Ondina Kerec in Dino Kapetanovič: V kampu bi se dobro znašla Dončić in Grylls

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Ondina: Izotonični radler 0,0 je zagotovo pijača tega poletja!
Dino: Pa veliko vode. V takšni vroči pijem samo pijače brez alkohola! Že tako se preveč potim. (smeh)
Ondina: Potopisna, razvedrilna oddaja, šli bomo po Sloveniji. Posebno jo dela to, da sva voditelja par v zasebnem življenju.
Dino: Obiskali smo tudi kraje, na katere mogoče ne pomislimo, ko govorimo o poletnih izletih. Oddajo vsekakor delajo posebno tudi športni izzivi, ki sva jih opravila bolj ali manj uspešno.
Ondina: Zagotovo vsak kraj, ki sva ga obiskala v Poletni avanturi. Moj predlog pa bi bil tečaj jadranja v Izoli, ker obožujem morje.
Dino: Ufff, veliko je kotičkov v Sloveniji, ki se jih splača obiskati. Kras naju je očaral. Ampak vsekakor poiščite senco, ker naju je kar opeklo.
Ondina: Zagotovo sem jaz načrtovalka, Dino pa človek zadnjega trenutka.
Ondina: Zagotovo bova vsa prizorišča obiskala še enkrat. Če ne to poletje, pa prihodnje.
Dino: Seveda. In zdaj poznava domačine, tako da imava dobre zveze!
Ondina: Jaz potrebujem najmanj dva tedna, ampak če bi lahko, bi si vzela tudi tri.
Dino: Po enem tednu se začnem dolgočasiti. Edino, če dopust vsebuje premikanje na različne lokacije. Ampak to ponavadi ni ravno dopust.
Ondina: Zagotovo sem jaz načrtovalka, Dino pa človek zadnjega trenutka.
Dino: Hm, tudi jaz rad načrtujem. Le pakiranje pustim za zadnji trenutek. Ko je treba načrtovati pot z zemljevidom, sem vsekakor jaz ta, ki to naredi.
Ondina: Romantična komedija! Najino poletje je polno ljubezni, zabave in smeha!
Dino: Mogoče bi bilo lahko slovenska drama. Tam je veliko posnetkov lepe pokrajine. Ampak premalo akcije. Naslov bi lahko bil: Poletje na ležalniku. Ali pa: Zajtrk, kosilo in večerja. Ker je to vse, o čemer razmišljava na dopustu.
Ondina: Nikoli ne bi prisegla, da ne bova plesala, na zabavah sva prva na plesišču! (smeh)
Dino: Tako je!
Ondina: Vonj, ko stopiš iz avta v kampu – morje, borovci, sol, kakšne ribe na žaru, ker sem poletja preživljala v kampu.
Dino: Čevapčiči in vonj po sumljivo svežih krofih, ki jih lahko kupiš na plaži.
Ondina: Izbira oblačil. Samo oblekico oblečem in sem urejena.
Dino: Prevozi. Poleti greš lahko povsod s kolesom. No, mogoče ne na morje, ampak po mestu pa vedno s kolesom.
Ondina: Instagram.
Dino: Kaj pa vem. Verjetno Instagram. Največ časa sicer preživim na Youtubu, je to družabno omrežje? Verjetno ne, ker mene zagotovo naredi nedružabnega.
Ondina: Brez interneta.
Dino: Ogledala. Če sem iskren, ne vem točno, koliko ogledal imava trenutno v stanovanju.
Ondina: Po tej oddaji z Janjo Garnbret. Prva stvar, ki bi jo naredila, je, da bi preplezala hitrostno progo v osmih sekundah. Ker jaz potrebujem osem sekund, da se samo odrinem.
Dino: Mogoče s kom, ki je res pameten. Kak astrofizik ali kaj podobnega. Da bi videl, kako je biti res pameten. To mi manjka. (smeh)
Poletna avantura
ob sobotah od 11. julija
TV SLO 1 ob 20. uri
Ondina: Luka Dončić! Ker zanj vemo, da je odraščal v kampu in mu je to zelo domače. Ker kamp ni za vsakogar.
Dino: Mogoče Bear Grylls. On verjetno lahko preživi v vsakem kampu.
Ondina: To bova rekla že zdaj, ker snemava oddajo in neizmerno uživava! Rekla bova: bilo je delovno, ampak nepozabno poletje!
Dino: Če sva skupaj, je tako ali tako dobro poletje. Glede na vse avanture, ki sva jih doživela, pa lahko rečeva, da je to poletje za v anale!
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