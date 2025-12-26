Preverite, kateri so najboljši filmi leta 2025

ZF: Predator: Mrtva zemlja

(Predator: Badlands)

Vrnitev Predatorja v kinodvorane je ena drobnih zmag za kino, saj je bil prejšnji film iz franšize, Plen, delegiran na Disney+. Inovativni svet, ki ga gradi scenarist in režiser Dan Trachtenberg, je fascinanten in komaj čakamo na nadaljevanja.

Grozljivka: Ura izginotja

(Weapons)

V paradi neskončnih nadaljevanj, predelav in vrnitev starih pošasti je svež pristop k žanru, ki ga je pokazala Ura izginotja, res nekaj krasnega – in to že od nedorečenega in srhljivega napovednika naprej.

Komedija: Deep Cover

Policist rekrutira tri improvizacijske igralce, da se infiltrirajo med preprodajalce drog, in vse postane kaotično, nevarno in zelo smešno. Na voljo samo na Amazon Prime Video.

Akcija: Superman

To ni bil ptič in ne letalo, Superman je figurativno vstal od mrtvih – v nasprotju z Ligo pravičnih, kjer je bilo to dobesedno in dolgočasno. Tukaj pa barvito, zabavno in odštekano. Se že veselimo Supergirl prihodnje leto.

Romanca: Popolna zveza

(Materialists)

Pri knjigah so romance so najbolj bran žanr, v kinu pa jih ne vidimo več prav pogosto in še redkeje so tako gledane in povod za tako številne debate kot ta film, v katerem se mora ženska odločiti med milijonarjem in neuspešnim igralcem.

Triler: Ena bitka za drugo

(One Battle After Another)

Globalno je to film leta in bo najbrž pobral množico oskarjev. Režiser Paul Thomas Anderson je naredil mojstrovino z neustavljivim tempom in realističnimi liki, ki pravega junaka našega časa skrije v stransko vlogo.

Kriminalka: Wake Up Dead Man

Netflix je z novim nadaljevanjem Nož v hrbet poskrbel za kriminalko leta, ki ne le zastavi odlično skrivnostnico, temveč ponudi družbeni komentar, ki bi moral široko odmevati.

Animirani: Zgodbe iz čarobnega vrta

Ta slovenska koprodukcija se bojda zaradi birokratske napake ni kvalificirala za oskarje, je pa favorit za evropsko filmsko nagrado za animacijo. Krasen, srčen in čudovito animiran film.