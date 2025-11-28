  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Zakaj se s kulturo ukvarjajo Ljubljančani, ki so podedovali stanovanje

    Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali in zapeli z njo je zdaj na ogled v kinu, scenaristka pa je spregovorila o filmu in današnji kulturni sceni.
    FOTO: Juš Premrov
    Galerija
    FOTO: Juš Premrov
    Mateja Košir
    28. 11. 2025 | 09:00
    28. 11. 2025 | 09:07
    10:17
    A+A-

    Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo je verjetno eden najdaljših naslovov v slovenskem filmu. Utrnil se je režiserki Ester Ivakič, medtem ko sta z Niko Jurman pisali scenarij zanj. Skupaj sta ustvarili zgodbo o deklici, ki verjame, da bi njeno petje lahko preprečilo smrt njene babice, in se zato prijavi v pevski zbor, čeprav nima posluha in je drugi otroci ne sprejemajo. Nika pravi, da sama ni tako pogumna kot Ida, še zdaj se namreč boji parkljev.

    Terezko in Ido sta odigrali mladi igralki Liza Muršič in Lana Marić. FOTO: Temporama
    Terezko in Ido sta odigrali mladi igralki Liza Muršič in Lana Marić. FOTO: Temporama

    Film je dobil izjemno nenavaden naslov. Zasledila sem, da si ga je izmislila režiserka. Kako ga sami doživljate?

    Scenarij sva dolgo pisali pod naslovom zbirke zgodb Suzane Tratnik, po katerih je nastal, Noben glas. Med snemanjem pa je Ester videla, da film potrebuje daljši naslov, in je imela prav. Poved se ji je utrnila, ko si je predstav­ljala, kako bodo prebivalci sveta tega filma govorili o Idi čez mnoga leta, ko Ide že dolgo več ne bo.

    Od začetka sva bili odločeni, da otrok v tem filmu ne bo lik, ki nas zabava s svojimi prikupnimi problemi, dokler ne odraste in ga čakajo prave bitke.

    Če prav razumem, ste vi najprej sami iz kratkih zgodb Suzane Tratnik izluščili bolj linearno zgodbo. Kako pa sta si z režiserko razdelili scenaristično delo?

    Mislim, da gredo smešne in žalostne stvari dobro skupaj. Ko sem prebrala knjigo, me je zabavala misel o grdem otroškem petju in hkrati žalostila zgodba, v kateri se deklica sooča s smrtjo stare mame. Scenarij je tako začel gravitirati okoli strahu pred izgubo, nadzorom in sprejemanjem. Tako Suzani kot sebi bi naredila krivico, če bi rekla, da sem iz njene knjige zgodbo izluščila. V njenem pisanju ni ničesar preveč. Suzana je zgradila svet in s tem igrišče, na katero sva z Ester prinesli vsaka svoje igrače. Nekaj let sva se dobivali vsako sredo in najprej sva se veliko pogovarjali. Ko je prišel čas, sva se dogovorili za ključne dogodke, brez katerih zgodbe ne bi bilo. Nato sva te dogodke razdelili na prizore. Do naslednje srede sva vsaka posebej napisali isti prizor in si ga poslali. Če je bilo v napisanem kaj izrazito smešnega, dobrega ali slabega, sva si kar hitro poslali tudi kakšen sms s citatom. Recimo: »Jaz sem Terezka in rada jem gnoj.« Nato sva iz dveh različic prizora vzeli, kar nama služi. Presenetilo me je, da sva večinoma zagovarjali iste stvari, ne glede na to, katera jih je napisala.

    Film je ponekod zelo otroški, spet ob drugih trenutkih zelo mračen, elegičen in pogosto ironičen. Posebej zanimiva je mešanica otroškega in božanskega, ki v otroški glavi deluje čisto naravno, recimo Terezkine molitve ali izdelava groba za Maco, če bi ga morda potrebovala, da bo lahko šla v nebesa. Od kod navdih za tako filmsko atmosfero?

    Od začetka sva bili odločeni, da otrok v tem filmu ne bo lik, ki nas zabava s svojimi prikupnimi problemi, dokler ne odraste in ga čakajo prave bitke. Želeli sva se spomniti, kaj vse tvori otroški vsakdan. Aktualni dogodki, stari običaji, družbeni sistem, religija, sanje, konvencije, pravljice, strahovi, neizrečeno in naključna dejstva so v otroštvu enako legitim­ni viri informacij, ne glede na to, kam jih na lestvico resničnosti umeščamo odrasli.

    Če nisi iz Ljubljane, tu ne boš podedoval stanovanja, kar pomeni, da boš moral plačevati najemnino. Posledica tega je, da se s kulturo ne moreš resno ukvarjati, ker moraš delati za preživetje. Kar pomeni, da se s kulturo in umetnostjo najlažje in najpogosteje ukvarjajo Ljubljančani, ki so
    v Ljubljani podedovali stanovanje.

    Že prej ste kdaj poudarili nasprotje med mestom in podeželjem, ki je izraženo tudi v tem filmu, saj sta Ida in Terezka pogosto tarči žaljivk zaradi kmečkega porekla. Nekaj podobnega ste pokazali v svojem filmu Borbike. So bile take tudi vaše osebne izkušnje?

    Dinamika moči med centrom in periferijo je definitivno tema, ki me zanima in tudi precej zabava. Problem je sistemski; delo v kulturi v Sloveniji je močno centralizirano v Ljubljani. Mlad človek, ki ga zanima pisanje, umetnost in ustvarjanje, se bo zato srečal s prestolnico. Ker je to delo vsaj na začetku slabo ali nič plačano, ga lahko opravljaš le, če si lahko privoščiš za majhno plačilo veliko delati. Če nisi iz Ljubljane, tu ne boš podedoval stanovanja, kar pomeni, da boš moral plačevati najemnino. Posledica tega je, da se s kulturo ne moreš resno ukvarjati, ker moraš delati za preživetje. Kar pomeni, da se s kulturo in umetnostjo najlažje in najpogosteje ukvarjajo Ljubljančani, ki so v Ljubljani podedovali stanovanje.

    V filmu Ida ni velikega mesta, a periferija marginalizira naprej. Marginalizacija je proces, ki se ponavlja v neskončnost, vedno pa se začne v centru moči.

    Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. FOTO: Temporama
    Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. FOTO: Temporama

    Zanimiv je tudi jezik filma: starejši liki govorijo v čisti prekmurščini, ki ste jo celo opremili s podnapisi. Kako ste se odločili za te jezikovne nianse? Imajo tudi vsebinski pomen – v smislu kot starka na začetku, ki opozori na razliko med starimi in mladimi?

    Kot je v filmu iz več različnih obdobij sestav­ljen čas, je tako narejen tudi prostor. Dialoge sem pisala v svojem narečju, ki ga govorimo v obmejnem kraju Dobova, Ester je pisala v govorici domačega Šentjurja, igralke pa so dia­loge povedale vsaka v svojem narečju. Lana Marić (Ida) in Milena Stropnik (stara mama) prihajata iz Lendave, Liza Muršič (Terezka) pa iz Ljutomera, želeli sva, da vsaka od njih govori jezik, v katerem beseda najbolje steče.

    Kot scenaristka mislim, da se moram interpretacije pomenov vzdržati. Scenarij je prehodni dokument, iztočnica in povabilo za kreativno sodelovanje mnogih sodelavk in sodelavcev, ki nato ustvarjajo suvereno. Ko je film končan, kot scenaristka pri dodeljevanju pomenov nimam večje moči, kot jo imam kot gledalka.

    Pomemben del filma je tudi glasba (in ne mislim samo na Idino petje). Ste morda med pisanjem že kaj razmišljali tudi o tem?

    Zares si ne znam predstavljati razmišljanja, ki bi zasnovalo glasbeno mojstrovino Nebes glas, s katero nam v filmu postrežeta ustvarjalca Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek.

    Kateri del zgodbe je bilo najtežje ufilmiti in kateri del je najbolj »vaš«?

    Pri pisanju mi je bilo izziv ohranjanje Idine perspektive in pripovedovanje skozi njeno dojemanje. Najbolj domače mi je bilo pisanje dialogov, tam sem se počutila najbolj kot jaz. Nobenega dela pa ne dojemam kot povsem mojega. Film je podoben ekipnemu športu, da nekdo zadene gol, je potrebnih veliko lepih podaj.

    Če bi morali izbrati eno sceno, ki vam je v ustvarjalnem procesu ostala pod kožo, katera bi to bila in zakaj?

    Posebno mesto v mojem srcu ima prizor, v katerem se Ida in Propalica poslovita. Ta prizor me je ganil in zabaval tako med pisanjem kot med ogledom.

    Ste tudi sicer v Idinem svetu prepoznali del svojega otroštva ali svojih strahov?

    Ida se mi zdi kar pogumna. Sama si na primer ne bi upala teči za pozvačinom, saj se kurentov, parkljev in podobnega še vedno zelo bojim.

    Film ste spremljali ob festivalskih projekcijah. Vas je odziv gledalcev kaj presenetil?

    Gledalci so pametni in nanje sva tudi računali. Vesela sem, da je film naletel na toliko odprtih src.

    Zadnje čase smo dobili kar nekaj filmskih avtoric, poleg vaju z Ester so tu še Urška Djukić, Sonja Prosenc, Tijana Zinajić, Urša Menart … Kako vi gledate na položaj ženskih zgodb in avtoric v slovenskem filmu?

    Na seznam avtoric, ki so v zadnjem letu sodelovale pri zahtevnih celovečernih projektih, bi dodala vsaj še Petro Seliškar, Emo Kugler, Kuklo, Olgo Michalik in mnoge druge. V slovenskem prostoru je veliko zanimivih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki jih je vredno spremljati. Še vedno pa pogrešam filme avtoric in avtorjev iz različnih marginaliziranih skupin, ki živijo in delajo v Sloveniji. Na temo vključevanja v družbo smo letos lahko videli dva dobra dokumentarna filma Ko pridem ven (Metod Pevec) in Novi sošolci (Toni Cahunek). Želim pa si videti tudi filme, v katerih avtorji z margine svoje zgodbe povedo sami. Brez tega pogleda je Slovenija kot država in skupnost kulturno osiromašena.

    Vaš prejšnji projekt je bil kratki igrani film Hiša, ki še ni imel premiere, še pred tem animirani film Borbike. Pripravljate že kak nov projekt? Kaj bi naredili, če ne bi imeli finančnih omejitev?

    Zdaj pišem animirano serijo, ki nadaljuje zgodbo kratkega filma Borbike (2022). Če ne bi imela finančnih omejitev in bi denar res morala uporabiti samo za ustvarjanje, bi snemala film z veliko vaj z igralci, globinske ostrine, časa za montažo in glasbe, zaščitene z avtorskimi pravicami.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Izginula lepotica

    Pogrešane vplivnice Stefanie še ni, aretirali že tri Slovence

    Preverjanje zažganega avtomobila osumljenca ni dalo dodatnih sledi o Stefanie, ki je pogrešana že pet dni.
    Tomica Šuljić 27. 11. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Možna prisotnost tujkov

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Potrošnikom svetujejo, da Sparovih kokosovih poljubčkov ne uživajo in jih zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
    26. 11. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Srečanje v Ljubljani

    Predvolilni festival evropskih političnih strank, Grims pod sankcijami

    Poseben status ima poslanec Branko Grims, ki je zaradi svojih skrajnih stališč pod neformalnimi sankcijami znotraj skupine ELS.
    Uroš Esih 27. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju iz Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

    Na slavnostni prireditvi Delove podjetniške zvezde 2025 so najprej razkrili podjetji v obeh kategorijah, ki so jima največ glasov namenili bralci.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 19:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Nominiranci postavljajo trende – to je dokaz vrhunskosti

    Podjetja prihodnosti: Na gala večeru na Brdu pri Kranju smo razkrili zmagovalce letošnjega že devetega izbora.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več

