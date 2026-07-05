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    Vikend

    Ondina Kerec in Dino Kapetanovič: V kampu bi se dobro znašla Dončić in Grylls

    Na TVS prihaja nova serija oddaj Poletna avantura, v kateri se radijska voditeljica in igralka Ondina Kerec in stand-up komik Dino Kapetanovič podajata na raziskovanje Slovenije, v poletnem klepetu pa sta odstrla pogled v svoje počitniške načrte.
    »Obiskali smo tudi kraje, na katere mogoče ne pomislimo, ko govorimo o poletnih izletih. Oddajo vsekakor delajo posebno tudi športni izzivi, ki sva jih opravila bolj ali manj uspešno,« pravi Dino. FOTO: osebni arhiv. 
    Galerija
    »Obiskali smo tudi kraje, na katere mogoče ne pomislimo, ko govorimo o poletnih izletih. Oddajo vsekakor delajo posebno tudi športni izzivi, ki sva jih opravila bolj ali manj uspešno,« pravi Dino. FOTO: osebni arhiv. 
    T. R.
    5. 7. 2026 | 07:00
    7:09
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    Vikend vabi! Kaj pijete?

    Ondina: Izotonični radler 0,0 je zagotovo pijača tega poletja!

    Dino: Pa veliko vode. V takšni vroči pijem samo pijače brez alkohola! Že tako se preveč potim. (smeh)

    Na kratko opišita oddajo Poletna avantura, kaj jo dela posebno?

    Ondina: Potopisna, razvedrilna oddaja, šli bomo po Sloveniji. Posebno jo dela to, da sva voditelja par v zasebnem življenju.

    Dino: Obiskali smo tudi kraje, na katere mogoče ne pomislimo, ko govorimo o poletnih izletih. Oddajo vsekakor delajo posebno tudi športni izzivi, ki sva jih opravila bolj ali manj uspešno.

    Podala se bosta po Sloveniji, zato prosim, da z bralci delita kako idejo izlet, ki ni »na prvo žogo«?

    Ondina: Zagotovo vsak kraj, ki sva ga obiskala v Poletni avanturi. Moj predlog pa bi bil tečaj jadranja v Izoli, ker obožujem morje.

    Dino: Ufff, veliko je kotičkov v Sloveniji, ki se jih splača obiskati. Kras naju je očaral. Ampak vsekakor poiščite senco, ker naju je kar opeklo.

    Ondina: Zagotovo sem jaz načrtovalka, Dino pa človek zadnjega trenutka.

    Bosta katero od prizorišč snemanja morda že to poletje obiskala kot turista?

    Ondina: Zagotovo bova vsa prizorišča obiskala še enkrat. Če ne to poletje, pa prihodnje.

    Dino: Seveda. In zdaj poznava domačine, tako da imava dobre zveze!

    Znanstveniki si niso edini, koliko dni počitnic naj bi potreboval človek. Katera je magična številka dni dopusta za vaju?

    Ondina: Jaz potrebujem najmanj dva tedna, ampak če bi lahko, bi si vzela tudi tri.

    Dino: Po enem tednu se začnem dolgočasiti. Edino, če dopust vsebuje premikanje na različne lokacije. Ampak to ponavadi ni ravno dopust.

    Povedala sta že, da sta par tudi v zasebnem življenju. Kateri od vaju je na dopustu načrtovalec do zadnje podrobnosti in kateri človek zadnjega trenutka?

    Ondina: Zagotovo sem jaz načrtovalka, Dino pa človek zadnjega trenutka.

    Dino: Hm, tudi jaz rad načrtujem. Le pakiranje pustim za zadnji trenutek. Ko je treba načrtovati pot z zem­ljevidom, sem vsekakor jaz ta, ki to naredi.

    Če bi bilo vajino letošnje poletje film, kakšen bi bil naslov? In kakšen bi bil žanr? Romantična komedija, triler, drama …?

    Ondina: Romantična komedija! Najino polet­je je polno ljubezni, zabave in smeha!

    Dino: Mogoče bi bilo lahko slovenska drama. Tam je veliko posnetkov lepe pokrajine. Ampak premalo akcije. Naslov bi lahko bil: Poletje na ležalniku. Ali pa: Zajtrk, kosilo in večerja. Ker je to vse, o čemer razmišljava na dopustu.

    Letošnje poletje, večer, zabava … Katero pesem bi moral DJ zavrteti, da bi vstala od mize, čeprav sta prisegla, da danes ne bosta plesala?

    Ondina: Nikoli ne bi prisegla, da ne bova plesala, na zabavah sva prva na plesišču! (smeh)

    Dino: Tako je!

    »Moj predlog bi bil tečaj jadranja v Izoli, ker obožujem morje,« pravi Ondina. FOTO: osebni arhiv. 
    »Moj predlog bi bil tečaj jadranja v Izoli, ker obožujem morje,« pravi Ondina. FOTO: osebni arhiv. 

    Kateri vonj vaju najbolj spomin­ja na poletje?

    Ondina: Vonj, ko stopiš iz avta v kampu – morje, borovci, sol, kakšne ribe na žaru, ker sem poletja preživljala v kampu.

    Dino: Čevapčiči in vonj po sumljivo svežih krofih, ki jih lahko kupiš na plaži.

    Kaj bi si želeli, da bi bilo v življenju tako preprosto kot poleti?

    Ondina: Izbira oblačil. Samo oblekico oblečem in sem urejena.

    Dino: Prevozi. Poleti greš lahko povsod s kolesom. No, mogoče ne na morje, ampak po mestu pa vedno s kolesom.

    Najljubše družabno omrežje?

    Ondina: Instagram.

    Dino: Kaj pa vem. Verjetno Instagram. Največ časa sicer preživim na Youtubu, je to družabno omrežje? Verjetno ne, ker mene zagotovo naredi nedružabnega.

    Če bi morali izbrati: teden dni brez ogledala ali teden dni brez interneta?

    Ondina: Brez interneta.

    Dino: Ogledala. Če sem iskren, ne vem točno, koliko ogledal imava trenutno v stanovanju.

    Če bi lahko za en dan zamenjali življenje s katero koli znano osebo, kdo bi to bil – in kaj bi najprej naredili?

    Ondina: Po tej oddaji z Janjo Garnbret. Prva stvar, ki bi jo naredila, je, da bi preplezala hitrostno progo v osmih sekundah. Ker jaz potrebujem osem sekund, da se samo odrinem.

    Dino: Mogoče s kom, ki je res pameten. Kak astrofizik ali kaj podobnega. Da bi videl, kako je biti res pameten. To mi manjka. (smeh)

    Poletna avantura

    ob sobotah od 11. julija

    TV SLO 1 ob 20. uri

    Katera svetovno znana oseba bi po vašem mnenju najbolje preživela teden dni v slovenskem kampu?

    Ondina: Luka Dončić! Ker zanj vemo, da je odraščal v kampu in mu je to zelo domače. Ker kamp ni za vsakogar.

    Dino: Mogoče Bear Grylls. On verjetno lahko preživi v vsakem kampu.

    In za konec: kaj se mora zgoditi, da bosta septembra rekla: dobro poletje je bilo?

    Ondina: To bova rekla že zdaj, ker snemava oddajo in neizmerno uživava! Rekla bova: bilo je delovno, ampak nepozabno poletje!

    Dino: Če sva skupaj, je tako ali tako dobro poletje. Glede na vse avanture, ki sva jih doživela, pa lahko rečeva, da je to poletje za v anale!

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