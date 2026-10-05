Velikan iz Hollywooda navdušen nad Slovenijo in Unionom. Samo k helikopterju ga ne spustite

»V Sloveniji sem zelo užival. Rad sem delal z Danielom, Miho, zelo rad imam svojega Blaža. Vesel sem, da sem privolil,« tako je islandski igralec, pravzaprav mednarodni zvezdnik, Ólafur Darri Ólafsson opisal izkušnjo snemanja slovenskega filma Skriti ljudje, pri katerem je sodeloval s producentom Danielom Hočevarjem, režiserjem Miho Hočevarjem in soigralcem Blažem Šefom. Darri se je izkazal za neznansko prijetnega in toplega sogovornika, ki ima rad veliko ljudi in stvari. Razen rdečih preprog, teh ne mara. Na njih se počuti gol.

Kako Islandec Ólafur Darri Ólafsson pristane v slovenskem filmu?

Ko so mi poslali scenarij z vprašanjem: »Bi posnel film v Sloveniji?« sem najprej pomislil: »Kaj?« Potem sem spoznal Miho in si rekel: »Zdi se prijeten človek, scenarij pa mi je res všeč.« Rekel sem ja in izkazalo se je, da je bila to zelo dobra odločitev.

Ko ste prebrali scenarij za film Skriti ljudje, ste rekli, da se vam je zazdelo, kot bi bila vloga napisana posebej za vas. Kaj je bilo na Sigu takšnega, da ste se takoj prepoznali v njem?

Vse, kar prebereš, te na neki način zaznamuje. Začneš se identificirati s tem. Pri scenariju mi je bilo všeč predvsem vzdušje. Všeč mi je bilo, da sta ta dva moška priklen­jena drug na drugega in skušata ugotoviti, kdo sta. Zgodba me je preprosto pritegnila. Spomnila me je na film, ki ga imam zelo rad, The Peanut Butter Falcon (Sokol iz arašidovega masla).

Še vedno bi bil jaz, velik možakar z mogočno brado in vse redkejšimi lasmi.

Izraz skriti ljudje ima na Islandiji zelo določeno asociacijo, v filmu pa se zdi, da nosi več pomenov. Nakazuje na migrante, nanaša se na osrednje like, na ljudi, ki živijo na družbenem obrobju, in nanaša se na ljudi, ki so jih junaki izgubili, zlasti na Sigovega sina. Kaj skriti ljudje pomenijo vam osebno?

Najprej pomislim na vilince, v katere Islandci verjamejo. Večina nas pravzaprav ne verjame vanje, a se raje pretvarjamo, da obstajajo, da si ne bi nakopali nesreče. Zame imajo skriti ljudje veliko lepih pomenov. Naša družba je polna skritih ljudi, ki opravljajo delo v ozadju. Mislim, da smo se med covidom začeli zavedati ljudi, ki opravljajo poklice, za katere prej nismo razumeli, kako pomembni so. Ljudje, ki odvažajo naše smeti, so nenadoma postali zelo pomembni. Pogosto ne razumemo, kako veliko vlogo imajo v našem življenju ti skriti ljudje.

Vaš lik velik del filma poskuša ugotoviti, kdo je. Če bi vam nekdo vzel potni list, poklic in vse, s čimer vas ljudje običajno opisujejo, kaj bi ostalo Darriju?

Še vedno bi bil jaz, velik možakar z mogočno brado in vse redkejšimi lasmi. To bi mi gotovo ostalo. Pa moja severnjaška melanholija. Vse to sem jaz in s tem sem čisto zadovoljen. Najbolj pa bi pogrešal družino: ženo, hčerki in psa. In prijatelje ter vse drugo, kar spada zraven.

Zelo mi je bilo všeč prvo srečanje z Miho. Rekel mi je: »Pri nas v Sloveniji imamo res dobro pivo.« Mislim, da je takoj opazil, da se ga ne branim.

V filmu Skriti ljudje se zdi, da vsak težak trenutek kliče po vrčku piva. Se vam je to zdelo značilno slovensko ali zgolj del posebnega filmskega humorja?

(smeh) Zelo mi je bilo všeč prvo srečanje z Miho. Rekel mi je: »Pri nas v Sloveniji imamo res dobro pivo.« Mislim, da je takoj opazil, da se ga ne branim. Velik ljubitelj uniona sem. (smeh) No, v resnici mislim, da si Sig po svoje ves čas želi piti. Ko se začne spominjati, kdo je, bi rad pil, da bi to pozabil. V filmu se mu spomin povrne prej, kot bi pričakovali, a se še vedno pretvarja, da se ne spomni. Preprosto se noče vrniti v svojo resničnost. Ob novih prijateljih in v novem življenju je našel uteho, saj so ti ljudje izjemno prijazni z njim. Prav takšna je bila tudi moja izkušnja s Slovenci.

Darri je med odmori na snemanju bral Ivana Cankarja. FOTO: Miha Hočevar

Kako pa ste videli Slovenijo, ko ste prvič prišli sem?

Nekatere stvari so me zelo spominjale na Islandijo. Ste majhen narod, vendar se lahko pohvalite z velikimi dosežki. V nekaterih športih ste neverjetno dobri. Tudi mi Islandci si prizadevamo za nekaj podobnega. Mislim, da imamo tudi mi Islandci pravo mero narodnega ponosa. Na to, kdo smo in koliko lahko dosežemo, gledamo z nekaj ironije. Če bi se zbrali vsi Islandci, verjetno ne bi napolnili niti ene ulice v Delhiju. To ti pomaga stvari postaviti v perspektivo. Slovenija me je v marsičem spomnila na to. Pri Slovencih mi je bilo zelo všeč tudi to, da se znajo pošaliti na račun tega, kdo so in kakšen je njihov položaj v svetu.

Tudi Slovenci nosimo v sebi nekaj melanholije oziroma občutek majhnosti. Slišala sem, da ste med odmori brali Cankarjeve Podobe iz sanj, prevedene v angleščino, ki vam jih je podaril soigralec Blaž Šef.

Ja, zelo severnoevropsko. Finska, Islandija – ta melanholija in občutek, da nikoli nisi dovolj dober. Ampak jaz imam to rad. Tudi to je del nas.

V zadnji sezoni serije Severance je bil Darri strašljivi gospod Drummond. FOTO: Apple TV

Miha Hočevar mi je rekel: »Glede na njegov ugled bi lahko pričakovali, da bo na snemanju zahteval posebno obravnavo, mogoče lastno garderobno prikolico. To bi bila težava, ker nam proračun tega preprosto ne dopušča. Toda v resnici je skromen in sijajen sodelavec.«

Zelo lepo od Mihe, da je to rekel.

Saj je resnica. Delali ste pri velikih mednarodnih produkcijah, pri serijah, kot so Severance, Turist, Pravi detektiv, pri filmih, kot sta Skrivno življenje Walterja Mittyja in Magične živali. Kaj vam lahko ponudi majhen slovenski film?

Najprej: zelo podobno je kot snemanje na Islandiji. Tudi pri nas praviloma nimamo garderobnih prikolic. Predvsem pa je pri zgodbah in likih čudovito to, da je vsaka dobra zgodba univerzalna. Na Islandiji sem na primer posnel serijo Trapped. Govori o policistu v majhnem mestu na severu Islandije, a zgodba je, čeprav je zelo značilno islandska, blizu vsem nam, tudi če ne živimo v majhnem kraju, kjer sta sneg in led. Glede tega se najraje spominjam dogodka iz Južne Afrike. Tam sem snemal projekt in večerjal s sodelavcem, ko je mimo prišla ženska, se ustavila, me pogledala in vprašala: »Ali ste igralec?« »Da,« sem rekel. »Ali ste z Islandije?« »Da.« Izkazalo se je, da je Filipinka, ki je serijo Trapped gledala prejšnji teden doma na Filipinih. Mislim, da ima film Skriti ljudje enako lastnost.

Iskreno povedano, na igralstvo gledam nekoliko podobno kot na odvetništvo. Moja stranka je včasih kriva in včasih ni prijeten človek, a jo moram kljub temu braniti po najboljših močeh

Miha je tudi dejal, da je to film o ljudeh, ki so se nekako izgubili, a imajo še vedno priložnost najti novo smer. Ste imeli kdaj v življenju obdobje, ko ste se počutili malo izgubljeno?

Po končani igralski šoli sem štiri leta delal v gledališču, potem pa so me odpustili. Zaradi pomanjkanja denarja so morali zmanjšati število zaposlenih, zato so odpustili mene in še nekaj igralcev. Kakšen teden sem razmišljal, da morda sploh ne bom več igralec, resno sem razmišljal, ali naj se vrnem na univerzo. Na koncu pa sem si rekel: »Ne, videti moram, kam me bo to pripeljalo.« Zelo sem vesel, da sem vztrajal. Mislim pa, da vsi doživimo trenutke, ko se sprašujemo, kam bi nas odpeljalo, če bi stopili skozi druga vrata, sedli na drugo letalo ali se odločili drugače.

V Skritih ljudeh ste dobrodušni velikan, a v nekaterih produkcijah, posebno velikih ameriških, ste imeli tudi vloge zlobnežev. V seriji Severance igrate srhljivega gospoda Drummonda. Skoraj nič mu ni treba reči, da je zastrašujoč. Je zabavno igrati nekoga tako strašljivega? Kako se podate na temnejšo stran sebe?

Zelo rad jih igram. Že od nekdaj mi je blizu Nietzschejev izrek: »Če dolgo gledaš v brezno, tudi brezno pogleda vate.« Vedno se mi je zdelo, da je to moje delo: da me ni strah pogledati v brezno in spoznati, da se v njem skrivajo vse te različice mene samega. V življenju stvari včasih preveč poenostavljamo. Verjamemo, da se ljudje preprosto odločijo za zločin ali nemoralno dejanje, ob tem pa si mislimo, da sami česa takega ne bi nikoli storili. S tem se ne strinjam. Mislim, da lahko vsakdo od nas stori grozljive stvari, če nekdo pritisne na prave gumbe. Skozi zgodovino smo videli, kako so običajni ljudje sodelovali pri najstrašnejših dejanjih. Mislim, da je film Interesno območje odličen primer tega, kako lahko nekaj tako nenormalnega postane del vsakdanjosti.

Grozljivo je bilo, kako so se ljudje privadili strašnim zvokom, medtem ko so živeli svoje na videz idealno življenje …

Iskreno povedano, na igralstvo gledam nekoliko podobno kot na odvetništvo. Moja stranka je včasih kriva in včasih ni prijeten človek, a jo moram kljub temu braniti po najboljših močeh. To je moja naloga in zelo jo imam rad. Dobro delo je. Kadar igraš nekoga, se mu zato skušaš približati ne s svojimi predsodki, ampak z radovednostjo. Ni ti treba odobravati njegovih dejanj, moraš pa poskusiti razumeti, zakaj ljudje počnejo to, kar počnejo.

Iskreno povedano, na igralstvo gledam nekoliko podobno kot na odvetništvo. Moja stranka je včasih kriva in včasih ni prijeten človek, a jo moram kljub temu braniti po najboljših močeh

Rekli ste, da imate radi svoje delo. Je kakšen njegov vidik, ki vam je težak, zlasti pri velikih ameriških produkcijah?

(smeh) Rdeče preproge niso moja močna stran. Rad imam delo in sodelovanje z odličnimi ljudmi. Rdečih preprog in premier pa ne maram. Se jih udeležim, seveda, ampak pri tem se vedno počutim, kot bi bil gol. Najraje bi se skril. A to pač spada zraven.

Ko sva že pri Hollywoodu: zdi se, da se vse bolj ukvarja z dramatičnimi telesnimi preobrazbami in hujšanjem. Del teh pogovorov so postala tudi zdravila, kot je ozempic. Ste kot igralec s tako prepoznavno telesno pojavnostjo kdaj občutili pritisk, da bi se morali zaradi industrije spremeniti?

V moji igralski karieri so bili mo­menti, ko smo se pogovarjali o tem, da bi moral shujšati ali pridobiti nekaj mišic. Večinoma se je to dogajalo v preteklosti, ko so bili takšni pogovori veliko bolj sprejemljivi. Iskreno pa mislim, da naj vsakdo pač živi po svoje. Če mislite, da boste srečnejši, če boste shujšali in začeli hoditi v telovadnico, to vsekakor storite. Moram pa dodati pomemben zadržek: sem belopolt igralec srednjih let, kar mi daje privilegiran položaj tako rekoč v vseh pogledih. Imel sem veliko srečo, da sem bil lahko večinoma takšen, kakršen sem. Igral sem ljubimca, najboljšega prijatelja, zlobneža in še marsikoga. Predstavljam pa si, da bi bilo za mlajšo igralko ali pravzaprav katero koli igralko marsikaj drugače. Verjamem, da so ženske v tej industriji pod velikim pritiskom, zlasti da morajo biti videti mlade. Zato sem včasih žalosten, ko vidim ljudi, ki so uporabili veliko botoksa ali posegli po drugih postopkih. Ljudje brez gub se mi preprosto ne zdijo lepši, raje jih imam z gubami. Včasih rečem, da je moja žena najlepša, ko se zjutraj zbudi ali ko premočena od dežja pride v hišo.

Miha je povedal, da ste se sprehajali po Ljubljani in so ljudje včasih pristopili k vam. Prebrala sem tudi, da lahko tudi v Reykjavíku živite povsem običajno življenje, potem pa v trgovini k vam pristopi gospa in vam reče: »Čestitam.« Je tudi to ena od podobnosti med državama?

Vsekakor. Na Islandiji je enako. Björk je verjetno najslavnejša Islandka vseh časov. Ko me tujci vprašajo, ali jo poznam, rečem: »Seveda sem jo že srečal. Če pridete na Islandijo, jo boste verjetno srečali tudi vi, ker najbrž nakupuje v isti trgovini kot vi.« Zelo podobno sem doživel Slovenijo. Je majhna, ljudje so tesno povezani. Je pa res, da je umetniška skupnost povsod tesno povezana. Zanimivo je, da to spoznaš celo pri delu v Hollywoodu. Čeprav je tam svet velik, imamo umetniki vedno svoj mali svet.

Je res, da ste med snemanjem z Benom Stillerjem, ko ste igrali pijanega pilota helikopterja, pridobili pilotsko licenco?

(smeh) Ne, nimam pilotske licence. Lahko se samo pretvarjam oziroma igram, da pilotiram helikopter.

Torej na premiero v Ljubljano ne boste prileteli sami?

Če želite, da smo vsi varni, ne. Če me vidite v bližini helikopterja, preprosto recite ne.