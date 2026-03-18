Oskarji 2026: Revolucija? Evolucija? Ali nič od tega?

Pred podelitvijo smo na Vikendu napovedali zmagovalce letošnjih oskarjev v enajstih pomembnejših kategorijah (in še v vseh, ki smo jih našteli v uvodnem tekstu) in lahko se pohvalimo, da še nikdar nismo bili tako uspešni. Zmotili smo se samo pri novem oskarju, za najboljši igralski ansambel, pa še pri tem smo zapisali, da morda preseneti Ena bitka za drugo. Večer in nagrade tokrat analiziramo z vidika pozitivnega napredka. Presojo, ali se stvari resnično premikajo na bolje, bomo prepustili vam.

Takale je bila Vikendova napoved iz prejšnjega tedna.

Zmagovalec večera: Ena bitka za drugo

Za:

Akademija je izbrala film, ki združuje avtorsko težo in širšo dostopnost. Paul Thomas Anderson je ustvaril film, ki nagovarja širše občinstvo, hkrati pa odpira resne teme: rasizem, politična polarizacija, družbene napetosti. Nekateri mediji poudarjajo, da gre za film, ki dobro ujame duha časa – kombinacijo tesnobe, konflikta in moralnih dilem sodobnega sveta.

Proti:

Kritiki opozarjajo, da film kljub ambicijam ni dovolj drzen, nekateri mu očitajo, da politične teme obravnava na način, ki je za akademijo dovolj varen, da ne postane neprijeten – brez resnega tveganja ali radikalnosti torej. Politična kritika sistema je dovolj ohlapna, da ne preseže meja, sprejemljivih za mainstream. Poleg tega so se nekateri pritožili nad tem, kako prikazuje posamezne marginalizirane skupine, med drugim temnopolto junakinjo pokaže kot skrajno seksualizirano, promiskuitetno in kot mamo, ki zapusti otroka.

Grešniki: resničen ali navidezen preboj?

Za:

Čeprav niso dobili glavne nagrade, so Grešniki dokazali, da žanrski film lahko poseže tudi po nagradah iz glavnih kategorij, ne samo tehničnih. Zmage za glavnega igralca, scenarij, glasbo in fotografijo pomenijo prelomnico in so znak spremembe okusa članstva akademije, ki postaja mlajše in bolj odprto. Film je tudi formalno ambiciozen in vizualno izrazit, kar potrjuje oskar za fotografijo, ki je poleg tega prvi, ki ga je v tej kategoriji prejela temnopolta ženska.

Proti:

Dejstvo, da film z rekordnimi 16 nominacijami ni dobil oskarja za najboljši film, mnogi vidijo kot dokaz, da ko pridemo do najvišje nagrade večera, še vedno prevlada bolj klasična izbira. Nekateri komentatorji zato govorijo o simbolični vključitvi: žanrski film dobi priznanje, a ne najpomembnejšega, tako da se še vedno ohrani hierarhija, v kateri so na vrhu »resni« filmi. To lahko razumemo kot kompromis, ne kot pravo prelomnico.

Končno Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson je bil do letos nominiran že enajstkrat, zdaj pa se lahko pohvali s tremi oskarji. FOTO: Mike Coppola/AFP

Za:

Po res izvirnih filmih, kot so Vroče noči, Magnolija, Tekla bo kri, Fantomska nit, je nekdo, ki mu brez zadržkov lahko rečemo avtorski režiser, končno dobil priznanje, ki mu pripada. Anderson je pokazal, da tudi v studijskem sistemu velikega proračuna avtor še vedno lahko ohrani svojo vizijo.

Proti:

Anderson ni bil ravno tvegana odločitev, Hollywood je ostal zvest tradiciji, da režiserje nagradi dolgo po tem, ko bi si nagrado že zaslužili (pomislimo samo na Martina Scorseseja). Prav tako nekdo, ki je imel pred letošnjimi oskarji že enajst nominacij za scenarij in režijo, ni ravno sveže ime.

Michael B. Jordan in ne Timothée Chalamet​

Za:

Zmaga Michaela B. Jordana, ne Timothéeja Chalamet​a, je pokazala, da klasične oskarjevske kampanje niso več nujno uspešne, kar mnogi vidijo kot pozitiven razvoj in dokaz, da postaja glasovanje članov akademije bolj iskreno. Enako tudi zmago Jessie Buckley nekateri vidijo kot naklonjenost bolj subtilnim, igralsko zahtevnim interpretacijam.

Proti:

Nekateri analitiki opozarjajo, da gre za posledico sistema preferenčnih glasov, kar pomeni, da lahko zmaga kandidat, ki ni prvi izbor večine, ampak je najmanj kontroverzen od vseh. Je torej izbira res bolj demokratična ali samo bolj kompromisna?

Politična angažiranost prireditve

Javier Bardem in Priyanka Chopra Jonas. FOTO: Mike Blake/Reuters

Za:

Politika se je pojavljala tako v govorih kot v samih filmih, nekateri od njih so neposredno povezani s sodobnimi konflikti. To potrjuje, da oskarji ostajajo prostor za refleksijo aktualnih dogodkov in da akademija nagrajuje angažirano umetnost.

Proti:

Del kritikov meni, da politika na oskarjih pogosto ostaja na ravni simbolike, brez konkretnega učinka, pa naj gre za filme, katerih družbena kritika je pretirano splošna in površna, ali za izjave akterjev, ki se oglašajo s svojih privilegiranih položajev in njihove besede navadno delujejo bolj kot samopromocijski performans kot pa nekaj s težo.

Oskarji so mednarodni

Za:

Od devetih nominirancev za najboljši film so bili štirje neameriški in odmevnost filmov, kot je Sentimentalna vrednost, je pokazala, da so oskarji bolj globalni kot kdajkoli prej. Oskarji tako res postajajo svetovna in ne samo ameriška nagrada, pravijo nekateri komentatorji.

Proti:

Mednarodni filmi so še vedno omejeni predvsem na svojo kategorijo, medtem ko ključne nagrade pristanejo v rokah hollywoodskih produkcij. Vključevanje je tako bolj simbolično kot resnično.

Gledanost oskarjev je stabilna

Za:

Po padcu gledanosti v času pandemije covida, ko je podelitev gledalo samo deset milijonov gledalcev, število ljudi, ki spremljajo oskarje, raste. Letos se je približalo dvajsetim milijonom gledalcev. To kaže, da gre še vedno za globalni dogodek z velikim kulturnim vplivom.

Proti:

Nekateri opozarjajo, da je dolgoročni upad gledanosti očiten. Daleč so namreč časi, ko so oskarje pritegnili 35 ali 40 milijonov gledalcev. Dejstvo je, da mlajše občinstvo dogodek spremlja drugače – prek izsekov, družbenih omrežij in povzetkov –, kar pomeni, da tradicionalni model ogleda prenosa izgublja pomen.