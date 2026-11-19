Nuša

O tem, da prevzemate eno od voditeljskih mest v 24UR, se govori že kar nekaj časa. Kdaj ste to potrditev dokončno dobili vi in kakšen je bil vaš odziv?

Kot vedno pri takšnih spremembah so se tudi tokrat stvari odvijale postopoma, vsi smo morali dobro razumeti želje in pričakovanja, zato do zadnjega nisem hotela preveč razmišljati o odločitvi. Sem pa seveda vesela, da se pridružujem oddaji, ki jo spremljam skoraj vse svoje življenje, ravno zato pa čutim tudi nekaj pritiska in odgovornosti …

Bi bili – ravno zato, ker smo ljudje to nekako pričakovali, morda ste tudi sami – razočarani, če ne bi bili izbrani?

Zame je bil največji dosežek že, da so moji nadrejeni pomislili name. Sedemnajst let sem vodila oddajo Svet, ki je povsem svoja znamka, in takšni prestopi niso samoumevni.

»Mislila sem, da se vse besedilo naučijo na pamet, zato sem tudi sama prepisovala njihove tekste, se jih učila na pamet in se trudila, da bi jih interpretirala čim bolj podobno kot oni. Morda pa je bila to neke vrste manifestacija, čeprav se tega nisem zavedala,« se spremljanja oddaje 24UR v mladosti spominja Nuša. FOTO: Pop TV.

Kateri so največji izzivi, s katerimi se boste morali kot voditeljica spoprijemati, ko se boste izza pulta v oddaji Svet na Kanalu A usedli za mizo oddaje 24UR?

Največji izziv in hkrati nekaj, česar se zelo veselim, bo vodenje oddaje v dvoje. Na začetku svoje kariere sem imela kratko izkušnjo vodenja v paru z Urošem Slakom, a je tega že tako dolgo, da sem pozabila, kakšna dinamika je to. Ker pa se z Miho že dobro poznava, se veselim skupnega dela, mislim, da sva si ravno prav podobna v vrednotah in različna v interesih, da bova odlično sodelovala.

Vam je kateri od štirih prekaljenih voditeljev oddaje dal kak nasvet?

Tako Darja in Edi kot Petra in Jani so me lepo sprejeli, vsi so prijazno ponudili pomoč, če bi kar koli potrebovala. Sicer pa smo že do zdaj dobro sodelovali, neizmerno jih spoštujem, mislim, da to vidijo.

Se morda spomnite, kdaj ste sami začeli gledati oddajo 24UR? Katere teme so vas takrat najbolj pritegnile? Kateri voditelj vam je bil najbolj všeč?

Oddaje 24UR se spomnim še iz svoje mladosti, ko sem poročila spremljala s starši. Nikoli nisem razmišljala, da bom kdaj z njimi delila stol in pult, sem pa od vedno občudovala novinarje in voditel­je. Mislila sem, da se vse besedilo naučijo na pamet, zato sem tudi sama prepisovala njihove tekste, se jih učila na pamet in se trudila, da bi jih interpretirala čim bolj podobno kot oni. Morda pa je bila to neke vrste manifestacija, čeprav se tega nisem zavedala.

Posnetki voditeljev oddaje 24UR, ki jih zagrabi smeh, so že ponarodeli, kako bo šlo zadrževanje smeha vama z Miho? Kaj vadita?

(smeh) Oba se rada smejiva, ne vem, ali nama bo vedno uspelo tako, kot nama je na vajah.

Miha

Vodenje osrednje dnevnoinformativne oddaje je velik izziv, s kakšnimi občutki pristopate k temu?

Gre za mešanico vznemirjenja in velikega občutka odgovornosti. Pričakovanja naših gledalcev so upravičeno visoka in bodo zagotovo pozorni na vsako najmanjšo podrobnost. A to mi ne povzroča težav – prej pozitivno tremo, ki pa je pri našem delu zaželena, saj mi pomaga ohranjati popolno osredotočenost.

Koga boste do prvega vodenja največkrat povlekli za rokav za kak nasvet? Tudi katerega od sedanjih štirih voditeljev?

V resnici mi niti ni bilo treba vleči za rokave, saj so vsi voditelji takoj sami pri­stopili do mene in mi ponudili vso pomoč in podporo, za kar se jim res od srca za­hvaljujem. Pomoč bo prišla prav zlasti pri številnih vajah, ki potekajo zdaj – z voden­jem v dvoje namreč še nimam izkušenj, ima pa svoje specifike in dinamiko, kar morava z Nušo še usvojiti.

»Nekako sva instinktivno vedela, da se ne smeva spogledati, sicer se ne bo dobro končalo. Ker pa je naše delo zelo nepredvidljivo, sem skoraj prepričan, da bo kdaj zakrožil tudi kak najin posnetek,« pove Miha. FOTO: Pop TV.

Se morda spomnite, kdaj ste sami začeli gledati oddajo 24UR? Katere teme so vas takrat najbolj pritegnile? Kateri voditelj vam je bil najbolj všeč?

Ko sem začel delati v medijih, sem začel bolj redno spremljati informativne oddaje. Že zelo zgodaj me je tako začela zanimati politika, ki sem jo zaradi odličnih novinarjev in dinamičnega načina podajanja informacij najraje spremljal prav na POP TV. Od voditeljev pa se mi je kot prvi v spomin vtisnil legendarni Matjaž Tanko. Izžareval je neko posebno toplino, obenem pa izjemno kredibilnost in profesionalnost.

Decembra bo oddaja doživela tudi popolno vizualno prenovo. Kaj ta prinaša tako za voditelje kot gledalce?

Za nas pomeni bolj razgibano razlago, kar že pospešeno vadimo. Gledalci bodo dobili informacije na način, da bodo lažje razumeli dogajanje okoli sebe. Informacije in zgodbe pa bodo prišle še bolj v ospredje.

Velik del uspeha voditeljskega para je verjetno tudi kemija med voditeljema. Je to nekaj, kar je že od začetka tam ali ni? Ali se razvije sčasoma, z leti vodenja? Kako je pri vaju z Nušo?

Z Nušo imava precejšnjo srečo, da sva že v preteklosti kar sedem let delala skupaj v oddaji Svet na Kanalu A, Nuša kot voditeljica, jaz kot novinar. Tako da ta kemija obstaja že od takrat. In morda se sliši nenavadno, ampak se mi zdi, da drug drugega sproščava in pomirjava. Nekako imam ob njej občutek varnosti – v smislu: veliko dela bo, lahko tudi zelo napornega in intenzivnega, ampak vse bo okej.

Posnetki voditeljev oddaje 24UR, ki jih zagrabi smeh, so že ponarodeli, kako bo šlo zadrževanje smeha vama z Nušo? Kaj vadita?

Eno takšno nenačrtovano vajo sva pravzaprav že imela. Le nekaj sekund preden so se prižgale kamere, sem jo vprašal nekaj, zaradi česar je takoj bruhnila v smeh, potem pa še jaz. A se nama je – ne vem, kako – uspelo obvladati. Nekako sva instinktivno vedela, da se ne smeva spogledati, sicer se ne bo dobro končalo. Ker pa je naše delo zelo nepredvidljivo, sem skoraj prepričan, da bo kdaj zakrožil tudi kak najin posnetek.