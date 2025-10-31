  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Noč čarovnic ali kaj je strašilo Vesno, Luka, Lotosa in Ivo?

    Noč čarovnic je čas za grozljivke, zato smo pred časom štiri znane obraze prosili, da z nami delijo, katere so jih strašile v otroštvu in katere jih veselijo danes.
    Hitchcocokovi Ptiči (1963) so bili za marsikoga prvo srečanje z grozljivko. FOTO: TVS
    Galerija
    Hitchcocokovi Ptiči (1963) so bili za marsikoga prvo srečanje z grozljivko. FOTO: TVS
    Teja Roglič
    31. 10. 2025 | 08:00
    5:55
    A+A-

    Za rokav smo pocukali Vesno Milek, Luko Marčetiča, Ivo Krajnc Bagola in Lotosa Vincenca Šparovca, ki je igral v prvi slovenski grozljivki Idila in mu še danes kdo ponovi krilatico iz filma, ki se glasi: »Franclu ni še noben ušu.«

     

    Vesna Milek, novinarka in pisateljica

    Vesna Milek. FOTO: Miran Juršič
    Vesna Milek. FOTO: Miran Juršič

    »Moje prvo srečanje z žan­rom je bil seveda Hitch­cock, in to Ptiči (The Birds, 1963). Morda sem imela kakih osem let, ko smo z očetom in mamo ob osmih zvečer sedeli na kavču pred televizijo; še zdaj se spomnim prvega kadra, grozečega oblaka ptičev, pa potem svetlolasa lepotica v prodajalni s ptiči in tožilec (zdaj vem, da sta bila to Tippi Hedren in Rod Taylor). Ko se je začel tisti ikonični prizor z galebi, ki začnejo napadati, me je mama odpeljala v posteljo in me poskušala pomiriti, nato se je vrnila k očetu. Vendar tisto noč nisem spala; čeprav sta starša zmanjšala ton, sem v svoji sobici slišala vse zvoke in v domišljiji se mi je pred očmi vrtel cel film.

    A film, ki mi je povzročil največjo otroško travmo, je bil črno-beli film Muzej voščenih lutk (Mystery of the Wax Museum), ki sem ga na televiziji ujela po naključju, neko nedeljsko popoldne, ko sem bila pri babici. Takoj po prizoru, ko mlado dekle živo oblijejo z vrelim voskom, sem zbežala iz sobe, a je škoda že nastala. Takšne groze, kot sem jo kot otrok s prebujno domišljijo doživljala naslednjih nekaj tednov, ko so se mi pred očmi pojavljali prizori iz filma, ne pomnim. Mislim, da je šlo za grozljivko iz leta 1933 v režiji Michaela Curtiza, režiserja Casablance, nisem pa prepričana. Od takrat so bile zame grozljivke prepovedane. V kinu sem nazadnje gledala prvo celovečerno slovensko grozljivko Tomaža Gorkiča Idila

    Čarovnica iz Blaira. FOTO: press
    Čarovnica iz Blaira. FOTO: press

     

    Luka Marčetić, režiser

    Luka Marčetič. FOTO: Urša Premik.
    Luka Marčetič. FOTO: Urša Premik.

    »Grozljivka iz otroštva, ki me je prestrašila in (mogoče malo preveč) obsedla, je bila Čarovnica iz Blaira (The Blair Witch Project, 1999). Takrat sem imel po stenah svoje sobe več plakatov z motivi iz tega filma, s stropa pa so viseli človečki, narejeni iz vejic, ki so bili prominenten del filma. Če zdaj pomislim, to mogoče ni bilo najbolj zdravo okolje za otroka, ampak prisežem, da je z mano vse v redu. Ključno za dobro grozljivko se mi zdi kazati čim manj in pustiti gledalčevi domišljiji, da naredi svoje. Nič ni bolj strašnega kot lastna domišljija. O svoji najljubši grozljivki sem ravnokar že preveč povedal in je dober primer povedanega. Nazadnje me je navdušila grozljivka Substanca (The Substance, 2024), ki pa je vse prej kot subtilna. Včasih se pač prileže tudi eksces. Trenutno montiram svoj novi film, ki vsebuje majhne elemente grozljivke, ampak če bi naredil stoodstotno grozljivko, bi bila počasna, psihološka, minimalistična, z elementi telesne groze. Nikoli ne reci nikoli.«

     

    Iva Krajnc Bagola, igralka

    Iva Krajnc Bagola. FOTO: Peter Giodani
    Iva Krajnc Bagola. FOTO: Peter Giodani

    »Svet grozljivk ni ravno moj svet, imam pa rada srhljivke. Iz otroštva se spomnim grozljivke Otroška igra (Child's Play, 1988) s Chuckyjem, obsedeno lutko, ki sem se je na smrt bala. Vem, da sta mi starša prepovedala, da bi jo gledala, a sem jo enkrat, ko ju ni bilo doma, kljub vsemu in potem odstranila vse punčke iz otroške sobe, tako me je bilo strah. (smeh) Za dobro grozljivko je potreben preplet občutij, ki so vsakdanja, z izjemno strašljivimi, skoraj nemogočimi situacijami. Spomnim se grozljivke Čarovnica iz Blaira (The Blair Witch Project, 1999), ki mi je za zmeraj ostala v spominu. Khm, najbolj 'strašen' lik, v katerega sem se sama morala vživeti, pa je verjetno Morticija iz Addamsov, iz muzikala Družina Addams, ki ga igramo v Mestnem gledališču, eden takih strašnih, a vendar tudi komičnih likov. Ustvarjanje tega lika mi je bilo v neizmerno veselje in navdih za marsikatere neodkrite svetove naše psihe. Po drugi strani pa je lik Klare v nadaljevanki Dolina rož, po kriminalni predlogi Tadeja Goloba, eden najstrašljivejših likov, kar sem jih do zdaj posnela. Njena psihopatološka osebnost je kar na meji grozljivke.«

    Idila, 2015. FOTO: Karantanija Cinemas
    Idila, 2015. FOTO: Karantanija Cinemas

     

    Lotos Vincenc Šparovec, igralec

    Lotos Vincenc Šparovec. FOTO: Peter Giodani
    Lotos Vincenc Šparovec. FOTO: Peter Giodani

    »Samo enkrat sem v otroštvu gledal grozljivko, in sicer sva šla s prijateljem v kino Vič gledat prvi del Noči čarovnic (Halloween, 1978), potem sem vso noč spal pri prižgani luči. Zelo me je bilo strah in od takrat nisem več spremljal tega žanra. Za grozljivko so verjetno pomembne napetost, glasbena podlaga in domišljija tistega, ki je napisal scenarij. Sam sem bil zraven pri snemanju prve slovenske grozljivke Idila (2015), rad sem zraven, kadar se dogaja kaj novega. Na snemanju je bilo ne glede na žanr precej zabavno. Ponosen sem, da sem sodeloval pri tem projektu, delali smo z veliko entuziazma, zelo smo se potrudili, film smo posneli v rekordno kratkem času, na kupu je bilo veliko mojstrov, začenši s snemalci, masko, ki je ključna, tudi scenografi ... Veliko smo snemali v gozdu na Jezerskem in v Posočju, bili smo skupaj in posvečeni delu. Še zdaj mi kdo, ki se mu je to vtisnilo v spomin, ponovi repliko: 'Franclu ni še noben ušu.' Ta krilatica je morda kar ponarodela.«

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Več iz teme

    vikendnoč čarovnicgrozljivkeVesna Milek

