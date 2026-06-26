Nuška Drašček in Alya: Zakaj ne bi bilo preprosto prav vse

Vikend vabi! Kaj pijete?

Nuška: Odvisno od časa v dnevu. Zjutraj zagotovo kavo. Ko se dan preveša proti večeru, pa je odločitev odvisna tudi od tega, kakšne obveznosti imam. Če sem povsem prosta, vedno prav pride kakšno kakovostno vino. Za osvežitev pa džin tonik ali viski s kolo.

Alya: Vino in vodo. (nasmeh)

Snemanja oddaje Slovenija ima talent so se že začela, prosim, da vsaka s samo eno besedo opiše preostale tri žirante …

Alya: Lado je odbit, predsednik je prijazen, Nuška pa zgovorna.

Nuška: Lado je iskriv, Alja nežna, Borut pa navdušen.

Kakšna sezona nas čaka?

Alya: Odbita sezona, polna smeha in humorja! Komaj čakam, da se začne predvajati. (smeh)

Nuška: Že doslej smo videli veliko krasnih talentov. Pevskih, plesnih, pa tudi takšnih zelo zanimivih. Gledalci bodo zadovoljni. Je pa še ogromno potenciala in morda bomo videli tudi kakšne dobre kombinacije, ki jih nismo vajeni. Zelo zanimivo bo.

»Alya: Ni nujno, da je to znana oseba, zamenjala bi življenje z nekom, ki živi uspešno, lepo, ljubeče življenje. In da živi v kakšnem gradu v Franciji ali Italiji. (smeh),« pravi Alya. FOTO: Pop TV.

Znanstveniki si niso edini, koliko dni počitnic naj bi potreboval človek. Katera je magična številka dni dopusta za vas?

Nuška: Minimalno deset. Zelo mi ustreza, če me po dopustu, recimo po morju, čaka še vsaj štiri ali pet dni doma. Da lahko mirno naredim prehod nazaj v tempo, ki me običajno čaka.

Alya: En mesec pa roka. (smeh) Toliko najmanj potrebujem, da nadoknadim neprespane noči …

Ste pri dopustu načrtovalec do zadnje podrobnosti ali človek zadnjega trenutka?

Alya: Kakor kdaj, oboje mi je všeč. Sem kar prilagodljiva, hkrati pa rada vsaj pri­bližno načrtujem ...

Nuška: Oboje. Čas dopusta moram brez dvoma načrtovati, ker so urniki, kakršni so. Ves čas imam obveznosti ali pa se moram učiti za naslednjo sezono v operi. Zato je čas, ko si dopust sploh lahko privoščim, kar načrtovan. Tudi morje vedno rezerviram vnaprej. Pred potovanjem načrtujem let, hotel in osnovne stvari. Ko sem tam, pa se zelo rada prepustim odkrivanju in raziskovanju. To se mi zdi najlepše. Ko greš v novo mesto, se malo izgubiš, potem se spet najdeš, in prav takrat se običajno zgodijo najbolj čudovite stvari.

Če bi bilo vaše letošnje poletje film, kakšen bi bil naslov? In kakšen bi bil žanr? Romantična komedija, triler, drama …?

Alya: Drama, naslov pa On Off, saj bom zaradi koncertov ves čas na poti, nekaj dopusta bo vmes, ampak bom tako bolj po uranovsko. (smeh)

Nuška: Naslov bi bil najbrž Delo na vročini. Nekaj bom sicer lahko počivala, a me čaka ogromno stvari za novo sezono. Ves čas bom morala imeti eno oko na notah in besedilih, ker me čakajo premiere v operi in seveda tudi premiera Žensk brez filtra 2. Žanr upam, da ne bi bil drama. Komedija pa običajno je, saj se mi smešne stvari dogajajo skoraj vsak dan.

»Brez interneta sem lahko brez težav, brez ogledal pa tudi. Če bi morala nujno izbrati, bi rekla teden dni brez interneta. To bi zagotovo šlo,« pove Nuška. FOTO: Pop TV.

Letošnje poletje, večer, zabava … Katero pesem bi moral DJ zavrteti, da bi vstali od mize, čeprav ste prisegli, da danes ne boste plesali?

Alya: Uf, kaj pa vem, kakšen rokenrol komad … Queen.

Nuška: Kakšna Gloria Laure Branigan ali Foot­loose. Pa kak dober funk. To me vedno potegne na plesišče.

Kateri vonj vas najbolj spominja na poletje?

Alya: Vonj po losjonu za kožo, vedno, ko ga kje zavonjam, pomislim na poletje, to je ostalo od otroštva.

Nuška: Rožmarin, sivka in borovci, pomešani s soljo.

Kateri je vaš najljubši polet­ni mesec in zakaj?

Nuška: Nisem največja navdušenka nad poletjem. Raje imam pomlad in jesen, recimo zgodnjo jesen ali zgodnjo pomlad, ko sonce še ne sveti na polno. Mogoče bi izbrala junij, predvsem zaradi temperatur. Ali pa avgust, ki je moj rojstni mesec in je običajno tudi malce bolj miren.

Kaj bi si želeli, da bi bilo v življenju tako preprosto kot poleti?

Nuška: Mogoče odnosi. Poleti se ljudje malo bolj sprostimo, ker je čas dopustov, in znamo malo večkrat odmahniti z roko. To včasih pozabljamo, ko pride gneča, ko je vse drama in panika. Če bi znali večkrat skomigniti z rameni in si reči »que sera, sera«, bi nam bilo mogoče malo lažje.

Alya: Vse, zakaj ne bi bilo preprosto prav vse …

Najljubše družabno omrežje?

Alya: Instagram, Youtube.

Nuška: Instagram mi kar ustreza.

Če bi morali izbrati: teden dni brez ogledala ali teden dni brez interneta?

Alya: Brez ogledala.

Nuška: Z ničimer ne bi imela večjih težav. Brez interneta sem lahko brez težav, brez ogledal pa tudi. Če bi morala nujno izbrati, bi rekla teden dni brez interneta. To bi zagotovo šlo. Z ogledalom pa tudi ne bi bilo težav, če se vsaka dva dni pogledaš, je čisto v redu.

Če bi lahko za en dan zamenjali življenje s katero koli znano osebo, kdo bi to bil – in kaj bi najprej naredili?

Nuška: Morda s kakšnim od res bogatih ljudi, recimo Elonom Muskom ali Jeffom Bezosom. Ampak samo zato, da bi lahko denar malo bolj razdelila po svetu. In če bi se dalo, bi ga razdelila tako nepovratno, da bi se komu izboljšal življenjski standard. Ali pa bi zamenjala življenje s katerim od voditeljev, ki se jim zdi zabavno za mizo razpravljati in pošiljati državljane, otroke in odrasle v vojne. Vojna tako ali tako nikoli nima smisla. Zamenjala bi torej s kakšno znano osebo, ki ima moč in vpliv, da lahko izboljša življenje na globalni ravni. Naj bo to pravičnejša finančna porazdelitev ali konec kakšne vojne. Najraje kar vseh. Če bi lahko dosegla, da bi ljudje malo zadihali, bi bilo kar lepše.

Alya: Ni nujno, da je to znana oseba, zamenjala bi življenje z nekom, ki živi uspešno, lepo, ljubeče življenje. In da živi v kakšnem gradu v Franciji ali Italiji. (smeh)

Katera svetovno znana oseba bi po vašem mnenju najbolje preživela teden dni v slovenskem kampu?

Alya: Adam Sandler, ker je sproščen in prilagodljiv.

Nuška: Če mislite najbolje v smislu, da bi se imela lepo, bi rekla Adele. Bi se z lahkoto vklopila. Tudi Graham Norton, on je taka faca. John Malkovich prav tako ne bi kaj dosti kompliciral. Pa Ana Netrebko, tudi ona je zelo sproščena. Mislim, da bi jih bilo kar nekaj.

In za konec: kaj se mora zgoditi, da boste septembra rekli: dobro poletje je bilo?

Nuška: Če bom imela enako krasen dopust, kot sem ga imela lani na morju. Sproščeno, mirno, nobenega hrupa. Če bo tako, bom zelo zadovoljna.

Alya: Prava doza morja in odklopa!