra na Putafestu v Lenartu, potem bo pa to res vrhunsko poletje.
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