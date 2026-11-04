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    Oddaja Knjižni ring: Na tem svetu je preprosto preveč dobrih knjig

    Nova televizijska oddaja za mlade knjige postavlja v središče živahnih razprav. V ringu se bodo izmenjevali štirje voditelji, Maruša Prelesnik Zdešar in Tosja Tomšič Belle ter Jasna Merklin in Mei Rabič.
    Marušo Prelesnik Zdešar poznamo kot urednico oddaje Male sive celice, knjige pa bo odkrivala z mladim bralcem, glasbenikom in športnikom Tosjo Tomšičem Bellejem. FOTO: Jan Marin. 
    Galerija
    Marušo Prelesnik Zdešar poznamo kot urednico oddaje Male sive celice, knjige pa bo odkrivala z mladim bralcem, glasbenikom in športnikom Tosjo Tomšičem Bellejem. FOTO: Jan Marin. 
    Teja Roglič
    4. 11. 2026 | 07:00
    7:43
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    Najljubša knjiga mojega otroštva?

    Maruša: Sneguljčica z ilustracijami Marlenke Stupica, pravljice iz oddajice Lahko noč, otroci.

    Tosja: Pika Nogavička in Harry Potter.

    Jasna: Zbirka Pet prijateljev. Spomnim se, da sem te knjige tako zavzeto brala, da sem neko popoldne zaspala, in ko sem se zbudila, sem takoj pomislila: »Joj, zamudila sem.« S tem sem mislila na TV-serijo Pet prijateljev, ki seveda takrat sploh ni obstajala. (smeh) Tako živo sem si predstavljala, da sem mislila, da gledam serijo.

    Mei: Zguba: dnevnik, delo Rachel Renée Russell.

    Knjižni junak, ki me najbolj spominja name?

    Maruša: Rada bi bila kot junak iz knjige Mož z imenom Ove, a v resnici mi je bližje Thomasova teta iz Knjige vseh stvari. Teta na pravem mestu ob pravem času, pogumna in odločna, se postavi zase in za družino, ki ji oče povzroča težave.

    Tosja: Percy Jackson.

    Jasna: Alica v čudežni deželi. Časi, v katerih živimo, se zdijo polni nenavadnih reči, srečaš ogromno lepega, naš planet je izjemno zanimiv in čudovit, igre, ki se na njem dogajajo, pa se zdijo vmes zelo čudaške in polne intrig. Moraš biti zelo previden, ne verjeti vsemu, kar vidiš, in ostati zvest sebi.

    Mei: Nikki iz knjige Zguba: dnevnik.

    Knjižni junak, za katerega si želim, da bi bil moj najboljši prijatelj?

    Maruša: Hermiona iz Harryja Potterja. Sva vestni, piflarki, radi pomagava in uporabljava svojo pamet.

    Tosja: Ron Weasley.

    Jasna: Strašilka. Želim si, da bi mi posodila malce magičnih moči, da bi lahko skupaj ure in ure plavali v Soči in me ne bi zeblo. Pa seveda, da bi mimogrede komu pozdravila šibko srce, še sploh fino je, če je to tvoja simpatija. (smeh)

    Mei: Peter Pan.

    Jasni Merklin bo družbo delala gimnazijka, igralka in radovedna bralka Mei Rabič. FOTO: Jan Marin. 
    Jasni Merklin bo družbo delala gimnazijka, igralka in radovedna bralka Mei Rabič. FOTO: Jan Marin. 

    Knjiga, ki me je najbolj nasmejala?

    Maruša: Zeb., Jutri bom siten kot pes, Ti­teuf, Romeo in Julija iz sosednje ulice. Zadnja predvsem zato, ker sem se z nasmehom spominjala svojih prvih ljubezni, nerodnosti, prvih skrbi …

    Tosja: Dnevnik nabritega mulca.

    Jasna: Pika Nogavička. Svet obrnjen na glavo. Vsak dan pikniki in zabave. Nore dogodivščine. Spet knjiga mojega otroštva, ki mi je burila domišljijo in vihala ustnice navzgor.

    Mei: Vsi ti brezupno obupni otroci.

    Najlepše ilustrirana knjiga?

    Maruša: Zmaji in druga zmajelika bitja. To je Nuša Jurjevič tako mojstrsko naslikala, da bi njene ilustracije z lahkoto krasile moj dom.

    Tosja: Pekarna Mišmaš.

    Jasna: Do zdaj sem navedla veliko mladinske literature, ki sem je zaradi rubrike Prebrane celice v oddaji Male sive celice veliko pre­brala, preučila in se spet zelo vzljubila vanjo. Spodbujam odrasle, da posežejo po tej literaturi, ne bo jim žal, večinoma ima tudi čudovite ilustracije. Ena izmed njih je pesniška zbirka Bine Štampe Žmavc Drobne pesmi, ilustratorka Andreja Peklar.

    Mei: Dekle, obljubljeno soncu.

    Največkrat prebrana knjiga?

    Maruša: Harry Potter. Brala sem jo sama, na glas sem pet delov prebrala sinovoma, pa še pred snemanjem sem spet letela po straneh.

    Tosja: Harry Potter, vsi deli.

    Jasna: Redko se zgodi, da katero knjigo preberem dvakrat. Preprosto je preveč dobrih na tem svetu. Edini, kar mi pade na pamet, je Mali princ, pa še to mogoče dvakrat, trikrat.

    Mei: Čarovnice Roalda Dahla.

    Knjiga, o kateri vsi govorijo, jaz pa je še nisem prebral oziroma prebrala?

    Maruša: Trinajst razlogov, Tam, kjer pojejo raki. Zadnja me čaka doma, a ker vem konec, mi je sumljiva in se je ne lotim. (smeh)

    Tosja: Žal nobena, ker moji prijatelji ne berejo.

    Jasna: Kleopatra Vesne Milek, drugi del. Prvega sem prebrala in me je posrkal, drugi me še čaka in se že veselim. Obožujem stari Egipt.

    Mei: Percy Jackson.

    Knjižni ring

    od 7. novembra

    TV SLO

    Najljubši film, posnet po knjigi?

    Maruša: Angleški pacient ali Zajtrk pri Tif­fanyju. Pacienta sem najprej prebrala, kako mi je buril domišljijo, nato pa sem film še pogledala in vse se je zlilo v popolno celoto.

    Tosja: Gospodar prstanov.

    Jasna: Kot ste že dojeli, me navdušujejo domišljijski in magični svetovi, tako da bom ostala kar na tem vagonu, čeprav je seveda dobre tudi veliko realne literature in filmov. Ne gre mimo klasike – Harry Potter, seveda. Tu ni kaj reči. Malo bolj »nišna« zadeva je film Čarovnija za vsak dan, v angleščini Practical magic. Ravno se je vrtel drugi del v kinih. Sem velika oboževalka prvega dela in sem šele pred kratkim izvedela, da je narejen po knjigi. Kot nalašč za meglene in temne novembrske dni.

    Mei: Matilda.

    Knjiga, ki bi jo moral prebrati vsak odrasli, da bi bolje razumel otroke oziroma najstnike?

    Maruša: Veliko, ki smo jih imeli v oddaji Male sive celice, v Prebranih celicah: 30 utripov na minuto, Dekle, ki se ni balo medvedov, Pesnica X, če pa izbiram iz Knjižnega ringa, zagotovo: Romeo in Julija iz sosednje ulice, Bes te lopi … Ker vse zadenejo … v srce in dajo misliti, da vsi doživljamo marsikaj, a premalo o tem govorimo.

    Tosja: Percy Jackson.

    Jasna: Gremo mi v tri krasne, Nataša Konc Lorenzutti. Govori o raznovrstnih stiskah, s katerimi se spoprijemajo mladi, zasvojenost z zasloni, motnje hranjenja, panični napadi. V knjigi spoznamo, da so težave, s katerimi se najstniki soočajo, običajno samo kompenzacija za družinske stiske, ki jim niso bili kos na drugačen način oziroma niso imeli nikogar, ki bi jih skozi te težje preizkušnje usmerjal.

    Mei: Naravnost pod nosom avtorice Ruth Tormo.

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