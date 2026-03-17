Ohcet zaslužila že več kot milijon evrov

Mesec in pol po svoji premieri hrvaški film Ohcet še ne gre s prestola najbolj gledanega filma pri nas. Čeprav mu sapa nekoliko peša, pa ima še vedno več gledalcev kot drugi filmi, med drugim na primer več kot vse štiri novosti tedna skupaj. Skupaj je Ohcet nabrala že več kot 137.000 gledalcev, kar pomeni več kot milijon evrov zaslužka.

Od novosti se je sicer na najvišje mesto uvrstila romantična drama Za vedno del tebe (Reminders of Him), v kateri se zaljubita nekdanja zapornica in nekdanji igralec ameriškega nogometa. Med deseterico je uspelo priti še mešanici političnega trilerja in črne komedije Čarovnik iz Kremlja (The Wizard of the Kremlin), precej nižje (na 17. in 20. mestu) pa sta pristali preostali novosti, črnogorska vojna drama Obraz in koprodukcijska tragikomedija Pesnik (Un poeta).

Novosti prejšnjega tedna, Skokci in Nevesta!, doživljata precej različno usodo, medtem ko so se Skokci (ki jih sicer predvajajo kar na 32 platnih, Ohcet na primer na 22) obdržali med prvo trojko, pa je Nevesta! končala na 13. mestu z manj kot 200 gledalci ta vikend.

Po enem mesecu predvajanja se še vedno zelo dobro drži domači film Exodus 1945: Naša kri, ki se zdaj že lahko pohvali z zlato rolo. Ta vikend se je vojna drama ustavila pri skupno skoraj 28.000 gledalcih. Poleg risanke Tom in Jerry, ki se je prebila nazaj med deseterico, je to edini film na naši lestvici, ki ima skupaj že čez 20.000 gledalcev. So pa med prvo dvajseterico še trije filmi z veliko gledalci: Belo se pere na devetdeset jih ima že skoraj 102.000, Zootropolis 2 skoraj 87.000 in Hišna pomočnica že več kot 43.000.

Skupaj je bilo ta vikend v kinu 22.683 gledalcev, kar je manj kot prejšnji vikend in 15.000 manj kot še en vikend prej.