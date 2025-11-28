Zakaj se s kulturo ukvarjajo Ljubljančani, ki so podedovali stanovanje

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo je verjetno eden najdaljših naslovov v slovenskem filmu. Utrnil se je režiserki Ester Ivakič, medtem ko sta z Niko Jurman pisali scenarij zanj. Skupaj sta ustvarili zgodbo o deklici, ki verjame, da bi njeno petje lahko preprečilo smrt njene babice, in se zato prijavi v pevski zbor, čeprav nima posluha in je drugi otroci ne sprejemajo. Nika pravi, da sama ni tako pogumna kot Ida, še zdaj se namreč boji parkljev.
Scenarij sva dolgo pisali pod naslovom zbirke zgodb Suzane Tratnik, po katerih je nastal, Noben glas. Med snemanjem pa je Ester videla, da film potrebuje daljši naslov, in je imela prav. Poved se ji je utrnila, ko si je predstavljala, kako bodo prebivalci sveta tega filma govorili o Idi čez mnoga leta, ko Ide že dolgo več ne bo.
Od začetka sva bili odločeni, da otrok v tem filmu ne bo lik, ki nas zabava s svojimi prikupnimi problemi, dokler ne odraste in ga čakajo prave bitke.
Mislim, da gredo smešne in žalostne stvari dobro skupaj. Ko sem prebrala knjigo, me je zabavala misel o grdem otroškem petju in hkrati žalostila zgodba, v kateri se deklica sooča s smrtjo stare mame. Scenarij je tako začel gravitirati okoli strahu pred izgubo, nadzorom in sprejemanjem. Tako Suzani kot sebi bi naredila krivico, če bi rekla, da sem iz njene knjige zgodbo izluščila. V njenem pisanju ni ničesar preveč. Suzana je zgradila svet in s tem igrišče, na katero sva z Ester prinesli vsaka svoje igrače. Nekaj let sva se dobivali vsako sredo in najprej sva se veliko pogovarjali. Ko je prišel čas, sva se dogovorili za ključne dogodke, brez katerih zgodbe ne bi bilo. Nato sva te dogodke razdelili na prizore. Do naslednje srede sva vsaka posebej napisali isti prizor in si ga poslali. Če je bilo v napisanem kaj izrazito smešnega, dobrega ali slabega, sva si kar hitro poslali tudi kakšen sms s citatom. Recimo: »Jaz sem Terezka in rada jem gnoj.« Nato sva iz dveh različic prizora vzeli, kar nama služi. Presenetilo me je, da sva večinoma zagovarjali iste stvari, ne glede na to, katera jih je napisala.
Od začetka sva bili odločeni, da otrok v tem filmu ne bo lik, ki nas zabava s svojimi prikupnimi problemi, dokler ne odraste in ga čakajo prave bitke. Želeli sva se spomniti, kaj vse tvori otroški vsakdan. Aktualni dogodki, stari običaji, družbeni sistem, religija, sanje, konvencije, pravljice, strahovi, neizrečeno in naključna dejstva so v otroštvu enako legitimni viri informacij, ne glede na to, kam jih na lestvico resničnosti umeščamo odrasli.
Če nisi iz Ljubljane, tu ne boš podedoval stanovanja, kar pomeni, da boš moral plačevati najemnino. Posledica tega je, da se s kulturo ne moreš resno ukvarjati, ker moraš delati za preživetje. Kar pomeni, da se s kulturo in umetnostjo najlažje in najpogosteje ukvarjajo Ljubljančani, ki so
v Ljubljani podedovali stanovanje.
Dinamika moči med centrom in periferijo je definitivno tema, ki me zanima in tudi precej zabava. Problem je sistemski; delo v kulturi v Sloveniji je močno centralizirano v Ljubljani. Mlad človek, ki ga zanima pisanje, umetnost in ustvarjanje, se bo zato srečal s prestolnico. Ker je to delo vsaj na začetku slabo ali nič plačano, ga lahko opravljaš le, če si lahko privoščiš za majhno plačilo veliko delati. Če nisi iz Ljubljane, tu ne boš podedoval stanovanja, kar pomeni, da boš moral plačevati najemnino. Posledica tega je, da se s kulturo ne moreš resno ukvarjati, ker moraš delati za preživetje. Kar pomeni, da se s kulturo in umetnostjo najlažje in najpogosteje ukvarjajo Ljubljančani, ki so v Ljubljani podedovali stanovanje.
V filmu Ida ni velikega mesta, a periferija marginalizira naprej. Marginalizacija je proces, ki se ponavlja v neskončnost, vedno pa se začne v centru moči.
Kot je v filmu iz več različnih obdobij sestavljen čas, je tako narejen tudi prostor. Dialoge sem pisala v svojem narečju, ki ga govorimo v obmejnem kraju Dobova, Ester je pisala v govorici domačega Šentjurja, igralke pa so dialoge povedale vsaka v svojem narečju. Lana Marić (Ida) in Milena Stropnik (stara mama) prihajata iz Lendave, Liza Muršič (Terezka) pa iz Ljutomera, želeli sva, da vsaka od njih govori jezik, v katerem beseda najbolje steče.
Kot scenaristka mislim, da se moram interpretacije pomenov vzdržati. Scenarij je prehodni dokument, iztočnica in povabilo za kreativno sodelovanje mnogih sodelavk in sodelavcev, ki nato ustvarjajo suvereno. Ko je film končan, kot scenaristka pri dodeljevanju pomenov nimam večje moči, kot jo imam kot gledalka.
Zares si ne znam predstavljati razmišljanja, ki bi zasnovalo glasbeno mojstrovino Nebes glas, s katero nam v filmu postrežeta ustvarjalca Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek.
Pri pisanju mi je bilo izziv ohranjanje Idine perspektive in pripovedovanje skozi njeno dojemanje. Najbolj domače mi je bilo pisanje dialogov, tam sem se počutila najbolj kot jaz. Nobenega dela pa ne dojemam kot povsem mojega. Film je podoben ekipnemu športu, da nekdo zadene gol, je potrebnih veliko lepih podaj.
Posebno mesto v mojem srcu ima prizor, v katerem se Ida in Propalica poslovita. Ta prizor me je ganil in zabaval tako med pisanjem kot med ogledom.
Ida se mi zdi kar pogumna. Sama si na primer ne bi upala teči za pozvačinom, saj se kurentov, parkljev in podobnega še vedno zelo bojim.
Gledalci so pametni in nanje sva tudi računali. Vesela sem, da je film naletel na toliko odprtih src.
Na seznam avtoric, ki so v zadnjem letu sodelovale pri zahtevnih celovečernih projektih, bi dodala vsaj še Petro Seliškar, Emo Kugler, Kuklo, Olgo Michalik in mnoge druge. V slovenskem prostoru je veliko zanimivih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki jih je vredno spremljati. Še vedno pa pogrešam filme avtoric in avtorjev iz različnih marginaliziranih skupin, ki živijo in delajo v Sloveniji. Na temo vključevanja v družbo smo letos lahko videli dva dobra dokumentarna filma Ko pridem ven (Metod Pevec) in Novi sošolci (Toni Cahunek). Želim pa si videti tudi filme, v katerih avtorji z margine svoje zgodbe povedo sami. Brez tega pogleda je Slovenija kot država in skupnost kulturno osiromašena.
Zdaj pišem animirano serijo, ki nadaljuje zgodbo kratkega filma Borbike (2022). Če ne bi imela finančnih omejitev in bi denar res morala uporabiti samo za ustvarjanje, bi snemala film z veliko vaj z igralci, globinske ostrine, časa za montažo in glasbe, zaščitene z avtorskimi pravicami.
Komentarji