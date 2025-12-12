Nominacije za zlate globuse: Manj hollywoodskega blišča in prvič podkasti

V začetku tedna so razglasili, kdo se poteguje za zlate globuse za najboljše filmske, televizijske in – letos prvič – podkasterske dosežke. Potem ko je globusom zaradi afer, ki so pripeljale do razpustitve združenja, ki jih je delilo, kazalo že zelo slabo, so se letos zelo potrudili in jih na novo profilirali. Kot kaže, bodo odslej bližje kakim festivalskim nagradam kot hollywoodskemu blišču. Tukaj je nekaj posebnih ali presenetljivih dejstev o letošnjih potencialnih zmagovalcih.

Ena bitka za drugo je premagala vse druge

Sentimentalna vrednost

S kar devetimi nominacijami je najuspeš­nejši film Paula Thomasa Andersona z Leo­nardom DiCapriem v glavni vlogi. Film Sentimentalna vrednost (Affeksjonsverdi) Joachima Trierja mu sledi z osmimi nominacijami, Grešniki (Sinners) Ryana Cooglerja pa s sedmimi. Med najuspešnejšimi filmi so tako manjše produkcije, ki jih verjetno lahko pričakujemo tudi v bitki za oskarje.

Grešniki

Med televizijci cveti Beli lotos

S šestimi nominacijami je med TV-serijami na vrhu seznama 3. sezona HBO-jevega Belega lotosa, tesno za petami ji je s petimi Net­flixova Adolescence. Samo umori v stavbi (Only Murders in the Building) pa vzdržuje svoj status pogosto nominirane serije zadnjih let. Zanimivo pri Belem lotosu je, da so kar tri igralke iz serije – Carrie Coon, Parker Posey in Aimee Lou Wood – nominirane v isti kategoriji najboljše stranske igralke.

Prvič bodo nagrajevali podkaste

Glede na svetovno poplavo podkastov ni nenavadno, da so se odločili nagraditi tudi to obliko bolj ali manj umetniškega izražanja. Je pa zanimivo, da so iz osnovnega nabora 25 podkastov, ki so bili v konkurenci za nominacijo, na koncu izpadli vsi kontroverzni »desničarski«, tako med nominiranci ni imen, kot so Ben Shapiro, Megyn Kelly ali Joe Rogan.

Jacob Elordi dvakrat v polno

Avstralski igralec, ki ga mnogi poznajo po seriji Evforija (Euphoria), je prejel kar dve nominaciji, eno v filmski kategoriji, in sicer za stransko vlogo v filmu (Frankenstein), in drugo v televizijski – za glavno vlogo v Primovi miniseriji (The Narrow Road to the Deep North). Ta dosežek sicer ni unikaten, je pa res, da so ga, če odštejemo Seleno Gomez, ponavadi osvojila bolj legendarna imena, kot so Kate Winslet, Helen Mirren ali Meryl

Streep.

Jacob Elordi. FOTO: Reuters

Žlehtnoba: Za vedno brez nominacije za muzikal

Cynthia Erivo se je zapisala v zgodovino s tem, da je za isto filmsko vlogo prejela že drugo nominacijo zapored (lani jo je sicer potem premagala Demi Moore), a druga Žlehtnoba je ostala brez najbolj očitne nominacije – nominacije v kategoriji najboljši muzikal oziroma komedija. Sploh ker ni nominiran niti en muzikal in je tako kategorija v resnici postala kategorija najboljše komedije.

Žlehtnoba: Za vedno

Linklaterjevi filmi se režirajo sami?

Ena najbolj presenetljivih odločitev je, da sta za zlati globus nominirana kar dva filma Richarda Linklaterja, sam pa si ni zaslužil nominacije za najboljšega režiserja. Biografski mešanici komedije in drame, Blue Moon in Nouvelle Vague, sta očitno odlična dosežka, a kot kaže, ne zaradi režije.

Dwayne Johnson je najboljši igralec?

Ko bi filmski poznavalci naštevali potencialne dobitnike nagrad za igro, bi verjetno lahko naštevali več ur, pa ne bi omenili Dwayna Johnsona. A slavni mišičnjak je nominiran kot najboljši igralec za vlogo v filmu Smashing Machine: Življenje v ringu, v katerem je lahko pokazal vse svoje talente – kot igralec in kot borec lige UFC.

Smashing Machine: Življenje v ringu

Nagrade brez jezikovnih meja

Zlati globusi imajo kategorijo za film, ki ni posnet v angleškem jeziku, a kar štirje od šestih nominirancev so se znašli tudi v eni od dveh »navadnih« filmskih kategorij: Bila je samo nesreča Iranca Jafarja Panahija, Ni druge izbire Korejca Parka Chan-wooka, Tajni agent Brazilca Kleberja Mendonçe Filha in Sentimentalna vrednost dansko-norveškega režiserja Joachima Trierja. Tudi sicer sta dva od filmov v angleščini režirala neangleška avtorja, in sicer Guillermo del Toro (Frankenstein) ter režiserka Chloé Zhao (Hamnet).